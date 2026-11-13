Топ-5 компаний по банкротству физических лиц: рейтинг по условиям и сопровождению

Компании по банкротству часто предлагают похожую помощь: консультацию, подготовку документов, подачу заявления и участие в суде. Но объем сопровождения отличается: где-то юристы ведут процедуру целиком, а где-то часть задач нужно заказывать отдельно.
Мы собрали рейтинг из пяти юридических компаний по банкротству физических лиц и сравнили, что входит в сопровождение, какие услуги можно подключить отдельно и насколько гибко устроена работа с клиентом.
Чем отличается самостоятельное банкротство от обращения к юристам
Гражданин может самостоятельно подготовить заявление о банкротстве и обратиться в арбитражный суд, если располагает необходимыми знаниями и временем для подготовки документов. Закон не обязывает привлекать юридическую компанию для судебной процедуры.
При самостоятельном обращении должник изучает требования законодательства, собирает документы, составляет заявление и самостоятельно взаимодействует с судом и другими участниками дела.
Юридическое сопровождение предполагает, что часть этих задач выполняют специалисты. Юристы могут проверить документы, подготовить процессуальные материалы, представлять интересы клиента в суде и консультировать по вопросам имущества и задолженности.
Выбор между самостоятельным обращением и услугами компании зависит от сложности финансовой ситуации, количества кредиторов, наличия имущества и опыта самого гражданина.
Если дело включает спорные сделки, ипотечное жилье, совместно нажитое имущество или другие юридические особенности, перед подачей заявления может быть полезна консультация специалиста по банкротству физических лиц.
Как проверить юридическую компанию перед заключением договора на банкротство
Перед тем как заказать услуги юриста по банкротству физических лиц, стоит проверить не только сайт и отзывы организации, но и юридические сведения о самой компании.
Для предварительной проверки можно использовать следующие источники:
ЕГРЮЛ. Позволяет проверить регистрацию юридического лица, его статус и основные сведения об организации.
Картотека арбитражных дел. Помогает найти судебные дела с участием компании и изучить доступную информацию о судебной практике.
Федеральный реестр сведений о банкротстве. Содержит сведения о процедурах банкротства и их участниках.
Отзывы клиентов. Позволяют получить дополнительное представление о коммуникации, качестве обслуживания и организации работы специалистов.
Также внимательно изучите договор. В нем должны быть понятны перечень услуг, стоимость, порядок оплаты, обязанности сторон и условия расторжения.
Особое внимание уделите формулировкам о результате процедуры. Юридическая компания может отвечать за качество и объем оказанных услуг, но решение по делу принимается судом с учетом требований закона и обстоятельств конкретной ситуации.
Рейтинг компаний по банкротству физических лиц
Перед подробным разбором посмотрим, что входит в сопровождение у каждой компании и какие задачи юристы готовы взять на себя отдельно.
Место в нашем рейтинге
Компания
Что входит в работу юристов
Что можно заказать отдельно
1
Подготовка заявления и документов для суда, участие юристов в процедуре, помощь по вопросам имущества
Анализ сделок, первое судебное заседание, семейное банкротство и другие услуги
2
Подготовка документов, подача заявления, ведение дела в суде, взаимодействие с финансовым управляющим
Подготовка к судебному банкротству и внесудебная процедура
3
Консультации, подготовка документов для суда, участие в заседаниях, помощь на этапе реализации имущества
Анализ сделок, подача заявления, первое заседание и другие услуги
4
«Банкротам»
Подготовка заявления и документов, помощь с выбором СРО, обращения по вопросам имущества и дохода
Представительство в суде, анализ сделок и другие услуги
5
«Банкрот-Сервис»
Подготовка документов и заявления, ведение дела в суде, участие в заседаниях, сопровождение до завершения процедуры
Банкротство ИП и помощь по отдельным вопросам в зависимости от ситуации
У этих компаний можно выбрать как комплексное сопровождение, так и отдельные юридические услуги. Поэтому дальше сравним, что входит в каждый вариант и в каких ситуациях конкретный формат может быть удобнее клиенту.
1. «Федеральный Центр Банкротства Граждан»
В «Федеральном Центре Банкротства Граждан» можно выбрать полное сопровождение или обратиться за помощью на отдельном этапе процедуры. Юристы готовят документы, анализируют сделки, помогают по вопросам имущества и участвуют в судебных заседаниях.
Если полное ведение дела не требуется, можно подключить специалистов только к конкретной задаче: например, проверить прошлые сделки или подготовиться к судебному этапу. Такой подход дает больше свободы тем, кто хочет часть процедуры контролировать самостоятельно.
