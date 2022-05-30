Чтобы бизнес не превратился в тыкву или Почему важно делать бэкап

Представьте на минутку, что работа вашего бизнеса за один год, два, три, десять — исчезла.

В среднем стоимость восстановления базы по оценкам наших партнеров MCOB — экспертов в области хранения документов — составит от 50 до 200 тыс. рублей за квартал.

Сумма сильно зависит от объема первичной документации и данных, которые придется вносить заново. Умножьте эту цифру на количество кварталов, которые нужно восстановить, ужаснитесь и скорее сделайте резервную копию.

В каких случаях вам может пригодиться резервная копия?

Поломка сервера/компьютера

Ничто в этом мире не вечно. Тем более серверное оборудование. От форс-мажоров никто не застрахован, поэтому резервная копия на другой носитель вас спасет.

Сбой в работе программ

Программы тоже не всегда работают безупречно. По причине сбоя может быть удалена или повреждена важная информация, которую невозможно восстановить, если нет резервной копии.

Кража данных

С помощью вредоносных программ преступники повреждают, крадут или заражают файлы.

Ошибки пользователя

Из-за недостатка опыта или спешки вы или ваши сотрудники могут повредить важные документы или внести в базу ошибочные данные. С помощью бэкапа вы легко восстановите утраченные или корректные данные.

Источник: Picabu

Золотые правила резервного копирования

Однако быстро настроить резервное копирование и бездумно скидывать все копии подряд тоже неправильно. Приведем несколько рекомендаций по самостоятельной настройке резервного копирования:

всегда храните резервные копии отдельно от основной базы . Так в случае поломки устройства вы не потеряете сразу и информационную базу, и все бэкапы. Вариантов на самом деле множество от банальной флешки до облачного решения.

В этом плане очень удобны облачные сервисы — резервное копирование данных и их запись на удаленный сервер происходят автоматически, вам не нужно ни о чем беспокоиться. Убедитесь, что доступ к выбранному вами ресурсу защищен, но и не затруднен для тех, кто будет восстанавливать базу в случае форс-мажора;

обеспечьте достаточный объем памяти для сохранения бэкапов . У вас всегда должно быть место для новой резервной копии. Сохраняйте старые копии, пока новая версия не будет создана или проверена. Если нарушить этот алгоритм, вы легко можете остаться без копии базы.

Тестирование резервных копий

Еще один важный шаг. После того как вы настроили систему резервного копирования, проверьте, что именно у вас сохранилось, попробуйте восстановить резервную копию. Убедитесь, что бэкапы выгружаются корректно, иначе вы будете напрасно тратить время и бережно хранить неработающие копии.

Упростите себе задачу и настройте расписание проверок резервных копий. Это может сделать разработчик или владелец сервиса.

Как часто нужно делать резервные копии?

Надеемся, мы вас убедили, что делать резервные копии нужно. Но как часто? Резервное копирование важно делать ежедневно в течение недели. На восьмой день разверните копию и проверьте, что она корректно сохранилась. Если копия рабочая, первый бэкап можно удалять.

Аналогичный алгоритм работы должен действовать каждую неделю и сохранять новые и рабочие бэкапы, затирая старые.

Вместо заключения...

или краткий алгоритм действий.

Итак, теперь по пунктам и кратко, что нужно сделать:

Настроить бэкап. Использовать для хранения резервных копий несколько устройств или сервисов, не связанных друг с другом. Не храните рабочую базу на одном сервисе вместе с бэкапами. Протестировать сохраненную резервную копию. Проверьте, что резервная копия рабочая. Регулярно делать резервное копирование. Ежедневно сохраняйте бэкап. Раз в неделю проверяйте работоспособность резервных копий, после чего удаляйте самую старую версию.

Готово. Вы восхитительны!

PS. Информация — это самый главный ресурс любого бизнеса. Поэтому позаботьтесь о грамотной системе резервного копирования, пожалейте себя и свои деньги.

Если вы работаете в 1С и хотите упростить себе задачу — не беспокоиться о резервных копиях, — переходите на облачные решения. Мы делаем резервное копирование каждый день и храним бэкапы на надежных серверах, поэтому ваши данные не пострадают.