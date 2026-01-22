Цифровая ответственность: как выбрать лучшую программу для промышленной безопасности на предприятии

Коллеги, руководители, специалисты по охране труда и промышленной безопасности.
Если вы читаете этот текст, значит, вы уже на практике столкнулись с той реальностью, что управлять безопасностью на современном промышленном предприятии с помощью таблиц, разрозненных баз и бумажных журналов — все равно что тушить пожар из чайника. Объем требований законодательства растет, риски множатся, а данные о проверках, СОУТ, инцидентах и СИЗ теряются в почте и локальных папках.
Рынок предлагает десятки программ для промышленной безопасности. Как не заблудиться в этом многообразии и выбрать решение, которое станет настоящим цифровым позвоночником для всей системы управления охраной труда и техносферной безопасностью?
В условиях растущих требований и все более сложных процессов в промышленной безопасности, ключевую роль играет правильная цифровая трансформация. 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП предлагает интегрированную платформу для управления всеми аспектами охраны труда и производственной безопасности, чтобы вы могли сосредоточиться на решении важных задач, не отвлекаясь на рутинные процессы.
В этой статье я, как человек, который более 15 лет занимается внедрением таких систем в крупнейших холдингах страны, проведу для вас честный и подробный разбор. Мы разберем по косточкам популярные цифровые системы на основе восьми ключевых критериев.
Вы узнаете:
По какой методологии сравнивать программы для промышленной безопасности, чтобы оценка была объективной.
Какие классы решений существуют и для какого типа предприятий они подходят. Здесь вы найдете и готовые типовые программы по промышленной безопасности, и комплексные платформы, и узкоспециализированные сервисы
Детальные сильные и слабые стороны пяти ключевых систем на рынке: 1С:EHS, Охрана труда КОРП, Техэксперт, Brealit, КОТ.
Практический кейс внедрения корпоративной системы в ПАО «Газпром».
Пошаговый алгоритм выбора и внедрения, который убережет от дорогостоящих ошибок.
Наша цель — дать вам не рекламную брошюру, а конструктор для принятия взвешенного решения. Поехали.
Методология: как мы сравнивали программы по промышленной безопасности?
Чтобы сравнение было предметным, мы оценивали каждое решение по восьми практическим критериям, которые критически важны для реальной эксплуатации в промышленной среде.
Репутация и опыт компании
Надежен ли вендор? Есть ли у него успешные проекты внедрения в компаниях, сопоставимых с вашей по масштабу и сложности?
Соответствие законодательству РФ
Как быстро система актуализируется под изменения в законах, приказах Ростехнадзора, Минтруда? Есть ли встроенные справочники и методики расчета?
Удобство работы и интерфейсы
Будет ли система помощником или станет обузой для рядового специалиста? Важна эргономика, понятность, наличие мобильных приложений для работы в цеху или на объекте.
Аналитика и отчетность
Может ли система не просто собирать данные, но и превращать их в наглядные дашборды для руководства? Как легко сформировать отчет для надзорного органа или сводку по холдингу?
Интеграция с другими системами
«Островное» решение сегодня — тупик. Важно, как система стыкуется с 1С:ЗУП, ERP, системами диспетчеризации и складского учета.
Проверки и аудиты
Насколько продукт помогает готовиться к визитам надзорных органов, планировать внутренние аудиты и управлять предписаниями?
Прозрачность условий и поддержка
Что входит в стоимость владения? Как организована техническая поддержка и обновления?
Диапазон цен и гибкость моделей оплаты
Соответствует ли модель лицензирования (разовая покупка, подписка, аренда) вашим бюджетным циклам и масштабу?
Именно через эту призму мы и посмотрим на представленные на рынке решения для промышленной безопасности.
Обзор программ по промышленной безопасности: сильные стороны для разных типов компаний
Не существует «волшебной таблетки», идеальной для всех. Выбор зависит от масштаба, зрелости процессов, ИТ-ландшафта и бюджета. Представьте себе спектр: на одном конце — узкоспециализированные справочные системы, на другом — комплексные платформы для управления всеми аспектами EHS (Environment, Health, Safety).
Вот как выглядит рейтинг пяти цифровых программ по промышленной безопасности в сводной таблице.
