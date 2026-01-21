Работаете и получаете официальную зарплату? Вам «нельзя» банкротиться. Правда или миф

Можно ли пройти банкротство, если вы работаете по найму и получаете официальную зарплату?
Да, можно. Основания для банкротства связаны не с тем, работает человек или нет, а с тем, может ли он исполнять обязательства перед кредиторами. Если платежи по кредитам, займам, ЖКХ и другим обязательствам фактически стали неподъемными, наличие зарплаты само по себе не является препятствием.
Наличие официального дохода не запрещает ни подавать заявление, ни проходить процедуру. В законе о банкротстве (№ 127-ФЗ) нет правила «с зарплатой банкротиться нельзя».
Но важно сразу понять главное: полностью сохранить зарплату на время процедуры не получится. В банкротстве действует принцип — кредиторы получают деньги из конкурсной массы, а должник при этом не должен остаться без средств к существованию.
Зарплата — это основной источник дохода большинства людей, работающих по трудовому договору. Помимо оклада, работодатель может выплачивать и другие суммы: отпускные, премии, разовую материальную помощь, компенсации, выходное пособие при увольнении. В процессе банкротства эти выплаты рассматриваются как доходы, которые включаются в конкурсную массу для расчета с кредиторами.
При этом государство защищает должника: на период банкротства ему оставляют деньги на жизнь — как минимум необходимый минимум. На практике должнику обычно выделяют сумму на уровне прожиточного минимума (для должника и членов семьи). В ряде случаев можно дополнительно обосновать расходы, без которых реально не обойтись: аренда жилья, лечение, покупка дорогостоящих лекарств — но это всегда решается судом индивидуально по конкретным обстоятельствам.
Можно ли подавать на банкротство при наличии зарплаты? Сколько денег обычно оставляют должнику?
Разберем как организовать получение выплат так, чтобы без сложностей пройти процедуру.
Зарплата под контролем: что нужно сделать должнику после старта процедуры
После того как суд принял заявление о банкротстве и процедура началась, зарплата не «исчезает» и не прекращает выплачиваться. Но меняется главное: доходы должника попадают под контроль финансового управляющего, а распоряжение деньгами становится строго регламентированным.
1. Должник обязан раскрыть все сведения о зарплате и доходах. Еще на этапе подачи заявления (и далее в ходе дела) должник должен дать точную и полную информацию о своих доходах.
Обычно указывают:
место работы (в том числе подработки и совместительство);
виды и размер выплат от работодателя (оклад, премии, отпускные и т.п.);
другие доходы, не связанные с работой (например, аренда, подработки, выплаты);
все счета, карты и электронные кошельки, куда поступают деньги, включая зарплатную карту.
Это не формальность. Сокрытие зарплаты или занижение доходов — одна из самых частых причин проблем в банкротстве. Если выявят недобросовестность, суд может отказать в списании долгов. Поэтому стратегия тут одна: максимальная честность и прозрачность.
2. С началом процедуры финансовый управляющий решает, как распределить конкурсную массу и доходы должника так, чтобы:
кредиторы получали средства в рамках закона.
должник и его семья не оставались без денег на жизнь и срочные нужды.
На практике это означает, что управляющий контролирует средства на счетах и картах должника и определяет сумму, которую должник может расходовать на повседневные потребности.
3. Любые изменения по работе и зарплате нужно сообщать. Жизнь продолжается: можно сменить работу, получить повышение, уйти на больничный, уволиться. Но в банкротстве действует правило: все события, влияющие на доход, нужно своевременно отражать в деле.
Если должник:
меняет место работы;
увольняется;
переходит на другую должность с изменением зарплаты;
получает заметное увеличение/уменьшение выплат
он обязан уведомить об этом суд и финансового управляющего (и предоставить подтверждающие документы, если потребуется).
4. Доход «в конверте»: последствия для банкротства. Иногда должники думают: «а что если я буду работать неофициально, чтобы сохранить деньги?». Формально — так делать нельзя. Появляется риск, что кредиторы или суд узнают о скрытых доходах. Это могут расценить как недобросовестность. А это реальный шанс, что суд откажет в признании должника банкротом по итогам процедуры.
Плюс в последние годы даже «разовые подработки» (например, сборщик заказов, работа на складах и т.п.) часто оформляют через договоры, а сведения о них могут попадать в государственные системы — и дальше уже вопрос времени, когда это всплывет в судебном деле.
Итог: после начала процедуры работодатель продолжает начислять зарплату, но она становится частью конкурсной массы: ее нужно раскрывать, изменения по работе — сообщать, а расходование средств — происходит по правилам процедуры и под контролем управляющего. В следующем разделе разберем, сколько денег обычно оставляют должнику и семье и от чего это зависит.
Сколько денег останется на жизнь: зарплата, выплаты и что защищено?
После того как суд вводит процедуру реализации имущества, финансовый управляющий контролирует счета, поступления и выплаты в рамках процедуры.
