Контроль экологической безопасности: как построить систему, которая защитит бизнес

Давайте познакомимся: меня зовут Анастасия Слепушкина, я — заместитель генерального директора в компании «Производственная безопасность и экология» («ПБЭ»). Уже который год мы ежедневно решаем, казалось бы, непосильную задачу — превращать сырой язык нормативки в реально работающие процессы.

Скорее всего, вам знакомо это ощущение: НПА меняются быстрее погоды весной, отчетов скапливается такая кипа, что иногда офис начинает напоминать архив. А где-то внутри сидит страх — вдруг завтра придет проверка и навесит штраф. Экологическая служба часто сражается с авралами на уровне героев, а важные долгосрочные задачи уходят в тень повседневной рутины.

В общем, я пишу сейчас для вас — для тех самых идейных (и иногда отчаявшихся) руководителей и смелых специалистов, отвечающих за контроль экологической безопасности предприятия. Я хочу поделиться не набором теоретических советов (про них и так написаны тома), а структурой, с помощью которой можно или построить процессы “с нуля”, или вдохнуть жизнь в то, что уже есть. После прочтения у вас будет опора: своего рода архитектурный план современной экологической службы. Мы разберем:

· Законодательные основы и виды контроля обеспечения экологической безопасности.

· Практические шаги по организации производственного экологического контроля.

· Как программа ППЭК становится вашим главным инструментом.

· Почему автоматизация — не «дорогая игрушка», а необходимое условие для эффективности и спокойствия.

· Чек-лист для оценки готовности вашего предприятия к переходу на современные решения.

Давайте наведем порядок в этом критически важном направлении вместе.

Понятие и значение: это больше, чем просто отчетность

Контроль экологической безопасности — это не формальность. Это комплексная система наблюдений, оценки и, главное, активных действий. Ее цель — гарантировать, что деятельность предприятия не наносит непоправимого ущерба окружающей среде, а значит — защищает бизнес от финансовых и репутационных потерь.

Значение этой системы сложно переоценить. Она является вашим основным инструментом для:

· Доказательства соблюдения законодательства.

· Своевременного выявления отклонений до того, как они станут проблемой.

· Управления рисками, а не реагирования на последствия.

· Формирования ответственного имиджа компании.

По сути, это ваш внутренний сторож, который всегда на посту. Если этот этап игнорировать — дело заканчивается плохо и быстро: тут тебе и штрафы, и остановка конвейера, и поиски адвоката на годы вперед. На практике спасает только системный подход: для комплексной защиты предприятия часто требуется интеграция различных систем, где экологический контроль и пожарную безопасность нужно собрать не как набор разрозненных датчиков, а как единую нервную систему предприятия. Тогда при малейшей угрозе срабатывает защитный рефлекс — все процессы под контролем, никакой слепой зоны.

Законодательные основы экологической безопасности в России

А чтобы не налететь на грабли уже на старте, разберемся с правилами игры. В вопросах контроля за соблюдением экологической безопасности без кодекса не обойтись: главный документ здесь — Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Именно он формулирует базовые требования для бизнеса и определяет ответственность за любые проколы в этой сфере.

Ключевые требования сосредоточены вокруг:

1. Нормативов: ПДВ, НДС, лимитов на размещение отходов.

2. Разрешительной документации: необходимо получать и своевременно обновлять.

3. Мониторинга и учета: вести журналы, проводить инструментальные замеры.

4. Отчетности: предоставлять декларации, расчеты, формы статистики (2-ТП и др.).

5. Платы за НВОС: корректно рассчитывать и вовремя вносить.

На самом деле, вокруг 7-ФЗ выстроен целый лес правил, которые просто так не обойдёшь. Помимо федерального закона, есть ещё приказы Минприроды, отвечающие за свою отдельную область. Плюс добавьте сюда санитарные нормы и специфические региональные законы: часто оказывается, что в одном городе нельзя делать то, что разрешено в другом. Особенно это заметно в регионах с тяжёлой экологической ситуацией — там местные власти могут закручивать гайки куда сильнее: привычные «общероссийские» стандарты тут легко ужесточаются вдвое или втрое.

Главный вызов для эколога — улавливать динамику. Реформы идут постоянно: только за последние годы полностью изменилась система категоризации объектов НВОС, введена ответственность за парниковые газы, ужесточены требования к обращению с отходами. Пропустить одно письмо Росприроднадзора — значит заработать предписание по устаревшим нормативам.