Рейтинг программ по промышленной безопасности
Название системы
Особенности
Для кого
Цены (уровень)
Комплексная платформа на 1С для автоматизации ОТ, ПБ, экологии, ПБ, ГОиЧС. Глубокая интеграция, корпоративная отчетность, масштабируемость.
Крупные и средние предприятия, холдинги, территориально-распределенные компании с высокими требованиями к интеграции и аналитике.
Средний/Высокий. Зависит от масштаба и варианта внедрения (Экспресс, Базовый, Под Ключ, 360°).
Специализированное решение на 1С, сфокусированное на охране труда (СОУТ, СИЗ, обучение, медосмотры).
Средний бизнес и крупные предприятия, которым в первую очередь нужна глубокая автоматизация именно ОТ.
Средний. Бессрочные лицензии от 150 тыс. руб.
Мощная справочно-информационная система. База нормативных документов, образцы, консультации, сервисы для подготовки к аттестации.
Все предприятия как дополнение к основной учетной системе. Незаменима для специалистов по соответствию требованиям
Средний. Оплата ежегодной подписки.
Кастомизированная платформа для управления рисками ПБ и ОТ. Сильный акцент на методологии управления рисками.
Крупные холдинги с готовностью к глубокой и дорогой индивидуальной разработке под свои уникальные процессы.
Высокий. Стоимость начинается от ~1,8 млн руб. за модуль + внедрение.
Облачное SaaS-решение (работа через браузер). Фокус на удобстве, мобильности, управлении задачами и сроками по ОТ.
Малый и средний бизнес, компании, которые хотят быстро начать работать без развертывания сложной ИТ-инфраструктуры.
Низкий/Средний. Помесячная или годовая подписка.
Теперь давайте разберем каждое решение подробно, чтобы вы понимали не только «что», но и «почему».
Это не просто программа, а единая цифровая платформа для управления всей техносферной безопасностью: охрана труда, промышленная, пожарная, экологическая, транспортная безопасность, ГО и ЧС. Разработана совместно с фирмой «1С» и компанией «ПБЭ». Это «тяжелая артиллерия», предназначенная для построения корпоративных стандартов на уровне холдинга. Система включает в себя и мощные платформы для прохождения обучения по промышленной безопасности, позволяющие организовать все виды инструктажей, проверки знаний и дистанционное обучение персонала.
Репутация и опыт компании
Продукт создан и развивается компанией «ПБЭ», которая более 15 лет фокусируется исключительно на автоматизации EHS. Наши компетенции подтверждены статусами «1С:Центр компетенций по производственной безопасности и экологии» и «1С:Центр экспертизы». Более 40 успешных проектов внедрения в лидерах рынка (о кейсе с «Газпромом» расскажем ниже) — лучшее доказательство надежности.
Соответствие законодательству РФ
Система изначально создавалась с оглядкой на российские реалии. В нее встроены и постоянно обновляются все необходимые справочники, формы отчетности (в т.ч. для Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росприроднадзора), методики расчета (например, платы за НВОС). Юристы и методологи следят за изменениями, которые оперативно вносятся в обновления конфигурации.
Удобство работы и интерфейсы
Интерфейс построен на современной платформе «1С:Предприятие 8», которая поддерживает работу через тонкий клиент и веб-браузер. Для специалистов «в поле» есть мобильные приложения («Мобильные проверки», «Панель сотрудника»), позволяющие фиксировать нарушения, проводить осмотры, отмечать свое состояние прямо с телефона. Рабочие места можно гибко настраивать под роли: эколог, специалист по ПБ, руководитель.
Аналитика и отчетность
Это одна из сильнейших сторон. Система предоставляет десятки встроенных аналитических отчетов и мощный конструктор. Руководитель в реальном времени видит на дашбордах ключевые показатели: динамику происшествий, уровень обеспеченности СИЗ, выполнение плана проверок, данные по СОУТ. Консолидированная отчетность по холдингу формируется автоматически.
Интеграция с другими системами
Ключевое преимущество для крупных предприятий. «1С:EHS» легко и глубоко интегрируется с другими системами на платформе 1С (1С:ЗУП, 1С:ERP, 1С:УПП) для автоматического получения данных о штатной структуре, сотрудниках, остатках на складах. Также возможна интеграция через API или корпоративную шину данных с любыми сторонними системами, что исключает двойной ввод данных.
