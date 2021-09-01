Как бухгалтеру составить крутое резюме, которое зацепит работодателя. Неочевидные фишки и приемы

На сайте hh.ru размещено 10 миллионов резюме! Как выделиться из этого легиона профессионалов? Даем рецепт крутого резюме (от профессиональных hr-специалистов), мимо которого не сможет пройти ни один работодатель.

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Главное правило, которое нужно знать при составлении резюме, звучит так: универсального резюме не существует. Что это значит? Это значит, что нельзя составить свое портфолию или резюме и рассылать его всем потенциальным работодателям. Во-первых, надо делать отдельное резюме под каждую должность. Во-вторых, допустимо делать дополнительное резюме для конкретной фирмы. Почему так? Всё дело в том, что резюме специалиста ценно только в случае, если там указан релевантный опыт.

Например, вы бухгалтер широкого профиля, работали как в бюджетной сфере, так и в частных компаниях. А предполагаемое место работы, куда планируете направить резюме, это коммерческая организация. Значит, и опыт свой стоит расписать с позиции знаний бухгалтерского учета именно небюджетной сферы: структуры баланса, стандартов, утвержденных Минфином и т.д.

А вы знаете, что

hh.ru показывает все резюме размещенные в одном аккаунте? Поэтому создайте разные аккаунты для совсем разных резюме.

Давайте поэтапно разберем все составляющие резюме. Начнем со структуры документа. Если вы формируете его не на hh.ru, super.job и аналогичных сайтах, то придерживайтесь следующей последовательности.

Сначала указывайте свои ФИО. Это будет заголовком документа. Выделите фамилию, имя и отчество жирным шрифтом. Ниже напишите дату рождения, а потом и контактные данные: email, телефон, используемые мессенджеры. Ссылки на соцсети - на ваше усмотрение.

Совет из практики

Сделайте активную ссылку на мессенджеры, например на WhatsApp. Так работодатель сможет быстрее включиться в диалог с вами.

После этого обозначьте должность, на которую претендуете, и переходите к опыту работы. Это самый важный раздел, от которого зависит, заинтересуете ли вы работодателя или нет. Остановимся на нем подробнее.

Если у вас за плечами огромный опыт, то существует большой соблазн о нем рассказать. Перед тем, как сделать это, задайте себе важный вопрос: этот опыт относится к той должности, на которую я претендую, хотя бы косвенно?

Например, вы работали промоутером в студенческие годы или писали дипломы на заказ по филологии. Есть ли связь этого опыта и должности бухгалтера? Ответ очевиден. Нет. Значит, и не надо этим «засорять» свое резюме.

Ваша цель в этом разделе - доказать, что вы будете полезным на новом месте работы.

Как это сделать, если не перечислить, что вы можете очень многое - за себя и еще за того парня? Объясняем.

Есть два варианта развития событий. Первый - вы нашли вакансию, в которой указано, что требуется от соискателя. Это самый удобный случай, вы просто отвечаете на запрос и пишите, как (с помощью какого опыта) вы сможете “закрыть” потребности работодателя. Второй вариант - вы готовите свое резюме без открытой вакансии. При любом раскладе «большая идея» вашего резюме - не просто перечислить имеющийся за плечами опыт, а показать, что этот опыт решит задачи работодателя. Допустим, вы претендуете на должность главного бухгалтера. Тогда указывать, что 10 лет вы были бухгалтером на первичке не имеет смысла. Для главбуха уместнее будет показать, что помимо чисто бухгалтерских задач, вы можете решать управленческие и системные.

Не бойтесь, что это будет выглядеть рекламой. Это должно быть рекламой. Не надо идти издалека, так и пишите:

Я главный бухгалтер в фирме по производству домашнего текстиля ООО «Комфорт». Руковожу командой специалистов из трех человек. За период работы с 2018 года по настоящее время я автоматизировала учет, выбрала оптимальную систему налогообложения для уменьшения издержек.

Вот здесь вы можете рассказать, как именно вы оптимизировали, сколько тратили до вашей работы, сколько после того, как вы помогли уменьшить налоговую нагрузку (для сохранения конфиденциальности, указывайте данные в процентном соотношении). Это будет вашим кейсом. Тот, кто прочитает резюме, увидит, что вы не просто переписали должностную инструкцию бухгалтера, а решили конкретную задачу на предприятии.

Вспомните, что еще можно отнести к вашим реальным заслугам. Возможно вы автоматизировали рутинные задачи с помощью 1С-сервисов или вообще внедрили облачную 1С вместо локальной. Подумайте, наверняка, в вашем арсенале найдется несколько кейсов, которые докажут, что вы специалист, который решает реальные задачи бизнеса.

Совет из практики

Чтобы написать работающее резюме, рассуждайте так: чем я могу помочь работодателю? И как мне это доказать?

Не прокатят общие формулировки типа “веду бухучет”. Потенциальный работодатель должен даже при беглом прочтении понять, кто вы. Поэтому сразу пишите, сферу работы фирмы, ее «размер», за какие участки вы были ответственны, в каких программах работали. Всё, что поможет оценить ваш опыт.

После того как перечислите все релевантные места работы, напишите, какое у вас образование. Здесь сразу указывайте не только вузы, но и дополнительные курсы. Опять же, если они относятся к работе бухгалтера. Интенсив по мыловарению вряд ли добавит значимости в глазах директора.

Рассказывать ли о своих увлечениях и хобби

О своих интересах стоит упомянуть, если они смогут показать, что вы и потенциальный работодатель разделяете общие ценности (например, спорт и здоровый образ жизни). Или возможно, хобби подчеркнет (не напрямую) какую-то сильную черту характера, допустим, настойчивость. В других случаях про увлечения можно не говорить.

Дополнительная информация

Сразу обозначьте, какой формат работы вы ищете: полная или частичная занятость, удаленка, полная или частичная занятость. Это сэкономит, в первую очередь, ваше время.

Какой должен быть объем резюме

Наш hr-специалист советует не усердствовать и остановиться на 2-3 страницах структурированного текста.

Как оформить резюме

Не будем останавливаться на фото, тут всем понятно, что фото в купальнике недопустимо. Как в целом должно выглядеть резюме? Мы советуем отказаться от сухого ворда и оформить в каком-нибудь бесплатном редакторе. Так резюме будет более наглядным, ведь кандидата встречают не по одежке, а по резюме.

Совет из практики

Попробуйте оформить резюме в редакторе Canva. В нем много бесплатных шаблонов, в которые вы можете внести свои данные. Это может выглядеть так:

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