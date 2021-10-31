Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросила: «Подскажите, пожалуйста, приобрела 1С и сейчас ввожу все отчетности с начала года, но почему-то информация не подтягивается с первого квартала на второй. Что я делаю не так? Или сначала нужно работников и все оплаты внести, а потом отчетность? Я сдаю отчеты через СБИС, но хочу сформировать все в 1С. Где посмотреть, как нужно и как правильно начать работу в 1С?»

Ответ:

Для того, чтобы отчетность по сотрудникам заполнялась, недостаточно загрузить предыдущие отчеты. Заполнение происходит по специальным регистрам, таким как: «Учет доходов для страховых взносов», «Страховые взносы по физлицам», «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и много других.

Данные регистры формируются при переносе данных (если перенос был выполнен программно) или конкретными документами в базе 1С:

Начисление зарплаты;

Ведомость на выплату;

Списание с расчетного счета.

Если документов нет, то отчетность до конца года нужно будет заполнять вручную. А уже с нового года в программе будут все данные для заполнения отчетности.

Поэтому, мы рекомендуем всегда осуществлять переход на новую программу с нового года.