Проверки и аудиты
В системе реализован полный цикл: от планирования внутренних проверок и формирования чек-листов до фиксации результатов, создания предписаний и контроля выполнения корректирующих мероприятий. Есть учет графика и результатов внешних проверок надзорных органов с привязкой штрафов и предписаний.
Прозрачность условий и поддержка
Мы предлагаем четыре варианта сотрудничества под разные задачи и бюджет: от самостоятельного старта «EHS-Экспресс» до комплексной цифровой трансформации «EHS 360°». Сопровождение включает гарантийную поддержку, регулярные обновления, консультации.
Диапазон цен и гибкость моделей оплаты
Цена формируется прозрачно и зависит от выбранного пакета внедрения, количества пользователей и масштаба доработок. Мы работаем по модели лицензионного ПО (бессрочная лицензия) с ежегодным оплачиваемым сопровождением (ИТС), что для крупного предприятия часто экономичнее вечной подписки. Также доступна облачная аренда (SaaS).
Это решение, также построенное на платформе 1С, но с более узкой специализацией. Его ядро — автоматизация процессов охраны труда: СОУТ, медосмотры, обеспечение СИЗ, обучение, учет несчастных случаев. Модули по промышленной и пожарной безопасности присутствуют, но в менее развитом виде, чем в «1С:EHS».
Репутация и опыт компании
Продукт имеет широкую географию внедрений, внесен в реестр отечественного ПО. Репутация надежная, но стоит учитывать, что партнеры по внедрению могут иметь разный опыт именно в EHS-сфере.
Соответствие законодательству РФ
Хорошо покрывает требования трудового законодательства в части ОТ. Актуализация также происходит через механизм обновлений от «1С».
Удобство работы и интерфейсы
Стандартный интерфейс 1С, привычный для многих российских бухгалтеров и кадровиков. Мобильные приложения не являются родной частью продукта, но могут дорабатываться силами партнеров.
Аналитика и отчетность
Позволяет формировать основные регламентированные отчеты по охране труда. Инструменты для сложной кросс-функциональной аналитики (например, связь данных по травматизму с данными по обучению и СИЗ) могут потребовать доработок.
Интеграция с другими системами
Хорошо интегрируется с другими решениями 1С, что является плюсом. Однако интеграция с не-1С миром, как правило, сложнее и также ложится на партнера-внедренца.
Проверки и аудиты
Есть базовый функционал для учета проверок и мероприятий.
Прозрачность условий и поддержка
Условия стандартные для продуктов 1С: покупка лицензии и оплата сопровождения (ИТС). Качество внедрения и поддержки сильно зависит от выбранного партнера-франчайзи.
Диапазон цен и гибкость моделей оплаты
Цена ниже, чем у 1С:EHS, за счет меньшей функциональной насыщенности. Модель — бессрочные лицензии. Хороший вариант для предприятий, где нужна система по промышленной безопасности с акцентом именно на ОТ и с ограниченным бюджетом.
Комплексное цифровое решение по производственной безопасности для предприятий
Полный контроль техносферной безопасности компании на одной платформе: от СОУТ до отчетности и контроля рисков.
Это мощнейший информационно-справочный ресурс, а не учетная система. Его цель — обеспечить специалиста актуальной нормативной базой, образцами документов, консультациями, сервисами для подготовки к аттестации в Ростехнадзоре.
Репутация и опыт компании
Компания «Техэксперт» — признанный лидер на рынке нормативно-технической информации. Репутация безупречна.
Соответствие законодательству РФ
Сильная сторона. Ресурс является эталоном по скорости и полноте актуализации нормативных документов.
Удобство работы и интерфейсы
Удобный веб-интерфейс для поиска и работы с документами. Но это не интерфейс для оперативного учета нарядов-допусков или журнала выдачи СИЗ.
Аналитика и отчетность
Аналитика касается изменений в законодательстве. Система не формирует управленческие отчеты по вашим внутренним процессам.
Интеграция с другими системами
Ограничена (в основном, интеграция с офисными пакетами для подстановки ссылок в документы). Не является системой оперативного учета.