1. Что происходит с зарплатой и счетами после ввода процедуры
Финансовый управляющий:
получает информацию обо всех доходах должника (зарплата, премии, отпускные, подработки по договорам, возвраты долгов, налоговые вычеты и т.п.);
устанавливает и контролирует банковские счета и карты, на которые поступают деньги;
обеспечивает, чтобы средства распределялись по правилам банкротства: часть — на обязательные расходы процедуры, часть — на жизнь должника и семьи, остальное — в конкурсную массу для расчетов с кредиторами;
На практике обычно происходит так:
должник передает управляющему сведения о счетах/картах и доступах, оформляется фиксация передачи (акт/расписка — как договоритесь);
управляющий уведомляет банки о банкротстве, после чего часть счетов может быть временно ограничена по операциям, чтобы деньги не «разошлись» мимо процедуры;
формируется единая точка учета денег — специальный счет (или используется один из действующих счетов должника как «рабочий», а остальные блокируются). Закон требует, чтобы конкурсная масса учитывалась на счете, которым управляет финансовый управляющий;
Цель этих действий — навести порядок в финансах должника, чтобы суд видел прозрачную картину доходов и расходов, а кредиторы были уверены, что деньги не скрывали.
2. Сколько денег точно оставляют должнику на жизнь
Ключевой ориентир в банкротстве — чтобы должник не остался без средств к существованию. Поэтому из доходов должника обычно выделяют сумму не ниже прожиточного минимума:
на самого должника;
на каждого иждивенца, который действительно находится на содержании (чаще всего это дети; также может быть супруг(а) в отпуске по уходу за ребенком, нетрудоспособные родители и др.);
Формула в самом простом виде выглядит так:
Сумма «на жизнь» в месяц = ПМ на должника + ПМ на каждого иждивенца (по региону проживания)
Пример: если должник живет с одним ребенком, то обычно добиваются выделения двух прожиточных минимумов — на взрослого и на ребенка.
Нюанс по детям: иногда кредиторы пытаются спорить, что «детский» минимум должен быть уменьшен, если второй родитель участвует в содержании. Но общий подход судов — обеспечить ребенку минимум на жизнь, и при грамотном оформлении документов чаще удается сохранить адекватную сумму на иждивенцев.
Важно: прожиточный минимум берется по региону в год проведения процедуры. в Москве прожиточный минимум в 2026 году на 1 трудоспособного взрослого — 28 940 рублей, на 1 ребенка — 21 903 рубля.
3. Как фактически получать эти деньги каждый месяц
Само по себе банкротство не означает, что деньги «автоматически» будут выдавать должнику в нужном размере. Обычно порядок такой:
Доходы поступают на контролируемый счет (новый спецсчет или выбранный управляющим один из действующих счетов банкрота);
Должник оформляет основания, чтобы получать деньги на жизнь:
чаще всего через ходатайство в арбитражный суд о выделении средств на проживание (на должника и иждивенцев);
прикладывают документы: состав семьи, свидетельства о рождении детей, подтверждение иждивения, расходы и т.д.
После того как суд закрепляет размер и порядок, финансовый управляющий перечисляет/выдает должнику установленную сумму регулярно.
Если вы получаете зарплату наличными через кассу — это не меняет сути: официальный доход все равно должен быть отражен, а порядок выделения денег на жизнь — соблюден.
Как оставить больше, чем прожиточный минимум
Да, иногда можно. Но только на основании документов и через суд. На практике нужного результата чаще добиваются с помощью опытного юриста, который правильно обоснует расходы и соберет доказательства.
Помимо базовой суммы на прожиточный минимум, должник вправе просить выделить дополнительные деньги, если расходы объективно необходимы, например:
аренда жилья (когда нет собственной недвижимости и жить иначе невозможно);
лекарства, лечение, реабилитация — для должника или иждивенцев;
обязательные платежи, без которых нельзя обеспечить нормальную жизнь (в каждом случае доказывается отдельно).
Логика суда обычно такая: минимум — обязателен, дополнительные суммы — если доказано, что без них нельзя.
Какие выплаты защищены и не уходят кредиторам
Есть доходы, которыми финансовый управляющий не вправе распоряжаться в пользу кредиторов, потому что закон защищает их от взыскания. Перечень таких выплат указан в ст. 101 закона № 229-ФЗ (по аналогии эти принципы учитываются и в банкротстве). К защищенным, как правило, относятся:
алименты и многие «детские» выплаты/пособия;
компенсации вреда здоровью;
выплаты в связи со смертью кормильца;
отдельные виды материальной помощи;
материнский капитал;
компенсации пострадавшим от ЧС, катастроф, эпидемий и т.п.
Даже защищенные выплаты важно правильно идентифицировать (назначение платежа, документы, отдельный счет при необходимости), чтобы не было путаницы и лишних споров. Обычно должник и управляющий заранее согласуют, как эти деньги будут поступать и как их получать.
Зарплата и доходы других членов семьи (супруга/супруги, детей, родителей) не включаются в банкротство должника, потому что банкротится конкретный гражданин, а не «семья целиком». Доходы родственников не становятся конкурсной массой только из-за родства.
Итог: после ввода реализации имущества зарплата и другие доходы поступают в управление финансового управляющего. Должнику обычно оставляют прожиточный минимум на него и каждого иждивенца, а при наличии доказанных жизненно важных расходов можно добиваться дополнительных сумм. Защищенные выплаты по закону не должны уходить кредиторам — главное, правильно их оформить и отделить от общей массы поступлений.
