Не время летать в облаках, время в них работать

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Кисыч Во-первых, носить телефон отдельно от карты - хорошая практика, но далеко не все так делают.Во-вт... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

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Кисыч Ну, да логин... А под полем логина ссылочку "если забыли логин" не нажимали? А там написано, чтио... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

БухИнна У меня мама (60 лет), когда в банкомате деньги снимает, пин-код вслух проговаривает. Причем четко... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

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