Не время летать в облаках, время в них работать

Облачное решение для вашей бухгалтерии 1C:Предприятие 8 через интернет.
Оцените возможности 1С:Фреш, получите доступ ко всем приложениям сервиса на 30 дней бесплатно.
Почему работать в облаке 1С:Фреш при поддержке Центр Обслуживания Бизнеса выгоднее?
Низкая цена: тарифы формируются напрямую от 1С.
Отсутствие оплаты за объем: нет аренды за объем и хранение вашей базы.
Бесплатное 1С:ИТС: 1С:Контрагент, 1С:Номенклатура, 1С:ДиректБанк, 1С:Сверка, 1С:БизнесСеть, «1С-Коннект», 1С:Лекторий, Информационная система ИТС.
Бесплатная 1С-Отчетность: для одного юридического лица.
Нет ограничений на количество пользователей: оплата только за одновременные сеансы.
Профессиональная техническая поддержка: заботливые менеджеры и индивидуальный подход к задачам каждого клиента.