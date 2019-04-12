Управляем деньгами в «1С:УНФ» с «Платежным календарем»

Платежный календарь в «1С:Управление нашей фирмой» не только информативный отчет. У вас появляется удобное рабочее место по управлению денежными средствами. Не выходя из отчета, вы можете планировать платежи и согласовывать заявки, анализировать кассовый разрыв и получить информацию для эффективного размещения денег.

Чтобы запланировать платежи не нужно больше открывать списки или журналы документов. Создать новый документ можно простым кликом по ячейке календаря. Не нужно тратить время на заполнение. Документ заполнится данными выбранной строки и колонки отчета: наличные или безналичные, счет или касса, статья и дата.

Также вам доступно копирование, просто выбрав нужную сумму и команду «Скопировать».

«УНФ» есть и как приложение в рамках 1С:Фреш. То есть работать можно в облаке. Попробуйте месяц работы, чтобы протестировать возможности «1С: Управление нашей фирмой».

Запланировав платежи, вы можете увидеть кассовый разрыв в таблице и диаграмме. Вы не только получаете полную информацию, но и можете, не выходя из отчета, сделать изменения. Переносите платеж на другую дату или на другой счет/ кассу. Для этого просто перетягивайте в колонку с нужной датой или строку со счетом/кассой.

Согласовывать заявки или отклонять руководитель тоже может, не выходя из отчета.

Для анализа состояния счетов и касс используйте диаграммы. Детальная диаграмма покажет изменения остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом всех планируемых поступлений и списаний денежных средств.

Сводная диаграмма покажет суммарные остатки по всем местам хранения денежных средств с учетом данных планирования.

Если график опускается ниже нуля, то увидите кассовый разрыв с учетом денежных средств на всех счетах и кассах.

Если вы заметили, что деньги лежат на счете, а не работают на вас, сразу можете запланировать более эффективное их размещение.