Проще говоря, без постоянного мониторинга изменений в законах рискуешь оказаться в ловушке: сегодня ты уверен, что все работает по правилам, а завтра — раз, и твоя компания нарушила очередную обновлённую норму. Автоматизация, конечно, не делает всю работу за нас (человеческий фактор никто не отменял), но защищает от грубых промахов просто потому, что программа элементарно не забывает проверить свежие редакции стандартов и требований.

Пренебрегать этим — всё равно что ездить через перекрёстки на красный свет. А здесь речь идёт о куда больших суммах: для юридических лиц нарушение требований может обернуться штрафом до четверти миллиона рублей за каждый случай; если повторить — уже миллион. А в худших сценариях подключается приостановка бизнеса почти на три месяца, а иногда дело доходит и до уголовной ответственности. Про репутацию я вообще молчу — даже пара эпизодов гарантировано превращают компанию в персону нон грата для большинства клиентов и партнёров.

Кроме того, государство серьёзно наращивает обороты: система надзора и контроля экологической безопасности становится не только жёстче, но и «умнее» — переходит на риск-ориентированные проверки и дистанционный анализ данных. По сути, теперь движение видно всем и всегда: система быстро выявляет тех, кто работает спустя рукава. В такой реальности полагаться только на память или случай больше не вариант.

Органы экологического контроля: кто стоит на страже закона

Когда речь заходит о контроле за экологией, первый, кто приходит на ум — Росприроднадзор. Это тот самый орган, чьи инспекторы могут в любой момент появиться на пороге — как на запланированную проверку, так и по внезапному сигналу. Обычно дело не ограничивается сухими бумагами. Могут затребовать кучу документов, взять пробы — и всё это вполне реально увидеть у себя в офисе.

Но времена меняются — теперь проверки становятся не только «выездными». Всё чаще инспектора смотрят отчёты камерально, просматривают цифры и сопоставляют данные. Причём если что-то не сойдётся или покажется подозрительным — ждите более пристального внимания. Главная их роль проста и сложна одновременно: внешний контроль за соблюдением требований экологической безопасности. То есть следят они прежде всего за тем, чтобы урон природе был минимальным — на бумаге и в жизни.

Также свои функции имеют:

· Росгидромет (мониторинг состояния атмосферного воздуха).

· Роспотребнадзор (в части воздействия на среду обитания человека, качества питьевой воды).

· Природоохранная прокуратура (по наиболее серьезным нарушениям, повлекшим значительный ущерб).

Ваша задача — выстроить работу так, чтобы любая проверка проходила гладко и подтверждала вашу добросовестность. А для этого нужна четкая внутренняя система, где каждый документ лежит на своем месте, а данные легко верифицируются.

Задачи системы экологического контроля: что должно работать как часы

Эффективная система решает четыре ключевые задачи, трансформируя реактивный подход в проактивный:

1. Профилактика. Предотвращение нарушений через инструктажи, регламенты и внутренние проверки. Цель — сформировать культуру эко-ответственности на всех уровнях.

2. Мониторинг. Непрерывный сбор достоверных данных о состоянии окружающей среды и работе очистного оборудования. Это глаза и уши системы.

3. Оценка. Сравнение полученных данных с нормативами. Только точные расчеты и анализ тенденций.

4. Реагирование. Разработка и реализация мер по устранению выявленных отклонений. Без этого этапа вся предыдущая работа теряет смысл.

Это непрерывный цикл «Планируй — Делай — Проверяй — Воздействуй». Разрыв в любом звене ведет к сбою всей системы и превращает ее в бесполезную бюрократическую процедуру. Например, мониторинг выявил рост концентрации загрязняющего вещества. Если эта информация вовремя не оценивается и не запускает процедуру реагирования (проверка фильтра, изменение режима работы), предприятие фактически движется к нарушению, сознательно игнорируя предупреждение.

Виды экологического контроля: важен каждый уровень

Контроль в этой сфере ведется на нескольких уровнях, и вам нужно понимать их взаимодействие, чтобы грамотно выстроить оборону.

