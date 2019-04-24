Звонки клиентам напрямую из 1С

В «1С:Управление нашей фирмой» реализована одна из основных составляющих CRM системы - телефония.

Можно звонить клиентам и фиксировать входящие звонки прямо из 1С:УНФ с помощью IP-телефонии.

На данный момент доступны более 60 облачных операторов. В том числе: MANGO OFFICE; Дом.ru Бизнес; Яндекс.Телефония; Мегафон; МГТС; ВестКолл СПб; Деловые Сети – Иркутск; Энфорта; ТрансТелеКом (ТТК); Virgin Connect; Гарс Телеком; Наука-Связь; RiNet; Сибирские Сети; Авантел; Гравител, NETBYNET.

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Как работает телефония в 1С:УНФ

Входящий звонок в 1С:УНФ принимается автоматически. Всплывающее сообщение оповещает о поступлении звонка. Если номер клиента уже есть в базе, сразу видите имя звонящего.

При ответе на звонок автоматически открывается карточка клиента.

Для неизвестных номеров программа предложит варианты действий с входящим звонком: создать нового клиента, зарегистрировать звонок или добавить номер в контактную информацию существующего клиента.

Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами этого клиента. Входящие звонки распределяются ответственным за клиентов менеджерам.

Позвонить клиенту можно из любого списка, где есть контактная информация.

А также можно сделать звонок из карточки клиента, кликнув на значок

Или из документа Событие типа Телефонный звонок.

Все звонки будут автоматически сохранены в 1С:УНФ, даже если разговор не состоялся.

История всех звонков фиксируется в CRM (в том числе пропущенных).

Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка.

Используйте возможности телефонии в 1С:УНФ для развития бизнеса и повышения продаж.