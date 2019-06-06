Клерк.Ру
1С:ФРЕШ

Не время летать в облаках, время в них работать

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Облачное решение для вашей бухгалтерии 1C:Предприятие 8 через интернет.

Оцените возможности 1С:Фреш, получите доступ ко всем приложениям сервиса на 30 дней бесплатно.

Почему работать в облаке 1С:Фреш при поддержке Центр Обслуживания Бизнеса выгоднее?

Низкая цена: тарифы формируются напрямую от 1С.

Отсутствие оплаты за объем: нет аренды за объем и хранение вашей базы.

Бесплатное 1С:ИТС: 1С:Контрагент, 1С:Номенклатура, 1С:ДиректБанк, 1С:Сверка, 1С:БизнесСеть, «1С-Коннект», 1С:Лекторий, Информационная система ИТС.

Бесплатная 1С-Отчетность: для одного юридического лица.

Нет ограничений на количество пользователей: оплата только за одновременные сеансы.

Профессиональная техническая поддержка: заботливые менеджеры и индивидуальный подход к задачам каждого клиента.

1С:ФРЕШ

Облачная технология 1С:ФРЕШ от партнера 1С, ООО «Центр Обслуживания Бизнеса». Поддержка и настройка приложений от компании, специализирующейся на подборе и настройке облачных решений для бизнеса.

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