Государственный экологический контроль

Проводится уполномоченными органами (Роспприроднадзор). Самый строгий уровень, основанный на проверке соблюдения всех законодательных норм. С 2022 года акцент смещен на риск-ориентированную модель: чем опаснее объект, тем чаще и пристальнее проверки. Ваша производственная система должна быть готова к такому вниманию всегда.

Муниципальный экологический контроль

Касается объектов, не отнесенных к федеральному надзору, но влияющих на экологию муниципалитета (например, несанкционированные свалки, локальные загрязнения). Этот мониторинг часто инициируется жалобами населения, поэтому важен и социальный аспект.

Производственный экологический контроль (ПЭК)

А вот это — полностью ваша зона ответственности и ваш главный щит. Это внутренняя система, которую предприятие организует и финансирует самостоятельно. Грамотный ПЭК — это не только выполнение закона, но и мощный инструмент внутреннего аудита, который позволяет обнаружить слабые места до визита надзорных органов. Его отсутствие или формальность — прямое нарушение, которое инспектор выявит в первую же минуту проверки.

Общественный экологический контроль

Осуществляется гражданами и НКО. В эпоху социальных сетей и повышенного внимания к ESG-повестке его влияние стремительно растет. Одна публикация о «дымящей трубе» может нанести репутационный ущерб, несопоставимый со штрафом. Грамотный ПЭК и открытость данных позволяют вам говорить с обществом, оперируя фактами, а не эмоциями, и демонстрировать реальную ответственность.

Объекты экологического контроля: на что смотреть в первую очередь

Фокус должен быть на основных источниках воздействия, но без упущения «тихих» рисков:

· Стационарные и передвижные источники выбросов (трубы, вентиляционные установки, автотранспорт предприятия).

· Системы очистки газов и сточных вод — их эффективность ключевая.

· Места временного накопления и хранения отходов, особенно I-IV классов опасности. Утечка здесь чревата катастрофой.

· Территория предприятия (особенно при работе с нефтепродуктами, химическими веществами) — риск загрязнения почв и грунтовых вод.

· Источники шума, вибрации, электромагнитного излучения — часто недооцениваются, но тоже регулируются.

Каждый объект должен быть на учете, за каждым — закреплена регулярность и методика контроля в области экологической безопасности. Важно вести не просто список, а цифровой паспорт объекта, где собрана вся его история: параметры, нормативы, результаты замеров, предписания.

Организация контроля экологической безопасности на предприятии: с чего начать

Построение системы — последовательный процесс, а не хаотичный набор действий. Попытка закрывать «дыры» по мере их появления обречена на провал и бесконечную трату ресурсов.

Требования к системе экологической безопасности

Система должна быть: документированной (все прописано), регулярной (по графику, а не когда вспомнили), достоверной (данные подтверждены протоколами аккредитованной лаборатории), полной (охватывает все объекты) и актуальной (учтены последние изменения закона). Но также — прагматичной и понятной для каждого сотрудника, от эколога до начальника смены. Если мастер участка воспринимает журнал учета отходов как обузу, а не часть своей работы, система дает сбой на самом важном — исполнительском уровне.

Этапы построения системы контроля

1. Инвентаризация. Не формальная, а физическая. Пройдите по территории, составьте полный перечень источников воздействия, отходов, документации. Часто оказывается, что реальное положение дел сильно отличается от того, что знает отдел охраны окружающей среды.

2. Разработка и утверждение Программы ПЭК — главного документа системы. Это стратегическая карта на год.

3. Создание регламентов: четкие инструкции по проведению замеров (кто, как, чем), формы журналов учета, порядок действий при отклонениях (кого оповестить, какие меры принять).

4. Обеспечение ресурсами: подготовка персонала (обучение и аттестация), закупка сертифицированных средств измерений, заключение договоров с аккредитованными лабораториями.

5. Внедрение и мониторинг. Запуск процессов и их постоянный анализ на эффективность. Система должна улучшаться, а не закостеневать.

Распространенные ошибки и как их избежать

На этом пути многие наступают на одни и те же грабли:

1. Формальный подход. Создание системы «для галочки» и проверяющих, а не для реальной работы и управления рисками. Результат — двойное ведение учета (для себя и «для них») и колоссальные трудозатраты.

2. Экономия на инструментальном контроле. Закупка несертифицированного оборудования или отказ от регулярных замеров «в целях экономии» ведет к принятию решений на основе недостоверных данных.

