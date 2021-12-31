Как в 1С принять на учет отдельными позициями товар, купленный в сборе

Наши эксперты ответили на вопрос в сервисе «Клерк.Консультации». Юзер спросил: «Как в 1С из одного товара сделать два? Пример: куплен монитор в комплекте с кабелем. Заказчику продаем отдельно монитор и отдельно кабель. Есть ли специальный документ для разбивки товара или нужно в документе поступление товаров сделать две позиции? Цену брать примерную?»

Ответ: Вы можете оформлять поступление как одного товара. А далее можно сделать разукомплектацию номенклатуры с помощью документа «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Разукомплектация».

Вы сами определяете какая доля стоимости для каждой номенклатуры.