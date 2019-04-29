Такое удобное рабочее место кассира

Рабочее место кассира через программу “1С:УНФ” позволяет максимально быстро и удобно оформить продажу. При этом можно быть уверенным в точности расчетов и в том, что программа не позволит совершить ошибки.

Особенно помогает автоматизированное рабочее место кассира в нерядовых ситуациях.

Например, у клиента нет полной суммы наличными. Поэтому часть суммы просит списать с карты или с нескольких карт.

Комбинированную оплату можно легко реализовать в программе. А программа не даст кассиру ошибиться.

Кассир указывает сумму, вносимую наличными, и переходит в окно безналичной оплаты.

Если эквайринговый терминал не подключен, то может зарегистрировать оплату картами вручную.

Можно воспользоваться быстрым выбором из предложенного списка актуальных сумм.

Программа проконтролирует, чтобы сумма оплаты по карте не превышала сумму чека.

Если кассир опечатался, то выдаст предупреждение и не позволит распечатать чек.

В программе можно ввести оплату в кредит, а также оформить предоплату покупателя без передачи товара.

Программа заботится, чтобы бухгалтер или кассир тратил как можно меньше времени для формирования чека.

Пробить чек ККМ и распечатать товарный чек (если требуется) можно с минимальным количеством кликов. Все кнопки интуитивно понятны, чтобы даже неопытному кассиру было комфортно работать.

Для сокращения времени формирования чека кассир может воспользоваться сканером штрихкодов, добавить номенклатуру вручную, воспользоваться подбором или поиском.

Чтобы быстрее пробивать наиболее востребованный товар, удобно воспользоваться горячими клавишами «Быстрые товары».

Сначала настраиваем список быстрых товаров. Программа позволяет формировать каждому кассиру свой список.

Для каждого товара создается отдельная кнопка в дополнительной панели РМК. Можно ввести название кнопки или будет видно наименование номенклатуры.

Для каждой кнопки можно настроить быструю комбинацию клавиш.

Список быстрых товаров можно заполнить автоматически, например, из списка быстрых товаров другого рабочего места. Список можно в любой момент отредактировать.

С помощью рабочего места кассира можно быстро провести возврат товара и оформить всю необходимую документацию. Уже оформленные чеки легко найти в программе для оформления возврата. Возврат можно сформировать и по чекам закрытых смен.

Можно в автоматическом режиме заниматься товарными остатками и формировать заказы поставщикам.

Рабочее место кассира поддерживает все регламентные кассовые операции: открытие и закрытие кассовой смены, печать X-отчета, прием и выемка денежных средств.