3. Отсутствие обратной связи. Данные собрали, отчет сдали — и забыли. Цикл мониторинга не замыкается. Важно, чтобы его результаты анализировались ежеквартально и превращались в конкретные управленческие решения: ремонт фильтра, изменение технологии, обучение персонала, корректировка бюджета на следующий год.

Программа производственного экологического контроля

Программа ПЭК – стратегический документ вашего предприятия

Сущность программы

Это не «бумажка для проверяющих». Это пошаговый план действий и бюджет вашей экологической службы на год. Она отвечает на вопросы: что, где, когда, как и на какие деньги мы контролируем. Без проработанной ППЭК контроль экологической безопасности на предприятии превращается в пожарную команду, которая тушит уже разгоревшиеся проблемы, а не предотвращает возгорания.

Обязательные элементы ППЭК

· Перечень объектов контроля с привязкой к производственным процессам.

· Графики инструментального контроля (замеров на источниках) и лабораторных исследований (почва, вода, воздух на границе СЗЗ).

· Ответственные лица за каждый блок работ — с конкретными ФИО и должностями.

· Формы учетной документации (журналы) — обычно прикладываются образцы.

· Порядок действий при выявлении превышений — алгоритм от фиксации до ликвидации.

· Мероприятия по снижению воздействия на перспективу.

Хорошая ППЭК — это ваш главный аргумент в диалоге с руководством о финансировании природоохранной деятельности и с проверяющими о добросовестности предприятия.

Роль автоматизации в системе контроля экологической безопасности: переход от выживания к эффективности

Когда объем данных измеряется гигабайтами, а сроки сдачи отчетов — днями, ручная работа становится главным врагом точности и вашего спокойствия. Автоматизация — это логичный и необходимый эволюционный шаг от кустарного цеха к цифровому производству.

Современные технологии автоматизации экологического контроля

Речь идет о создании цифрового двойника эко-службы. Представьте: датчики на источнике выбросов в режиме реального времени передают данные в систему. Она автоматически фиксирует их в цифровом журнале, сравнивает с лимитом из паспорта ПДВ и в случае приближения к 80% от норматива отправляет предупреждение инженер-экологу и начальнику цеха на смартфон. Ничего не потеряно, не перепутано, реакция — мгновенная. Далее система сама рассчитает плату за эти выбросы и сформирует данные для 2-ТП (воздух).

Современные платформы используют элементы искусственного интеллекта для прогнозной аналитики. Система может анализировать исторические данные и выявлять, что рост образования конкретного вида отхода на 15% коррелирует с увеличением выпуска продукции на линии Б. Это позволяет не просто реагировать, а прогнозировать нагрузку, оптимизировать логистику отходов и договариваться с подрядчиками на лучших условиях.

Критерии выбора ПО для автоматизации экологического контроля

Ищите решение, которое:

1. Юридически легитимно: соответствует российскому законодательству, а его алгоритмы расчета одобрены профильными специалистами.

2. Интегрируется с вашими системами (1С, САПР, АСУТП) для исключения ручного ввода.

3. Масштабируется под рост предприятия и изменения в законодательстве.

4. Имеет техподдержку и сервис от опытного поставщика, а не просто «горячую линию».

5. Для холдингов критически важна возможность консолидации данных и отчетности на корпоративном уровне из разных филиалов.

Преимущества автоматизированной системы контроля экологической безопасности

Начнём с фундаментального изменения, которое запускает всю цепочку позитивных эффектов.

Оптимизация процессов сбора и обработки данных

Исключается ручной перенос данных из бумажных журналов в Excel, а из Excel — в расчеты и отчеты. Это не только экономия 2-3 дней в месяц, но и ликвидация «черных ящиков» в процессе. Высвобождается до 70% времени эколога от рутины для аналитики и стратегических задач: поиска технологий очистки, работы со страхованием экологических рисков, подготовки к аудитам.

Повышение точности и снижение ошибок

Минимизируется человеческий фактор. Расчеты выполняются по заложенным и актуальным алгоритмам, что практически исключает арифметические ошибки — главную причину доначислений по плате за НВОС. Все действия фиксируются в системе, создавая четкий след аудита для любой проверки.

Экономический эффект от автоматизации

Это не только прямая экономия на штрафах. Это системное снижение издержек:

· Снижение риска доначислений. Одна ошибка в расчете платы за НВОС может обернуться доначислением миллионов рублей за несколько лет. Автоматический расчет сводит этот риск к нулю.