Подробнее расходы и варианты оплаты разобраны на странице о стоимости банкротства физических лиц. Перед договором можно запросить расчет под свою ситуацию и сразу увидеть, какие услуги входят в выбранный вариант.
Во внешнем рейтинге Rating-B «ФЦБГ» занимает первое место. В отзывах на Сравни.ру клиенты часто отмечают поддержку юристов, понятные объяснения по ходу процедуры и возможность работать с конкретным специалистом.
Специалисты компании проконсультируют по вопросам судебного банкротства, расскажут о необходимых документах, этапах юридического сопровождения и возможных расходах. На консультации можно обсудить особенности вашей финансовой ситуации и уточнить условия сотрудничества.
Оставьте заявку на сайте ФЦБГ, чтобы получить консультацию юриста по банкротству физических лиц и узнать подробнее об условиях сопровождения.
2. «Банкрот Консалт»
В «Банкрот Консалт» можно передать юристам всю судебную процедуру или обратиться только за подготовкой к банкротству. Специалисты собирают документы, подают заявление в арбитражный суд, ведут дело и взаимодействуют с финансовым управляющим после начала процедуры.
Для полного сопровождения доступна рассрочка без предоплаты. Если человеку нужна помощь только на старте, подготовку документов и заявления можно оформить отдельно. Подробнее расходы и варианты оплаты разобраны в материале о том, сколько стоит банкротство физического лица.
В рейтинг фирм по банкротству физических лиц «Банкрот Консалт» хорошо вписывается за счет выбора между полным ведением дела и отдельной подготовкой к процедуре. В Rating-B юридическая компания занимает второе место.
Клиенты на Сравни.ру чаще всего отмечают поддержку, профессионализм юристов, рассрочку и условия обслуживания. В некоторых отзывах пользователи рассказывают, что за делом закрепляли конкретного специалиста, а процедура проходила дистанционно.
Специалисты компании консультируют по вопросам банкротства граждан, помогают разобраться в требованиях законодательства, подготовке документов и порядке судебной процедуры. Можно уточнить стоимость юридического сопровождения, доступные варианты оплаты и возможность оформления рассрочки.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию в «Банкрот Консалт». Юристы расскажут об услугах компании, ответят на ваши вопросы и объяснят, какие этапы сопровождения могут потребоваться в вашей ситуации.
3. «2Лекс»
«2Лекс» ведет банкротство полностью дистанционно, поэтому обратиться к юристам можно из любого региона России. Для клиента это удобно еще и тем, что специалисты работают не только с типовыми процедурами, но и с делами, где есть ипотека, алименты, наследство, имущество супругов или сделки прошлых лет.
Такой опыт важен, если ситуация выходит за рамки простого банкротства без имущества и споров. Юристы могут заранее оценить, какие вопросы возникнут по ходу дела, подготовить документы и сопровождать процедуру с учетом конкретных обстоятельств.
Специалисты готовят документы, участвуют в судебных заседаниях, помогают выбрать СРО и сопровождают этап реализации имущества. Отдельно можно заказать анализ сделок, подготовку заявления или участие юриста в первом заседании.
В рейтинге Rating-B «2Лекс» занимает третье место. На Сравни.ру клиенты часто пишут, что за делом закрепляли конкретного юриста, который готовил документы, отвечал на вопросы и участвовал в судебных заседаниях вместо клиента.
На консультации можно обсудить состав задолженности, необходимые документы, возможные расходы и правовые последствия обращения в суд. Также специалисты расскажут об условиях юридического сопровождения и ответят на вопросы о ходе процедуры.
Оставьте заявку на сайте 2Лекс, чтобы связаться с юристами, получить консультацию по банкротству физических лиц и узнать подробности сотрудничества.
4. «Банкротам»
Юристы компании «Банкротам» помогают подготовить заявление и документы для суда, выбрать СРО арбитражных управляющих и оформить обращения по вопросам единственного жилья и части дохода, которую человек сможет сохранить во время процедуры.
При необходимости можно заказать и отдельные услуги: например, анализ сделок за последние три года или представительство в суде. Такой формат подойдет тем, кому нужна помощь не со всей процедурой, а с конкретной юридической задачей.
В рейтинг организаций по банкротству физлиц компанию можно включить за возможность выбрать между комплексным сопровождением и отдельными услугами в зависимости от ситуации.
5. «Банкрот-Сервис»
Компания «Банкрот-Сервис» предлагает комплексное сопровождение судебного банкротства физических лиц и ИП. Юристы помогают собрать документы, готовят заявление в арбитражный суд, участвуют в заседаниях и ведут процедуру до ее завершения.
