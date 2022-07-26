Две вещи без которых бухгалтеру не выжить: юмор и допсервисы

Работа бухгалтера сложная и ответственная. Поэтому в этой сфере без юмора не обойтись).

Отчетный период почти закончился, но это не означает, что можно расслабить булки).

Как раз наоборот: вас ждет множество «увлекательных» задач и рутинной работы, от которой убежать не получится :).

WTF!!! Снова первичка в последний день отчетности...

Первичка, принесенная в последний момент, самое мерзкое, что может быть в работе бухгалтера. Плевать хотели сотрудники и клиенты на ваши проблемы по вводу всех данных в 1С во внеурочные часы...

Поэтому под рукой всегда должна быть софтина, которая поможет оперативно внести всю кипу бумаги в считанные минуты и желательно бесплатно ;).

Например, такая как Fasta. С ее помощью вы сможете обрабатывать документы без ошибок в 10 раз быстрее. Установка и настройка программы займет считанные минуты. Сервис подключается в 2 клика: специальные технические знания и помощь программистов не нужны.

Покой бухгалтеру только снится...

Знакомая ситуация? Хватит просыпаться в холодном поту и лихорадочно вспоминать, все ли отчеты сданы. Обязательно фиксируйте свои выполненные задачи. Кстати, это можно делать прямо в 1С в разделе «Мои задачи». Чтобы быстрее сдавать отчеты и не мучиться с их проверкой, используйте сервисы:

Какие еще сервисы? За что я вам зарплату плачу? © Шеф

Идеальная ситуация: нажал на одну кнопочку и программа все делает сама: загружает данные, создает документы в 1С). Если вы используете обработки, то сможете упростить множество рутинных операций и действительно ограничиться нажатием одной-двух кнопок в 1С:

Рассылка документов клиентам по электронной почте. Отправка нужных печатных документов клиентам по электронной почте. В отличие от типового механизма, обработка позволяет отправлять каждому клиенту письмо с необходимым набором документов.

Печатные формы КС-2 и КС-3. Полезное решение для компаний, связанных со строительством. Установите расширение в базу и в документе «Реализация товаров и услуг» у вас появятся печатные формы документов КС-2 и КС-3. В стандартной версии программы 1С: Бухгалтерия данные унифицированные формы отсутствуют.

Давайте вы как-нибудь сами, без меня

Нет времени на задачи, которые не относятся к вашей работе? Погрязли в рутине? Бесконечные отчеты, работа с контрагентами и документами, расчет и выплата заработной платы... Кажется, что задачи никогда не закончатся. Как быть? Автоматизировать операции и упрощать процессы, чтобы на рутину уходило как можно меньше времени. В этом помогут следующие расширения:

Расчет и начисление пени за просрочку платежа по договору. Используйте данное решение для анализа просроченных платежей в разрезе объектов расчетов. Легко и быстро создавайте документ «Реализация услуг и прочих активов» для начисления пени.

Чеки ФНС — > 1С. Загружайте чеки из ФНС сразу в 1С и автоматически заполняйте документы «Авансовый отчет» и «Приобретение товаров».

Писец подкрался незаметно

Если компания расширяется и выходит на маркетплейсы — это круто! Мы вас поздравляем: вам капец)).

Выход есть — сервисы по автоматизации работы 1С и маркетплейсов. Они помогут быстро создать отчет комиссионера, загружать и выгружать данные и исключить ошибки ручного ввода.

Вы найдете более 50 расширений для AliExpress, OZON, Akusherstvo, СберМегаМаркет, Wildberries, Детского мира и других торговых площадок для разных конфигураций 1С на Маркете42.

А что болит у вас?) Поделитесь в комментах).