· Оптимизация самих платежей. Точный учет объемов, применение корректных коэффициентов и льгот позволяют платить ровно столько, сколько требует закон, не больше.

· Высвобождение человеческих ресурсов. Если эколог тратил 10 дней в квартал на сбор данных и формирование отчета, а после автоматизации — 2 дня, то 8 дней он может посвятить проектам по снижению воздействия, что в долгосрочной перспективе тоже дает прямую экономию.

· Снижение затрат на внешний аудит и консалтинг. Приведение документации в порядок к проверке силами сторонних экспертов — дорогая услуга. Согласованная цифровая среда минимизирует эти расходы.

Таким образом, контроль экологической безопасности, усиленный технологиями, перестает быть статьей расходов и становится инструментом управления затратами и рисками, с четко измеримой отдачей на инвестиции (ROI).

Решения 1С для автоматизации контроля экологической безопасности

Для крупных, территориально-распределенных и холдинговых компаний, где важна не только автоматизация, но и единая корпоративная политика, флагманским решением является «1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП». Это не просто учетная система, а комплексная платформа для управления экологическими рисками и соответствием на уровне всего холдинга.

«1С:Экология» - ключевые модули:

Решение закрывает полный цикл экологического менеджмента:

· Учет объектов НВОС и документации: Централизованный реестр всех объектов негативного воздействия по всем филиалам, контроль сроков действия комплексных экологических разрешений (КЭР), деклараций, технических отчетов.

· Охрана атмосферного воздуха и климат: Учет источников выбросов и парниковых газов по утвержденным методикам, расчет фактических и валовых выбросов, автоматический контроль превышений, учет работы и эффективности пылегазоочистного оборудования (ПГУ).

· Охрана водных ресурсов: Учет водопотребления и водоотведения от скважины до выпуска, контроль качества сточных вод, расчет допустимых сбросов и оценка воздействия на централизованные системы водоотведения (что критично для соблюдения договоров с Водоканалом).

· Обращение с отходами: Сквозной учет образования, движения, накопления и передачи отходов, включая ТКО. Учет лицензий подрядчиков и объектов размещения отходов. Формирование всей цепочки документов: от акта образования до талона приема-передачи.

· Производственный экологический контроль (ПЭК): Полное ведение программы ПЭК как единого корпоративного стандарта, включая план-графики, учет результатов инструментальных замеров и автоматическое информирование ответственных о превышениях.

· Аналитика и отчетность: Автоматический расчет платы за НВОС и экологического сбора. Формирование всего пакета регламентированной (2-ТП (воздух, водхоз, отходы), 4-ОС, декларации) и управленческой отчетности с возможностью консолидации данных снизу вверх. Поддержка международной отчетности по стандартам GRI 303 (водные ресурсы и стоки), что важно для публичных компаний и работы с иностранными партнерами.

Интеграция с другими системами предприятия и мобильность:

Система действительно вживляется в ИТ-ландшафт предприятия — будто она всегда там была. Она напрямую работает с 1С:ERP и 1С:УПП — это те самые платформы, на которые обычно опирается учёт реагентов, сорбентов и финансовых потоков. Всё связно: информация о материальных ценностях сразу попадает в привычные для компании процессы.

Для персонала и руководителей обучением заведуют уже знакомые инструменты — интеграция с 1С:ЗУП позволяет отслеживать курсы, планировать аттестации, догонять отстающих. Всё собрано в один контур, где никакая информация не теряется на переходах между программами.

Мобильное приложение — это подарок инженеру. Буквально телефон или планшет превращается в полноценный рабочий инструмент: приехал на объект, нашёл нарушение — тут же щёлкнул фото, записал видео, отметил точку на карте и отправил предписание не в блокнот «на потом», а прямо в корпоративную систему. Связь мгновенная, ничего не уходит «в стол».

Работать можно и через браузер — иногда хочется просто залогиниться с любого компьютера или не держать инфраструктуру у себя. Для распределённых команд SaaS-версия снимает головную боль с настройкой серверной части и обслуживанием — всё живёт в облаке и требует от заказчика минимум усилий по поддержке.

Практические рекомендации по внедрению системы контроля

Чтобы ваши действия были точными и экономически обоснованными, необходимо начать с диагностики.

