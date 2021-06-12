Краткая инструкция по онлайн-кассе: как установить и чем заменить

Если ИП оказывает услуги или продаёт товары собственного производства, а его жизнь просто сказка без наемных работников, то у нас плохая новость. Скоро этой сказке конец. С 01.07.2021 он будет обязан использовать онлайн-кассу, если в процессе работы ведёт расчёты с физическими лицами следующими способами:

Наличными средствами. Безналичным переводом на расчётный счёт. Онлайн-расчётами.

Теперь хорошая новость. Есть виды деятельности в соответствии с 54-ФЗ, по которым возможно освобождение от применения ККТ.

Вот они:

Продажа газет, журналов и сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках (при определённых условиях доли продажи газет и журналов в общем товарообороте и ассортименте сопутствующих товаров).

Обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.

Продажа ценных бумаг.

Торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли (есть исключения, читайте 54-ФЗ п. 2).

Разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами вне торговой сети с рук, из тележек и других приспособлений (исключения в 54-ФЗ п. 2).

Торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой.

Торговля из автоцистерн квасом, растительным маслом, молоком, керосином, живой рыбой, сезонная торговля вразвал овощами.

Прием стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней.

Ремонт и покраска обуви.

Присмотр и уход за инвалидами, престарелыми, детьми, больными.

Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.

Реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов.

Вспашка огородов и распиловка дров.

Услуги носильщиков на вокзалах, в аэропортах и в портах.

Сдача ИП в аренду жилых помещений (если он его на праве собственности).

Продажа бахил в розницу.

Внушительный список, правда? Но это не всё. Есть ещё прочие случаи освобождения от применения ККТ:

ИП и физические лица, применяющие НПД;

ИП и организации, осуществляющие безналичные расчёты только с организациями и ИП;

ИП, применяющие ПСН в отношении некоторых видов деятельности (нюансы в п. 2 ст. 346.43 НК РФ) при условии выдачи документа, содержащего определённые реквизиты и подтверждающего факт расчёта;

ИП и организации, работающие через агента, который выбивает чек за них.

Вы в списке? Нет? Тогда вы обязаны применить кассу и каждую продажу подтверждать чеком.

Мы написали алгоритм, который поможет понять, как действовать.

Как установить онлайн-кассу

Определиться с фискальным накопителем. В нём будет сохраняться вся информация по чекам. Здесь надо учесть систему налогообложения. При ОСНО выбираете любой срок. При УСН, ПСН, ЕСХН - 3 года. Купить онлайн-кассу и получить квалифицированную электронную подпись. Маркет 42 поможет получить любую ЭЦП всего за 24 часа, бесплатно настроит рабочее место и отправит заявку на выпуск электронной подписи. Заключить договор с оператором фискальных данных. Теперь нужно зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС. Подключить эквайринг.

Всё. Дело сделано. Можно спать спокойно.

Ну, а с теми, кто хочет обойтись без онлайн-кассы, разбираемся дальше.

Чем заменить онлайн-кассу

Во-первых, вы можете арендовать онлайн-кассу. Это облачный сервис, работающий по принципу облачной 1С. Приём денежных средств при таком варианте осуществляется через интернет-эквайринг или платёжные системы. Где же ложка дегтя? - спросите вы. Вот она: в этом случае вы не сможете принять наличные средства от физических лиц. Этот вариант подходит для онлайн-бизнеса. Во-вторых, есть вариант принимать оплаты через платёжные системы с функцией платёжного агента. Какая схема работы здесь? Платёжный агент выставляет чек покупателю (вместо вас) и направляет информацию в налоговую службу. Ложка дёгтя, как и в первом варианте, принять наличку от физических лиц в этом случае будет невозможно. В-третьих, можно поменять статус: из ИП в самозанятые. Думаем, здесь вы сами понимаете, какие ложки с дёгтем у вас появятся.

В сухом остатке имеем следующее. Приобрести онлайн-кассу несложно, а варианты без онлайн-кассы подходят далеко не всем. Поэтому внимательно изучайте закон, чтобы не нарваться на штраф и законно вести финансовую деятельность.