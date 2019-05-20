«1С:УНФ» и производство: как программа уменьшит ваши трудовые мозоли

У каждой компании своя больная специфика: одной фирме нужно настроить прозрачный учет производства по плавающим рецептам, другой — доскональный учет до иголочки. Можно было бы создавать отдельную учетную программу под каждое требование. Но зачем, если “1С:УНФ” легко настроить под любые бизнес-процессы. Программа отвечает основным требованиям, которые предъявляют небольшие и средние компании.
“1С:УНФ” — одна из самых гибких программ для автоматизации как производства, так и продаж. Одно из главных преимуществ — дружелюбный интерфейс, в котором без сложностей разбираются как бухгалтеры, так и технологи, и менеджеры по продажам.
Если сформулирована специфическая задача, то настроить ее в “1С:УНФ” можно быстро и легко.
Вот несколько реальных примеров.
Задача № 1. Управлять запасами с учетом резервов на складах до конкретных ячеек
Кто запрашивает:
— торгово-производственные организации с розничной и оптовой торговлей;
— производители нестандартных изделий, оказывающие также услуги по их обработке;
— все компании, где практикуют резервирование “на всякий случай”.
Управление резервами может дать эффект в оптимизации закупок и запасов, снижении затрат. «Заначенный» товар увеличивает потребность в помещениях для хранения. Поэтому расходы на содержание складов у компании растут. Менеджеры любят держать товар под себя «на всякий случай», иногда сроки не выдерживают никакой критики. Деньги бестолково заморожены, а руководство не может оперативно контролировать резервы.
В “1С:УНФ” можно настроить систему резервирования товара под заказ. Она позволяет разделить пользующиеся повышенным спросом товары между менеджерами.
Для прозрачного складского учета можно организовать ордерную схему учета с подтверждением отгрузки и приемки товара. Складской учет становится прозрачным, действия менеджеров можно контролировать оперативно. А значит, снизить до минимума риск дефицита ходовых и прибыльных товаров, бесконтрольных резервов и следующих из-за этого конфликтов с отделом продаж.
Задача № 2. Организовать безошибочный учет по плавающим рецептам
Кто запрашивает:
— пищевые производства с партионным учетом;
Специфика пищевых производств — изготовление продуктов по рецептам. Так как сырье (к примеру, молочные продукты) всегда имеет разные параметры, рецепты одной партии отличаются от другой. На совсем маленьком производстве учет еще как-то можно вести в Excel и на калькуляторе, и то не без ошибок. А при расширении бизнеса все равно потребуется переходить на учетную программу. В “1С:УНФ” весь учет можно автоматизировать и исключить ошибки.
В учетной системе можно настроить расчет объемов закладки компонентов для обеспечении нужных рецептур по итогу входного тестирования сырья.
Для реализации задачи на производстве нужно создать схему работы с документами производства: спецификация, производство.
В документе “Спецификация” указываются параметры сырья, партии, нормативы готовой продукции. На основании документа «Спецификация» создается документ «Производство», в котором указываем сколько и какой продукции производим до партии.
Учет становится настолько прозрачный, что можно отслеживать продукцию от поступления сырья до отгрузки конкретному покупателю.
Чтобы технологи не ввели ошибочные данные в бухгалтерской части, можно разделить права пользователей. Но это обычно перестраховка, в программе всем понятно как работать.
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Задача № 3. Настроить интеграцию с ФГИС Меркурий в системе учета 1С
С 1 июля 2018 года все организации, которые имеют дело с продукцией, подконтрольной Госветнадзору, обязаны подключиться к системе «Меркурий». Поэтому пищевым производствам также требуется интеграция учетной программы с Федеральной государственной информационной системы для розничной торговли по учету электронных ветеринарных сертификатов.
В модуле интеграции можно настроить возможность вводить документы на основании документов «1С:Управление нашей фирмой». С автоматическим обновлением и обменом данными. Чтобы обновления проходили без заминок и лишних трудозатрат, лучше использовать расширения учетной программы.
Задача № 4. Быстро формировать отчеты
Программа “1С:УНФ” позволяет формировать отчет ABC/XYZ-анализ, которые покажут наиболее прибыльные для компании товары и наиболее эффективных менеджеров. Такой отчет позволяет эффективнее закупать и продавать товары. Например, из отчета видно, какие товары на деле являются нерентабельными, чтобы сократить их производство или закупку. В дальнейшем товары-лидеры можно перевести в сегмент стабильного спроса. Отчет по менеджерам позволит сделать мотивацию труда понятной и прозрачной.
Причем каждый отчет в “1С:УНФ” руководители быстро учатся формировать сами, а не запрашивать сводку у бухгалтера, когда это всегда не вовремя.
Задача № 5. Планировать доставку заказов
В программе “1С:УНФ” можете реализовать разные сценарии доставки: вести учет доставки своими курьерами, силами сторонних курьеров или используя сервис Яндекс.Доставка. Для курьера формируется и распечатывается маршрутный лист с информацией о получателе, суммой и местом для подписи.
Из маршрутного листа в один клик можно сформировать документ отгрузки, по результатам дня отчитаться о доставке.
Оперативный контроль доставки и отгрузки товара в перспективе гарантирует лояльность клиентов.