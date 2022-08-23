Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций

Экономическую ситуацию в России сложно назвать идеальной для развития бизнеса. Компании столкнулись с большим количеством проблем:

сложности с поставками, а также с оплатой товаров и услуг;

снижение количества клиентов;

уменьшение выручки и т. д.

В новых условиях необходимо поддержать российский бизнес, особенно представителей малого и среднего предпринимательства, поскольку им намного тяжелее адаптироваться к текущей ситуации.

Финансовые меры поддержки

Кредитные каникулы

До 30 сентября 2022 года представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться кредитными каникулами, то есть отсрочить выплаты по кредитам и займам.

Данная мера поддержки действует только для тех, кто оформил кредит (кредиты) до 1 марта 2022 года. При наличии нескольких кредитов отсрочка распространяется на каждый из них, но воспользоваться ею можно один раз.

При такой схеме банки не начисляют штрафы за просроченные платежи, поэтому кредитная история компании не пострадает. Однако проценты по кредиту никуда не денутся — их продолжат начислять. Компания может в любой момент прервать кредитные каникулы, если ситуация стабилизируется.

Кто может воспользоваться поддержкой?

Малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы, если сфера их деятельности пострадала от зарубежных санкций. С полным перечнем отраслей вы можете ознакомиться на этом сайте.

Реструктуризация кредитов

Если кредитными каникулами вы воспользоваться не можете, то обратите внимание на реструктуризацию долга. Используйте данную возможность, чтобы уменьшить ежемесячный платеж или график платежей (в зависимости от решения банка), за счет увеличения срока кредита.

Благодаря реструктуризации кредитов компании не испортят свою кредитную историю.

Кто может воспользоваться поддержкой?

На данную поддержку могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Главное условие — ухудшение финансового положения у организаций после 18 февраля 2022 года.

Льготные кредиты

Льготные кредиты доступны российским компаниям по государственным программам Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России.

Кто может воспользоваться поддержкой?

Представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в реестре субъектов МСП и ведут определенную деятельность.

Подробную информацию о том, как получить кредит, можно узнать в крупных банках, которые присоединились к данным программам.

Лизинг и факторинг

Начиная с мая 2022 года предприниматели могут воспользоваться льготными ставками при использовании услуг лизинга и факторинга. Так малый бизнес заплатит не больше 15%, а средний — не больше 13,5%.

Чтобы воспользоваться льготными ставками, необходимо обратиться в соответствующие организации, которые получают финансирование по программе Банка России.

Кто может воспользоваться поддержкой?

Требования такие же, как и для получения льготных кредитов.

Мораторий на банкротство

С 1 апреля по 1 октября 2022 года Правительство запретило кредиторам требовать от должника пройти процедуру банкротства. Так у малого и среднего бизнеса появляется время на адаптацию к новым условиям. За этот период компании должны справиться с финансовыми трудностями, не прибегая к крайним мерам: закрытию бизнеса и увольнению сотрудников.

Однако организациям не запрещено объявить о банкротстве по собственной инициативе.

Кто может воспользоваться поддержкой?

Мораторий на банкротство распространяется на ИП, малый и средний бизнес из любых отраслей.

Компенсация комиссий Системы быстрых платежей (СБП)

Если предприниматель принимает платежи по QR-кодам через СБП, то он сможет вернуть комиссии за переводы.

Государство компенсирует суммы комиссии за переводы, которые были сделаны с 1 января по 31 декабря 2022 года. Для этого не нужно собирать пакет документов и писать заявление.

Все данные о платежах и комиссиях банк, подключенный к СБП, каждый месяц передает в Минэкономразвития. Как только субсидия поступает в банк, в течение пяти дней компенсация перечисляется на расчетный счет компании.

Кто может воспользоваться поддержкой?

Представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в реестре МСП.

Финансовая помощь для молодых предпринимателей

Молодые предприниматели могут получить грант на создание или развитие своего дела от 100 000 до 500 000 рублей (или до 1 млн рублей, если они работают в Арктической зоне).

Грант можно использовать для оплаты аренды или ремонта помещения, покупки ПО и основных средств производства, оплаты франшизы и услуг связи и т. д. Чтобы получить грант, нужно подготовить бизнес-план и обратиться в местные органы власти.

Кто может воспользоваться поддержкой?

Индивидуальные предприниматели или учредители предприятий (с долей в капитале не менее 50%) в возрасте до 25 лет включительно.

Общие меры поддержки для представителей МСП

Продление лицензий

В 2022 году малый и средний бизнес сможет в упрощенном режиме получать и продлевать лицензии и другие разрешительные документы. Благодаря этим мерам снижена нагрузка на организации и предпринимателей, сокращены издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Мораторий на проверки для малого бизнеса

До конца 2022 года действует мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП. Правило не действует только в том случае, если проверка необходима, например, существуют риски для жизни и здоровья граждан.

Изменения условий контрактов по государственным и муниципальным закупкам

Если при выполнении контракта возникли обстоятельства, не зависящие от сторон и препятствующие его исполнению, можно внести изменения в условия контракта. Но при этом все стороны, заключившие договор, должны быть согласны с изменениями. Правило распространяется на контракты, которые оформлены до 1 января 2023 года.

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Компания 42Clouds тоже не осталась в стороне и присоединилась к государственной программе поддержки МСП, которую реализует Минцифры. Организации, которые относятся к малому и среднему бизнесу, могут арендовать управленческие конфигурации 1С с 50%-ной скидкой.

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Кто может воспользоваться поддержкой?

Индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в реестре МСП.

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