О чем не переживают бухгалтеры, которые сдают отчетность через 1С

Рассказываем, в чем повезло бухгалтерам, которые не хотят связываться со сторонними системами сдачи отчетности и пользуются “1С-Отчетность”.
Почему “1С-Отчетность”
Опрос на “Клерке” показал: “1С-Отчетность” входит в тройку самых часто используемых бухгалтерами систем для отправки отчетности.
Пользователям удобно, что в “1С-Отчетность” всю отчетность можно сформировать прямо в 1С. Это понятно и немуторно.
Не нужно искать, устанавливать и приноравливаться к другой системе.
Все нужные отчеты - да легко!
Все “классические отчеты”, в “1С-Отчетность”, конечно же, есть.
Никого не удивим, но там можно подготовить и сдать отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС.
Выбираем нужную форма отчета, формирует и нажимаем “Отправить”.
Система удобно настроена для отслеживания всего пути отчетности - от отправки до получения ответа от госоргана.
В облачной “1С-Отчетность” в этом отношении все так же, как в коробочной версии. Правда, тем, кто работает с “1С-Отчетность”, через облако сдать декларацию можно в один клик даже со смартфона.
Через “1С-Отчетность” бухгалтер также сможет:
- отправлять реестры сведений в ФСС для назначения и выплаты пособий. Сейчас доступно для трех видов пособий: по нетрудоспособности, ежемесячные по уходу за ребенком и единовременное при рождении.
- обмениваться неформализованными документами с налоговой, Пенсионным фондом и Росстатом;
- вовремя, благодаря визуальному оповещению, узнать о получении требования от налоговиков и ответить на него: просто приложите необходимые документы и отправьте из системы.
В систему встроена автоматическая проверка ответов.
- наладить информационное обслуживание в ФНС и фондах.
“1С-Отчетность” отправит запросы на сверку с ФНС и ПФР.
Из налоговой, при желании пользователя, придет акт сверки расчетов, выписка операций по расчету с бюджетом, список представленной отчетности.
Из ПФР и ИФНС можно получить справку о состоянии расчетов.
Пенсионщики проведут сверку ФИО и СНИЛСа.
Ответы от налоговой и фондов придут в течение 4 рабочих дней.
- получить выписку из ЕГРЮЛ.
Ошибки исключены
Вам не нужно следить за новостями про введение свежей форм. Не беспокойтесь: в системе обновления устанавливаются автоматически, и вы не отправите устаревшую форму контролерам.
Также можете не беспокоиться, что выпишут штраф за ошибки в отчете. В “1С-Отчетность” настроен форматно-логический контроль файлов, который исключает отправку отчетов с ошибкой.
Про отчетность напомнят
В системе встроена предупреждение о приближении отчетности, потому что в голове всего не удержишь. Да и не нужно.
Например, кодекс (п. 1 ст. 105.16 НК РФ) требует уведомлять налоговую о совершенных в календарном году контролируемых сделках. Иначе - штраф.
“1С-Отчетность” подскажет, что вам нужно подготовить такое уведомление и отправит в один клик.
Еще и смс статусе отправленных отчетов придет.
Чем еще удобна “1С-Отчетность”
При работе с банками:
Если нужно получить кредит или банковскую гарантию, бухгалтерскую и налоговую отчетность с электронной подписью можно подготовить одним кликом.
Если нужно сменить ЭЦП:
В “1С-Отчетности” нет ограничений по количеству перевыпусков электронной подписи.
Можно проверить:
- Финансовое состояние компании;
- Ее кредитоспособность;
- Вероятность банкротства;
- Шансы прихода налоговой проверки. А еще система выдаст дату, когда в компанию придут с неналоговой проверкой.
Сколько стоит
Для одной компании “1С-Отчетность” обойдется от 2200 до 5900 руб. в год. Для группы компаний пойдут значительные скидки.
Кстати, еще одно преимущество 1С:Фреш: хранить электронную подпись можно прямо в облачном сервисе. Не нужно устанавливать криптографические программы.
Отчетность не уйдет третьим лицам
Многие переживают, что во время работы в облаке произойдет утечка данных, ведь организовано все через Интернет. 1С:Фреш гарантирует, что это исключено, если утечки не будет с вашей стороны. Доступ к базе есть только у тех пользователей, которым его предоставила сама компания. Просто так открытая информация в интернет не улетит, так как для передачи данных используются защищенные протоколы.
Опасаться утечки по вине провайдера точно не стоит. Инфраструктура, на котором размещена платформа 1С, надежна и безопасна, ее охраняют сразу несколько уровней защиты.