Проверки и аудиты
Отличный инструмент для подготовки к проверкам: есть проверочные листы Ростехнадзора, возможность провести внутренний аудит на соответствие.
Прозрачность условий и поддержка
Четкая модель — ежегодная подписка. Поддержка в рамках обновления контента.
Диапазон цен и гибкость моделей оплаты
Средний уровень. Цена подписки оправдана для любого серьезного предприятия как необходимый профессиональный инструмент. Но это дополнение, а не альтернатива учетной системе.
Платформа для управления рисками и процессами ПБ и ОТ, ориентированная на глубокую кастомизацию под заказчика. Позиционируется как система для построения сложных корпоративных стандартов.
Репутация и опыт компании
Разработчик — «Лаборатория управления рисками» (HSERM). Имеет ряд успешных внедрений в крупных нефтегазовых и энергетических компаниях.
Соответствие законодательству РФ
Соответствие обеспечивается в рамках проектных доработок. Система методологически сильна, но актуализация под изменения законов может требовать ресурсов заказчика или разработчика.
Удобство работы и интерфейсы
Интерфейс современный, но его удобство в конечном счете зависит от качества выполнения конкретного проекта внедрения. Возможны мобильные решения.
Аналитика и отчетность
Сильные возможности для аналитики и построения отчетности, заложенные в архитектуру.
Интеграция с другими системами
Реализуется в рамках проекта, требует значительных трудозатрат и бюджета.
Проверки и аудиты
Функционал заложен в модульную структуру.
Прозрачность условий и поддержка
Модель «коробка + масштабные услуги». Стоимость владения высокая и изначально не всегда прозрачна, так как определяется после длительного обследования. Поддержка и развитие — отдельная история стоимости.
Диапазон цен и гибкость моделей оплаты
Высокий и непредсказуемый. Лицензия на один модуль начинается от 1,8 млн руб., плюс зачастую сравнимые или превышающие затраты на внедрение. Подход оправдан для компаний с очень специфичными процессами и большим бюджетом на кастомизацию.
Облачное SaaS-решение, нацеленное на автоматизацию рутинных задач специалиста по ОТ: контроль сроков, планирование мероприятий, ведение журналов, напоминания.
Репутация и опыт компании
Молодая и динамичная компания-разработчик. Репутация формируется, имеет положительные отзывы от пользователей среднего бизнеса.
Соответствие законодательству РФ
Базовая функциональность покрывает ключевые требования. Скорость реакции на изменения законодательства зависит от одного вендора.
Удобство работы и интерфейсы
Главный козырь. Современный, интуитивно понятный интерфейс, заточенный под оперативную работу. Упор на мобильность.
Аналитика и отчетность
Базовые отчеты и визуализация для руководства. Глубокая кросс-функциональная аналитика и сложная корпоративная отчетность — не сильная сторона.
Интеграция с другими системами
Слабое место типичного SaaS. Глубокая интеграция с внутренними системами предприятия (ERP, 1С) затруднена или невозможна, что создает «информационные острова».
Проверки и аудиты
Есть инструменты для планирования и учета.
Прозрачность условий и поддержка
Все просто: ежемесячная или годовая подписка. Поддержка от разработчика.
Диапазон цен и гибкость моделей оплаты
Низкий/средний. Привлекательная модель для старта, особенно для малого и среднего бизнеса. Однако с ростом компании и потребностей стоимость длительной подписки может сравняться или превысить стоимость владения коробочным решением.
Практика внедрения программ по промышленной безопасности на предприятии
Теория без практики мертва. Давайте посмотрим, как выбор в пользу комплексной платформы воплощается в жизнь на примере проекта, которым мы гордимся, — создание Информационно-управляющей системы производственной безопасности (ИУС ПБ) для ПАО «Газпром».
Задача: Объединить данные по производственной безопасности со 100+ дочерних обществ и организаций (более 600 тыс. работников) в единое цифровое пространство. Ликвидировать «разрозненность данных» и «ручную сборку» отчетности для Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ).
Выбор решения: После анализа был выбран продукт «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП». Ключевые причины:
1. Архитектура платформы 1С: Позволила обеспечить требуемую масштабируемость, безопасность и возможность глубокой интеграции через корпоративную шину данных с десятками кадровых и складских систем по холдингу.
