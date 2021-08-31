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Как управлять продажами на маркетплейсах прямо из 1С

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В бизнесе только и разговоров, что о продажах и маркетплейсах. Как настроить эффективные продажи через маркетплейс? Так, чтобы не заходить в личный кабинет каждого маркетплейса, а делать всё из привычной 1С? Ответ в статье!

Да, об этом думают многие, а команда 42Clouds не только думает, но и реализовывает. Мы разработали новые онлайн-сервисы для работы с маркетплейсами прямо из 1С.

Обычно продажами на маркетплейсе занимается отдельный менеджер, так как это большой блок работы. Сюда входит и заполнение карточек товаров, и обновление цен, контроль остатков, работа с комментариями пользователей, сверка отчетов. Маркетплейс - это витрина магазина только на смартфоне или экране компьютера потенциального покупателя. Чтобы витрина «давала» продажи, ею нужно грамотно управлять.

Сложность в том, что весь учет и документооборот в конкретной фирме ведется чаще всего в 1С. Все данные в маркетплейс нужно вносить вручную, дублируя информацию из базы. Это долго, это путанно, это нерационально. Вместо того, чтобы заниматься стратегическими вопросами, работой с клиентами, бизнес тратит время на перенос данных из 1С в маркетплейс. Про оперативность и своевременное обновление можно не говорить, это отдельная проблема.

В 42Clouds создали новый сервис OZON Seller для менеджеров и владельцев бизнеса, которые продают свой товар на OZON или только планируют. Его разработали на основе запросов реальных аккаунт-менеджеров.

﻿Онлайн-сервис закрывает сразу все базовые задачи по работе с OZON. С ним можно управлять продажами на OZON прямо через 1С в облаке от 42Clouds. Расширение OZON Seller интегрировано с облачной 1С. Получается рабочее место внутри системы 1С. Вы управляете товарами, ценами и заказами в 1С, а сервис автоматически переносит всю информацию на OZON. 

Вот что входит в его полный функционал:

Управление товарами:

  • добавление и редактирование
  • просмотр списка по разным критериям;
  • исключение из продажи
  • сопоставление уже созданных товаров в ЛК с 1С
  • добавление в архив и исключение из него

Управление остатками товаров:

  • загрузка и обновление остатков из 1С в ЛК автоматически и вручную
  • с контролем по каждому товару
  • настройка ограничения выгружаемых остатков
  • учет товаров в резерве

Управление ценами на товары:

  • загрузка и обновление цен по товарам из 1С в ЛК автоматически и вручную

Управление заказами:

  • автоматическое создание заказов в 1С на основании заказов FBS из ЛК OZON
  • подготовка отправлений, в том числе распечатка этикеток
  • получение справочной информации по заказам FBO: статус и подробное описание заказа
  • обработка спорных заказов.

Получение информации по возвратам FBO и FBS по номеру отправления.

Всё это вы сможете делать в облаке 42Clouds. Измененная в 1С информация автоматически обновится и в OZON.

Онлайн-сервис дает возможность управлять продажами на маркетплейсе напрямую из 1С и не заходить для этого отдельно в личный кабинет. Вы получаете рабочее место внутри системы 1С. С помощью сервиса и нескольких кликов вы сможете перенести информацию в нужный маркетплейс.

Онлайн-сервисы, интегрированные с 1С - это новый этап в работе с маркетплейсами. Для бизнеса - это не просто абстрактная автоматизация процесса. Это более эффективные продажи:

  • за счет автоматического переноса из 1С в маркетплейс данных по ценам и товарам.
  • за счет повышения рейтинга. Ведь теперь не надо дополнительно думать об обновлении товара на маркетплейсе, информация будет всегда актуальной.
  • за счет быстрой обработки заказов, которые автоматически сформируются в 1С. Риск блокировки из-за неактуальных данных сводится к минимуму. 

Ozon seller - всего один сервис для 1С, но гигантский скачок для вашего бизнеса.

Разработчики 42Clouds уже запустили аналогичные интеграции для Aliexpress, Яндекс Маркет, Lamoda, Wildberriers и Сбермегамаркет. Уже сейчас вы можете бесплатно протестировать сервис OZON Seller по работе с маркетплейсом.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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42Clouds
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