Работаете и получаете официальную зарплату? Вам «нельзя» банкротиться. Правда или миф

Можно ли подавать на банкротство при наличии зарплаты? Сколько денег обычно оставляют должнику?

Разберем как организовать получение выплат так, чтобы без сложностей пройти процедуру.

Зарплата под контролем: что нужно сделать должнику после старта процедуры

После того как суд принял заявление о банкротстве и процедура началась, зарплата не «исчезает» и не прекращает выплачиваться. Но меняется главное: доходы должника попадают под контроль финансового управляющего, а распоряжение деньгами становится строго регламентированным.

1. Должник обязан раскрыть все сведения о зарплате и доходах. Еще на этапе подачи заявления (и далее в ходе дела) должник должен дать точную и полную информацию о своих доходах.

Обычно указывают:

место работы (в том числе подработки и совместительство);

виды и размер выплат от работодателя (оклад, премии, отпускные и т.п.);

другие доходы, не связанные с работой (например, аренда, подработки, выплаты);

все счета, карты и электронные кошельки, куда поступают деньги, включая зарплатную карту.

Это не формальность. Сокрытие зарплаты или занижение доходов — одна из самых частых причин проблем в банкротстве. Если выявят недобросовестность, суд может отказать в списании долгов. Поэтому стратегия тут одна: максимальная честность и прозрачность.

2. С началом процедуры финансовый управляющий решает, как распределить конкурсную массу и доходы должника так, чтобы:

кредиторы получали средства в рамках закона.

должник и его семья не оставались без денег на жизнь и срочные нужды.

На практике это означает, что управляющий контролирует средства на счетах и картах должника и определяет сумму, которую должник может расходовать на повседневные потребности.

3. Любые изменения по работе и зарплате нужно сообщать. Жизнь продолжается: можно сменить работу, получить повышение, уйти на больничный, уволиться. Но в банкротстве действует правило: все события, влияющие на доход, нужно своевременно отражать в деле.

Если должник:

меняет место работы;

увольняется;

переходит на другую должность с изменением зарплаты;

получает заметное увеличение/уменьшение выплат

он обязан уведомить об этом суд и финансового управляющего (и предоставить подтверждающие документы, если потребуется).

4. Доход «в конверте»: последствия для банкротства. Иногда должники думают: «а что если я буду работать неофициально, чтобы сохранить деньги?». Формально — так делать нельзя. Появляется риск, что кредиторы или суд узнают о скрытых доходах. Это могут расценить как недобросовестность. А это реальный шанс, что суд откажет в признании должника банкротом по итогам процедуры.

Плюс в последние годы даже «разовые подработки» (например, сборщик заказов, работа на складах и т.п.) часто оформляют через договоры, а сведения о них могут попадать в государственные системы — и дальше уже вопрос времени, когда это всплывет в судебном деле.

Итог: после начала процедуры работодатель продолжает начислять зарплату, но она становится частью конкурсной массы: ее нужно раскрывать, изменения по работе — сообщать, а расходование средств — происходит по правилам процедуры и под контролем управляющего. В следующем разделе разберем, сколько денег обычно оставляют должнику и семье и от чего это зависит.