Стоимость сопровождения фиксируют в договоре, а оплату можно разделить на несколько месяцев. Компания также включает в расчет обязательные расходы на процедуру, поэтому клиенту проще заранее увидеть общую сумму и понять, какие платежи уже учтены.
Перед подписанием договора лучше запросить подробный расчет и проверить, какие действия входят в сопровождение при вопросах с имуществом, прошлыми сделками или дополнительными судебными спорами. Так будет проще сопоставить предложение «Банкрот-Сервис» с условиями остальных компаний рейтинга.
Как выбрать компанию по банкротству физических лиц
Выбор юридической компании для банкротства физических лиц требует внимательного сравнения условий сотрудничества. Организации могут предлагать похожие услуги, но различаться по составу сопровождения, стоимости, опыту специалистов и порядку взаимодействия с клиентом.
Перед тем как заключить договор с фирмой по банкротству, рекомендуется обратить внимание на несколько критериев:
Опыт работы. Сколько лет компания оказывает юридические услуги по банкротству физических лиц и какие дела сопровождали ее специалисты.
Судебная практика. Есть ли подтвержденные сведения об участии юристов в делах о несостоятельности граждан.
Состав услуг. Входит ли в стоимость подготовка заявления, сбор документов, подача в арбитражный суд и участие в заседаниях.
Работа с имуществом. Помогают ли специалисты разбираться с вопросами недвижимости, автомобиля, совместно нажитого имущества и сделок прошлых лет.
Стоимость сопровождения. Можно ли заранее получить полный расчет расходов и узнать, какие услуги оплачиваются отдельно.
Условия договора. Зафиксированы ли обязанности компании, порядок оплаты и ответственность сторон.
Не стоит выбирать юристов только по самой низкой цене или рекламным обещаниям. Сравните несколько предложений и проверьте, какие конкретно задачи юридическая компания готова взять на себя.
Что входит в банкротство физических лиц под ключ
Банкротство физических лиц под ключ предполагает комплексное юридическое сопровождение процедуры — от первоначального анализа финансового положения до завершения дела в арбитражном суде.
Однако единого состава услуги для всех юридических компаний нет. Поэтому перед заключением договора важно проверить, какие именно работы входят в выбранный тариф.
Как правило, полное сопровождение банкротства может включать:
Первичную консультацию. Юрист изучает финансовую ситуацию, состав задолженности, доходы и имущество гражданина.
Правовой анализ документов. Специалист проверяет кредитные договоры, исполнительные производства, сведения об имуществе и сделках.
Подготовку заявления. Юристы формируют пакет документов для обращения в арбитражный суд.
Подачу заявления. Компания помогает оформить и направить документы в суд.
Представительство в суде. Специалисты участвуют в судебных заседаниях и готовят необходимые процессуальные документы.
Взаимодействие с финансовым управляющим. Юристы консультируют клиента по вопросам проведения процедуры и необходимых действий.
Сопровождение до завершения дела. Специалисты помогают решать возникающие юридические вопросы на предусмотренных договором этапах.
При сравнении услуг юристов по банкротству физических лиц важно уточнить, входит ли в тариф работа с имуществом, анализ сделок, отдельные судебные споры и дополнительные обращения в суд. Некоторые компании предоставляют такие услуги только за отдельную плату.
Сколько стоит банкротство физического лица в 2026 году
Стоимость банкротства физического лица складывается из нескольких составляющих. При выборе юридической компании важно учитывать не только цену сопровождения, но и обязательные расходы, связанные с проведением судебной процедуры.
На итоговую сумму влияют:
стоимость юридических услуг;
объем работы специалистов;
количество кредиторов;
наличие недвижимости, автомобиля и другого имущества;
необходимость анализа сделок за предыдущие годы;
участие юристов в дополнительных судебных спорах;
продолжительность процедуры и особенности конкретного дела.
Юридические компании могут предлагать оплату полной стоимости сразу или оформлять рассрочку на несколько месяцев. В некоторых случаях отдельные услуги — например, анализ сделок или участие в конкретном судебном заседании — оплачиваются дополнительно.
Чтобы сравнить цены на банкротство физических лиц, запросите у нескольких организаций подробный расчет. В нем должны быть указаны стоимость юридического сопровождения, обязательные расходы и возможные дополнительные платежи.
Не стоит ориентироваться исключительно на минимальный ежемесячный платеж. Важно понимать полную стоимость договора и объем работ, который компания обязуется выполнить.
