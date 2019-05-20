«1С:УНФ» и производство: как программа уменьшит ваши трудовые мозоли

У каждой компании своя больная специфика: одной фирме нужно настроить прозрачный учет производства по плавающим рецептам, другой — доскональный учет до иголочки. Можно было бы создавать отдельную учетную программу под каждое требование. Но зачем, если “1С:УНФ” легко настроить под любые бизнес-процессы. Программа отвечает основным требованиям, которые предъявляют небольшие и средние компании.

“1С:УНФ” — одна из самых гибких программ для автоматизации как производства, так и продаж. Одно из главных преимуществ — дружелюбный интерфейс, в котором без сложностей разбираются как бухгалтеры, так и технологи, и менеджеры по продажам.

Если сформулирована специфическая задача, то настроить ее в “1С:УНФ” можно быстро и легко.

Вот несколько реальных примеров.

Задача № 1. Управлять запасами с учетом резервов на складах до конкретных ячеек

Кто запрашивает:

— торгово-производственные организации с розничной и оптовой торговлей;

— производители нестандартных изделий, оказывающие также услуги по их обработке;

— все компании, где практикуют резервирование “на всякий случай”.

Управление резервами может дать эффект в оптимизации закупок и запасов, снижении затрат. «Заначенный» товар увеличивает потребность в помещениях для хранения. Поэтому расходы на содержание складов у компании растут. Менеджеры любят держать товар под себя «на всякий случай», иногда сроки не выдерживают никакой критики. Деньги бестолково заморожены, а руководство не может оперативно контролировать резервы.

В “1С:УНФ” можно настроить систему резервирования товара под заказ. Она позволяет разделить пользующиеся повышенным спросом товары между менеджерами.

Для прозрачного складского учета можно организовать ордерную схему учета с подтверждением отгрузки и приемки товара. Складской учет становится прозрачным, действия менеджеров можно контролировать оперативно. А значит, снизить до минимума риск дефицита ходовых и прибыльных товаров, бесконтрольных резервов и следующих из-за этого конфликтов с отделом продаж.

Задача № 2. Организовать безошибочный учет по плавающим рецептам

Кто запрашивает:

— пищевые производства с партионным учетом;

Специфика пищевых производств — изготовление продуктов по рецептам. Так как сырье (к примеру, молочные продукты) всегда имеет разные параметры, рецепты одной партии отличаются от другой. На совсем маленьком производстве учет еще как-то можно вести в Excel и на калькуляторе, и то не без ошибок. А при расширении бизнеса все равно потребуется переходить на учетную программу. В “1С:УНФ” весь учет можно автоматизировать и исключить ошибки.

В учетной системе можно настроить расчет объемов закладки компонентов для обеспечении нужных рецептур по итогу входного тестирования сырья.

Для реализации задачи на производстве нужно создать схему работы с документами производства: спецификация, производство.

В документе “Спецификация” указываются параметры сырья, партии, нормативы готовой продукции. На основании документа «Спецификация» создается документ «Производство», в котором указываем сколько и какой продукции производим до партии.

Учет становится настолько прозрачный, что можно отслеживать продукцию от поступления сырья до отгрузки конкретному покупателю.

Чтобы технологи не ввели ошибочные данные в бухгалтерской части, можно разделить права пользователей. Но это обычно перестраховка, в программе всем понятно как работать.

Задача № 3. Настроить интеграцию с ФГИС Меркурий в системе учета 1С

С 1 июля 2018 года все организации, которые имеют дело с продукцией, подконтрольной Госветнадзору, обязаны подключиться к системе «Меркурий». Поэтому пищевым производствам также требуется интеграция учетной программы с Федеральной государственной информационной системы для розничной торговли по учету электронных ветеринарных сертификатов.

В модуле интеграции можно настроить возможность вводить документы на основании документов «1С:Управление нашей фирмой». С автоматическим обновлением и обменом данными. Чтобы обновления проходили без заминок и лишних трудозатрат, лучше использовать расширения учетной программы.

Задача № 4. Быстро формировать отчеты

Программа “1С:УНФ” позволяет формировать отчет ABC/XYZ-анализ, которые покажут наиболее прибыльные для компании товары и наиболее эффективных менеджеров. Такой отчет позволяет эффективнее закупать и продавать товары. Например, из отчета видно, какие товары на деле являются нерентабельными, чтобы сократить их производство или закупку. В дальнейшем товары-лидеры можно перевести в сегмент стабильного спроса. Отчет по менеджерам позволит сделать мотивацию труда понятной и прозрачной.

Причем каждый отчет в “1С:УНФ” руководители быстро учатся формировать сами, а не запрашивать сводку у бухгалтера, когда это всегда не вовремя.

Задача № 5. Планировать доставку заказов

В программе “1С:УНФ” можете реализовать разные сценарии доставки: вести учет доставки своими курьерами, силами сторонних курьеров или используя сервис Яндекс.Доставка. Для курьера формируется и распечатывается маршрутный лист с информацией о получателе, суммой и местом для подписи.

Из маршрутного листа в один клик можно сформировать документ отгрузки, по результатам дня отчитаться о доставке.

Оперативный контроль доставки и отгрузки товара в перспективе гарантирует лояльность клиентов.