Цифровая ответственность: как выбрать лучшую программу для промышленной безопасности на предприятии

Коллеги, руководители, специалисты по охране труда и промышленной безопасности.

Если вы читаете этот текст, значит, вы уже на практике столкнулись с той реальностью, что управлять безопасностью на современном промышленном предприятии с помощью таблиц, разрозненных баз и бумажных журналов — все равно что тушить пожар из чайника. Объем требований законодательства растет, риски множатся, а данные о проверках, СОУТ, инцидентах и СИЗ теряются в почте и локальных папках.

Рынок предлагает десятки программ для промышленной безопасности. Как не заблудиться в этом многообразии и выбрать решение, которое станет настоящим цифровым позвоночником для всей системы управления охраной труда и техносферной безопасностью?

В условиях растущих требований и все более сложных процессов в промышленной безопасности, ключевую роль играет правильная цифровая трансформация. 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП предлагает интегрированную платформу для управления всеми аспектами охраны труда и производственной безопасности, чтобы вы могли сосредоточиться на решении важных задач, не отвлекаясь на рутинные процессы.

В этой статье я, как человек, который более 15 лет занимается внедрением таких систем в крупнейших холдингах страны, проведу для вас честный и подробный разбор. Мы разберем по косточкам популярные цифровые системы на основе восьми ключевых критериев.

Вы узнаете:

По какой методологии сравнивать программы для промышленной безопасности, чтобы оценка была объективной.

Какие классы решений существуют и для какого типа предприятий они подходят. Здесь вы найдете и готовые типовые программы по промышленной безопасности, и комплексные платформы, и узкоспециализированные сервисы

Детальные сильные и слабые стороны пяти ключевых систем на рынке: 1С:EHS, Охрана труда КОРП, Техэксперт, Brealit, КОТ.

Практический кейс внедрения корпоративной системы в ПАО «Газпром».

Пошаговый алгоритм выбора и внедрения, который убережет от дорогостоящих ошибок.

Наша цель — дать вам не рекламную брошюру, а конструктор для принятия взвешенного решения. Поехали.