Аудит текущей системы экологического контроля

Прежде чем автоматизировать, нужно навести порядок. Проведите внутренний аудит или закажите его у сторонних экспертов. Цель — выявить не только «узкие места», но и некорректные процессы, которые при автоматизации лишь закрепятся и масштабируются. Аудит должен ответить на вопросы: какие данные мы собираем, зачем, как они преобразуются, и кто принимает на их основе решения?

Разработка плана перехода на автоматизированную систему

Ключ к успеху — поэтапность и фокус на быстрых победах.

1. Пилотный проект. Выберите один самый болезненный, но локализованный процесс. Например, учет отходов на одном предприятии холдинга или расчет платы за НВОС для одной категории объектов.

2. Фиксация успеха. Измерьте результат пилота в конкретных, понятных руководству цифрах: время на формирование отчета сократилось на Х%, количество ручных операций — на Y%, ошибок в расчетах — до нуля.

3. Масштабирование. Подключайте новые предприятия или функциональные модули (охрана воздуха, водные ресурсы) последовательно, используя наработанные в пилоте регламенты.

4. Обучение и адаптация. Уделите время не только техническому вводу в эксплуатацию, но и изменению привычек команды. Покажите, как новая система облегчает именно их ежедневную работу. Используйте встроенные инструменты вроде «Календаря эколога» и настройте персонализированные уведомления о важных событиях (сроки отчетности, поверка приборов).

Чек-лист оценки готовности предприятия к автоматизации экологического контроля

Ответьте «да» или «нет» на вопросы. Три и более ответа «нет» — сигнал начинать с аудита и подготовки.

Анализ текущих процессов и документооборота

· У вас есть утвержденная и актуальная Программа ПЭК, которая реально используется?

· Все журналы учета ведутся своевременно, без «задним числом», и данные из них можно легко проверить?

· Процессы сбора первичных данных (акты замеров, путевые листы спецтехники) формализованы и выполняются?

Оценка ИТ-инфраструктуры и компетенций персонала

· Есть ли на предприятии ответственные за ИТ-поддержку, которые смогут обеспечить стабильную работу корпоративной системы?

· Готов ли ключевой персонал эко-службы и производственных подразделений обучаться работе с новым ПО и менять рутинные процедуры?

· Есть ли техническая и финансовая возможность для выбора между локальной установкой системы и облачным (SaaS) решением, которое часто проще и быстрее внедрить?

Если нет ресурсов для самостоятельного аудита — закажите экспресс-обследование у экспертов «ПБЭ»

Не тратьте время, которого у вас и так нет. Закажите экспресс-обследование у экспертов «ПБЭ». За несколько дней специалисты проведут диагностику, выявят ключевые риски, оценят объем и сложность данных, и дадут конкретный, привязанный к вашему бизнесу план по внедрению с оценкой трудозатрат и потенциального экономического эффекта. Это самый быстрый и объективный способ получить рабочую дорожную карту.

Заключение: время действовать, а не реагировать

Контроль экологической безопасности сегодня — это не затратный центр, а инвестиция в устойчивость, репутацию и развитие бизнеса. В мире, где требования ужесточаются, а риски (финансовые, репутационные, судебные) растут в геометрической прогрессии, надеяться на «авось» и работу вручную — значит сознательно ставить компанию под удар.

Автоматизация на базе корпоративного решения «1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП» — это переход от тактики выживания и тушения пожаров к стратегии превентивного управления и создания ценности. Это единое цифровое пространство для всех ваших предприятий, где экологи занимаются анализом, оптимизацией и развитием, а не бесконечным заполнением бумаг. Это уверенность в любых проверках, мощный аргумент для инвесторов и партнеров в рамках ESG-повестки и, в конечном счете, значимая статья экономии и конкурентное преимущество.

Компания «ПБЭ» является экспертом по внедрению этого решения. Мы помогаем не просто установить ПО, а выстроить эффективную методологию работы, провести миграцию данных из старых систем и обучить ваших специалистов, обеспечивая полный цикл сопровождения.

Готовы сделать первый шаг к системе, которая не отчитывается о проблемах, а не допускает их?

➜ Закажите бесплатную консультацию и демонстрацию возможностей «1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП» на нашем сайте.

Пусть экологическая безопасность станет вашим неоспоримым преимуществом.