2. Готовый, но гибкий функционал: В продукте уже были заложены необходимые механизмы учета СОУТ, СИЗ, формирования сводной отчетности, которые можно было адаптировать под корпоративные стандарты «Газпрома», а не писать с нуля.
3. Соответствие импортозамещению: Работа на отечественной СУБД Postgres Pro в облачном режиме 1С Fresh.
Реализация командой ПБЭ: Мы провели полный цикл работ: от проектирования и построения инфраструктуры (34 сервера) до настройки более 100 отчетных форм, интеграции и обучения тысяч пользователей.
Результат: Создана централизованная система, которая в режиме реального времени предоставляет руководству актуальную информацию по ключевым показателям безопасности. Повышена оперативность и качество управленческих решений. Система получила высокие оценки от заказчика (5 из 5 по соответствию потребностям) и успешно перешла в промышленную эксплуатацию.
Этот кейс наглядно показывает, что для сложных, распределенных структур выбор в пользу комплексного решения на проверенной платформе минимизирует риски проекта и дает гарантированный результат.
Как интегрировать программы по промышленной безопасности в систему управления охраной труда
Внедрение — это не про установку софта. Это про изменение процессов. Начинать нужно не с выбора вендора, а с внутреннего аудита.
1. Картирование «как есть»: Зафиксируйте все текущие процессы по ОТ, ПБ, экологии. Где данные? Кто отвечает? Какие отчеты и когда готовятся?
2. Выявление «узких мест»: Где главные потери времени? Где происходят ошибки? Что не дает возможности анализировать риски?
3. Формирование требований («как должно быть»): Опишите целевое состояние процессов с учетом возможностей автоматизации. Это и будет вашим техническим заданием.
Пошаговая схема внедрения: от аудита рисков до регулярного пересмотра программ
1. Диагностика и проектирование. Глубокий анализ ваших процессов специалистами вендора. Создание проекта будущей системы и плана внедрения.
2. Подготовка и настройка. Развертывание системы, загрузка нормативно-справочной информации и исторических данных, адаптация функционала под ваши регламенты.
3. Интеграция. Настройка обмена данными с бухгалтерскими, кадровыми, складскими системами.
4. Пилотная эксплуатация. Запуск системы в одном подразделении или по одному направлению (например, только СИЗ). Отладка процессов.
5. Обучение и полный запуск. Обучение всех категорий пользователей. Развертывание системы на всем предприятии.
6. Сопровождение и развитие. Регулярное обновление, поддержка пользователей, доработка системы под новые бизнес-задачи.
Заключение
Выбор программы для промышленной безопасности — стратегическое решение. Это инвестиция не в софт, а в безопасность людей, устойчивость бизнеса и его репутацию.
Как видно из обзора, у каждого решения своя ниша:
· Техэксперт — ваш незаменимый справочник по нормам.
· КОТ — быстрый и удобный цифровой помощник для малого и среднего бизнеса.
· Brealit — кастомизируемая платформа для уникальных задач при наличии большого бюджета.
· Охрана труда КОРП — сфокусированное решение для автоматизации ОТ на платформе 1С.
Если же вашему предприятию — среднему или крупному холдингу — требуется максимально полное, интегрируемое и масштабируемое решение, то «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП» представляет собой оптимальный баланс готового функционала, гибкости и надежности.
Именно оно позволяет перейти от фрагментарной автоматизации к созданию целостной цифровой экосистемы безопасности, где данные из всех областей (ОТ, ПБ, экология) связаны и работают на общий результат — снижение рисков и предотвращение инцидентов.
Таким образом, правильный выбор программы по промышленной безопасности формирует фундамент для эффективного управления всеми рисками.
Мы в «ПБЭ» предлагаем не просто продать вам лицензию. Мы предлагаем партнерство на пути цифровой трансформации вашей системы безопасности. От диагностики и выбора подходящего формата сотрудничества («Экспресс», «Базовый», «Под Ключ» или «360°») до полного сопровождения.
Первый и самый ответственный шаг — профессиональная диагностика. Давайте обсудим ваши задачи и посмотрим, как наши решения для промышленной безопасности могут решить их уже сегодня.
