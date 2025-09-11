Из чего складывается стоимость банкротства

Стоимость банкротства физического лица под ключ варьируется от 50 000 до 200 000 рублей в зависимости от региона, сложности дела и репутации компании. Вот основные статьи расходов:

Консультация по банкротству физических лиц. Первичная юридическая консультация по банкротству может быть бесплатной, но дальнейшая работа, включая анализ ситуации, требует оплаты. Например, юридические услуги банкротство от компаний с высоким рейтингом, таких как на сайте sravni.ru, включают подробную оценку дела. Сбор и оформление документов. Юристы по банкротству физических лиц готовят справки о доходах, долгах, имуществе и заявление в арбитражный суд. Это трудоемкий процесс, влияющий на стоимость оформления банкротства физического лица. Услуги финансового управляющего. Финансовый управляющий по банкротству физических лиц — обязательный участник процесса, чья работа стоит от 25 000 рублей. Без него списание долгов под ключ невозможно. Судебные издержки. Госпошлина за подачу заявления — 300 рублей, но дополнительные расходы на публикации в официальных изданиях и другие процедуры могут увеличить стоимость услуг по банкротству. Полное сопровождение. Банкротство под ключ включает консультации, подготовку документов, взаимодействие с судом и кредиторами. Юридические компании по списанию долгов, такие как те, что входят в рейтинг фирм по банкротству физических лиц, берут за это основную часть гонорара.

Компании, входящие в рейтинг организаций по банкротству физ лиц, такие как bdcon.ru, предлагают банкротство физических лиц под ключ с прозрачной ценовой политикой, но стоимость может вырасти, если дело связано с ипотекой или сложными кредитами.