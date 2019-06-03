Учет в СНТ через специальный продукт 1C: что это дает

СНТ становится все больше, изменений в правовом регулировании таких товариществ тоже.

В этом посте рассказываем о программе “1С:Садовод” для автоматизации подготовки и сдачи отчетности по садовым и огородным некоммерческим товариществам и о том, как она облегчит жизнь бухгалтерам и председателям СНТ, которым мы настойчиво рекомендуем ознакомиться с программой напрямую.

Наводит порядок

В любом СНТ бухгалтерский учет затруднен. Взять хотя бы собственников, которые ни за что не платят годами, например, за электричество. При этом председатель не обязан владеть знаниями в бухгалтерском и налоговом учете, а значит неполный учет или с ошибками вполне специфичен для этой сферы.

Многим новым председателям СНТ учет достается по “наследству” от предыдущих руководителей с невыплатами или нецелевым расходованием средств, которые так легко допустить или скрыть в непрофессиональной программе, например в Excel. Вести учет нужно в бухгалтерской программе, чтобы он был прозрачным. Можно формировать наглядные отчеты для собственников, чтобы показать, на что уходят взносы. Тогда всем состоящим в СНТ становится очевидно, что председатель не мухлюет с деньгами. На основании отчетов, которые поможет сформировать “1С:Садовод” и оперативные решения принимать легче.

Но даже если в учете все в порядке, все платят исправно, и за всю историю СНТ документы не пропадали, отчетность всегда проще и удобнее сдавать через программу, заточенную под это. И председатель всегда может быть уверен, что через “1С:Садовод” очередной отчет сформируется правильно и уйдет вовремя.

“1С:Садовод” позволяет в разрезе участков принимать взносы, программа сама рассчитывает и показывает задолженность членов СНТ. Вы потратите столько же времени на ввод информации, как и с табличкой в Excel, но теперь точно сможете держать все под контролем, потому что сразу видно кто из садоводов оплатил, а за кем висит долг.

Данные за все года, которые вы вели в обычной табличке, можно загрузить одной кнопкой.

Автоматизирует документооборот

По требованию Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ расчеты в садоводческих товариществах надо вести через расчетные счета.

В “1С:Садовод” этот процесс предусмотрен: программа формирует квитанции и рассылает их членам товарищества по электронной почте. Квитанции можно дополнительно распечатать. В банках их принимают без проблем. У СНТ же поддерживается обмен с банками и распознание оплаты от членов СНТ в выписках.

Знает закон лучше председателя

Учет в СНТ имеет свою специфику. Например, в базу при подсчете НДС и налога на прибыль не включаются целевые средства, направленные на осуществление уставной деятельности товарищества. Есть и другие тонкости, которые председатель СНТ может не знать или пропустить.

Учетная программа выручает на каждом этапе. “1С:Садовод” сама рассчитает налоги и напомнит до какого числа нужно сдать отчетность в налоговую. Помимо налоговой отчетности, у СНТ еще масса других. Отчитываться нужно в статистику, сдавать баланс, сдавать отчетность в фонды и отчетность в Минюст. За пропущенные отчеты СНТ могут ликвидировать, и восстанавливать организацию потом придется через суд.

Кроме того, в программе можно учитывать сотрудников СНТ, начислять и выплачивать зарплату и не тратить деньги на дополнительную программу для зарплаты.

Работает в облаке

“1С:Садовод” работает в облачном варианте. Пользуйтесь приложением круглосуточно каждый день, оно доступно везде, где можно подключиться к Интернету.

Председатель может работать из любого места - из дома или своего садового участка, любая квитанция, каждый платеж всегда под рукой, не нужно быть привязанным к месту.

Работа в облачной версии идет через любимый браузер. А обновления происходят автоматически.