О чем не переживают бухгалтеры, которые сдают отчетность через 1С

Рассказываем, в чем повезло бухгалтерам, которые не хотят связываться со сторонними системами сдачи отчетности и пользуются “1С-Отчетность”.

Почему “1С-Отчетность”

Опрос на “Клерке” показал: “1С-Отчетность” входит в тройку самых часто используемых бухгалтерами систем для отправки отчетности.

Пользователям удобно, что в “1С-Отчетность” всю отчетность можно сформировать прямо в 1С. Это понятно и немуторно.

Не нужно искать, устанавливать и приноравливаться к другой системе.

Все нужные отчеты - да легко!

Все “классические отчеты”, в “1С-Отчетность”, конечно же, есть.

Никого не удивим, но там можно подготовить и сдать отчетность в налоговую, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС.

Выбираем нужную форма отчета, формирует и нажимаем “Отправить”.

Система удобно настроена для отслеживания всего пути отчетности - от отправки до получения ответа от госоргана.

В облачной “1С-Отчетность” в этом отношении все так же, как в коробочной версии. Правда, тем, кто работает с “1С-Отчетность”, через облако сдать декларацию можно в один клик даже со смартфона.

Через “1С-Отчетность” бухгалтер также сможет:

отправлять реестры сведений в ФСС для назначения и выплаты пособий. Сейчас доступно для трех видов пособий: по нетрудоспособности, ежемесячные по уходу за ребенком и единовременное при рождении.

обмениваться неформализованными документами с налоговой, Пенсионным фондом и Росстатом;

вовремя, благодаря визуальному оповещению, узнать о получении требования от налоговиков и ответить на него: просто приложите необходимые документы и отправьте из системы.

В систему встроена автоматическая проверка ответов.

наладить информационное обслуживание в ФНС и фондах .

“1С-Отчетность” отправит запросы на сверку с ФНС и ПФР.

Из налоговой, при желании пользователя, придет акт сверки расчетов, выписка операций по расчету с бюджетом, список представленной отчетности.

Из ПФР и ИФНС можно получить справку о состоянии расчетов.

Пенсионщики проведут сверку ФИО и СНИЛСа.

Ответы от налоговой и фондов придут в течение 4 рабочих дней.

получить выписку из ЕГРЮЛ .

Ошибки исключены

Вам не нужно следить за новостями про введение свежей форм. Не беспокойтесь: в системе обновления устанавливаются автоматически, и вы не отправите устаревшую форму контролерам.

Также можете не беспокоиться, что выпишут штраф за ошибки в отчете. В “1С-Отчетность” настроен форматно-логический контроль файлов, который исключает отправку отчетов с ошибкой.

Про отчетность напомнят

В системе встроена предупреждение о приближении отчетности, потому что в голове всего не удержишь. Да и не нужно.

Например, кодекс (п. 1 ст. 105.16 НК РФ) требует уведомлять налоговую о совершенных в календарном году контролируемых сделках. Иначе - штраф.

“1С-Отчетность” подскажет, что вам нужно подготовить такое уведомление и отправит в один клик.

Еще и смс статусе отправленных отчетов придет.

Чем еще удобна “1С-Отчетность”

При работе с банками:

Если нужно получить кредит или банковскую гарантию, бухгалтерскую и налоговую отчетность с электронной подписью можно подготовить одним кликом.

Если нужно сменить ЭЦП:

В “1С-Отчетности” нет ограничений по количеству перевыпусков электронной подписи.

Можно проверить:

Финансовое состояние компании;

Ее кредитоспособность;

Вероятность банкротства;

Шансы прихода налоговой проверки. А еще система выдаст дату, когда в компанию придут с неналоговой проверкой.

Сколько стоит

Для одной компании “1С-Отчетность” обойдется от 2200 до 5900 руб. в год. Для группы компаний пойдут значительные скидки.

Кстати, еще одно преимущество 1С:Фреш: хранить электронную подпись можно прямо в облачном сервисе. Не нужно устанавливать криптографические программы.

Отчетность не уйдет третьим лицам

Многие переживают, что во время работы в облаке произойдет утечка данных, ведь организовано все через Интернет. 1С:Фреш гарантирует, что это исключено, если утечки не будет с вашей стороны. Доступ к базе есть только у тех пользователей, которым его предоставила сама компания. Просто так открытая информация в интернет не улетит, так как для передачи данных используются защищенные протоколы.

Опасаться утечки по вине провайдера точно не стоит. Инфраструктура, на котором размещена платформа 1С, надежна и безопасна, ее охраняют сразу несколько уровней защиты.