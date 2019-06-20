Ключевые моменты при синхронизации программ 1С

Если компания применяет несколько учетных программ, например «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Бухгалтерия» — вводить данные по два раза или исправлять ошибки после задвоения не требуется. Достаточно правильно настроить синхронизацию двух систем.

Конечно, бухгалтерии каждого предприятия нужно внимательно изучить информацию на сайте 1С, чтобы точно учесть все нюансы. А тут мы расставили пару акцентов, с которых вы можете начать изучение вопроса.

Максимально удобно работать по такой схеме: основная рабочая программа для создания первички, учета и формирования управленческих отчетов идет в “1С:УНФ”, а уже оттуда информация выгружается в “1С:БП”, где вы формируете отчетность для сдачи. Обратная выгрузка скорректированной информации из “1С:БП” в “1С:УНФ” по многим документам не предусмотрена. Поэтому разработчик рекомендует начинать настройку синхронизации в базе “1С:УНФ”. Хотя синхронизация в обратном направлении тоже реализуема. Например, такую проводят, если компания использует “1С:УНФ” в сервисе “1С:Фреш”, а “1С:БП” в локальной версии. В этом случае настройку синхронизации начинают из базы “1С:БП”.

Важная ремарка: даже если вы прочитаете эту или другую статью про синхронизацию, никто лучше, чем партнер 1С, не проконсультирует вас, как это делается правильно. Спросите у него.

Порядок настройки следующий. В первой части вы шаг за шагом выгружаете данные из одной системы во всплывающих окнах. Во второй части загружаете данные в другую систему, настраиваете правила отправки и сопоставляете данные. В конце запускаете обмен.

В первоначальной синхронизации участвуют все документы и справочники. А потом только измененные или новые документы. Поэтому перед первой настройкой синхронизации сделайте резервные копии обеих информационных баз.

Чтобы загружать документы только за определенный период, устанавливайте дату запрета. Например, установите дату после сдачи отчетности и начала нового квартала или года.

Когда будете настраивать синхронизацию, вас на разных этапах попросят уточнить вариант настройки подключения. Помните, что если вы подключаетесь к базе, расположенной в сервисе “1С:Фреш”, вам надо указать интернет-адрес программы, то есть ссылку на размещение базы, а не ее расположение на компьютере в локальной сети.

Доступ к файлу выгрузки можно ограничить. Воспользуйтесь этим при необходимости. А пароль придумайте сами.

После выгрузки файлов из одной системы, переходим ко второй части: здесь вы устанавливаете объем информации для синхронизации. Заранее посмотрите таблицу соответствия и проверьте возможность синхронизации. Ведь если в схеме “1С:УНФ”→”1С:БП” у синхронизации нет исключений, то “1С:БП”→”1С:УНФ” не все документы и справочники могут синхронизироваться.

Вы сами выбираете, с какой даты и по каким правилам будет выгружаться информация из “1С:УНФ”. Например, если настраиваете отбор видов документов для выгрузки, то выгрузятся и все связанные документы: вместе с документами Поступление на счет выгрузятся связанные с ними Акт выполненных работ, Расходная накладная.

Синхронизацию можно проводить автоматически, а можно в ручном режиме, если нужно что-то специально настроить, а потом изменить. К примеру автоматически зачитывать авансы при переносе документов в «Бухгалтерию предприятия». Или удобно указать обобщенный склад, если ведете в “1С:УНФ” учет по нескольким складам в табличной части документов. Тогда в “1С:БП” эта информация будет перенесена на выбранный Обобщенный склад.

Чтобы избежать дублирования элементов, перед запуском синхронизации, сделайте сопоставление данных. Этим можно избежать дублирования информации. Если система выдает ошибки, смотрите, где их надо будет исправить.