Какие дополнительные расходы возникают при банкротстве физических лиц
Помимо оплаты услуг юридической компании, судебное банкротство предполагает расходы, связанные непосредственно с проведением процедуры.
К ним могут относиться:
вознаграждение финансового управляющего;
расходы на публикацию сведений о процедуре;
почтовые отправления и уведомления кредиторов;
расходы на оценку имущества, если она необходима;
нотариальные услуги и получение отдельных документов;
расходы на организацию торгов и другие предусмотренные законом действия.
Не все перечисленные расходы возникают в каждом деле. Их состав зависит от наличия имущества, особенностей процедуры и обстоятельств конкретного гражданина.
Перед заключением договора на юридическое сопровождение банкротства попросите компанию разделить расчет на две части: стоимость собственных услуг и расходы, связанные с процедурой. Это позволит оценить бюджет более объективно и избежать неожиданных платежей.
Что проверить перед выбором сопровождения
После сравнения компаний запросите у двух-трех участников подробные условия работы. Тариф «под ключ» у разных компаний может включать разный объем сопровождения, поэтому заранее проверьте, что именно юристы берут на себя по договору.
Обратите внимание:
Кто готовит заявление и остальные документы для банкротства.
Кто подает их в арбитражный суд.
Участвует ли юрист в судебных заседаниях.
Кто взаимодействует с финансовым управляющим.
Входит ли в стоимость работа с имуществом и прошлыми сделками.
Как компания подключается, если возникает отдельный спор с кредитором.
Какие услуги оформляются и оплачиваются отдельно.
Примите во внимание и расходы судебной процедуры. Помимо юридического сопровождения могут потребоваться вознаграждение финансового управляющего, публикации сведений о банкротстве, почтовые отправления, оценка имущества, нотариальные действия или экспертиза.
Сравнивайте предложения по одинаковым критериям: что юристы делают в рамках договора, что останется на клиенте и за какие действия потребуется доплата. Так будет проще увидеть разницу между похожими по описанию вариантами.
Какие вопросы задать юристу по банкротству на первой консультации
Первая консультация помогает понять, подходит ли вам предложенный формат юридического сопровождения и какие расходы могут возникнуть в дальнейшем.
Перед заключением договора с компанией по банкротству физических лиц рекомендуется уточнить:
Какие документы необходимо подготовить для анализа финансовой ситуации?
Какие услуги входят в стоимость юридического сопровождения?
Кто будет непосредственно вести мое дело?
Будет ли юрист участвовать в судебных заседаниях?
Входит ли в тариф анализ сделок и вопросов, связанных с имуществом?
Какие расходы оплачиваются отдельно?
Как устроена рассрочка и фиксируется ли полная стоимость в договоре?
Как компания информирует клиента о ходе процедуры?
Попросите специалиста предоставить письменный расчет стоимости и проект договора до оплаты услуг. Так вы сможете сравнить предложения нескольких юридических фирм и выбрать подходящий вариант сопровождения.
Вывод
При выборе компании по банкротству сравнивайте не только обещание полного сопровождения, но и то, что именно входит в договор. У одной компании в услугу уже включены подготовка документов, участие в заседаниях и работа с вопросами имущества, у другой часть таких задач оформляется отдельно.
Рейтинг помогает сузить выбор до нескольких вариантов. После консультаций сравните условия сопровождения и проверьте, кто будет вести дело, какие вопросы юристы возьмут на себя и где могут появиться дополнительные услуги.
Частые вопросы
Что обычно входит в банкротство «под ключ»?
Чаще всего юристы оценивают ситуацию, готовят заявление и документы, подают их в арбитражный суд, участвуют в заседаниях и взаимодействуют с финансовым управляющим. До подписания договора проверьте, входят ли в сопровождение вопросы имущества, прошлых сделок и отдельные судебные споры.
Какие услуги могут потребоваться отдельно?
Это зависит от условий компании и обстоятельств дела. Дополнительно могут оформляться анализ прошлых сделок, участие в отдельном заседании, оценка имущества или работа по спору с кредитором.
Как сравнить несколько компаний по одинаковым критериям?
Запросите у каждой компании перечень работ по договору и список услуг, которые оплачиваются отдельно. Затем сравните, кто готовит документы, участвует в заседаниях, взаимодействует с финансовым управляющим и занимается вопросами имущества или прошлых сделок.
Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, обязанность сообщать о факте банкротства в ряде случаев и ограничения на повторное банкротство в течение пяти лет. Перед принятием решения рекомендуется обратиться к кредитору, специалисту по банкротству или в МФЦ и оценить правовые и финансовые последствия с учетом вашей конкретной ситуации.
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