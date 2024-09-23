Платежные решения: что внедрить сейчас и что ждать в будущем 

Платежные решения будущего
Цифровой рубль
Цифровой рубль — это не криптовалюта, а третий вид денег наравне с наличными деньгами, которые компании держат в кассе, и безналичными деньгами, которые хранятся на банковском счете. Для участников запущенного в 2023 году пилотного проекта цифровой рубль — не будущее, а настоящее. Участники эксперимента используют его как обычные деньги для оплаты товаров, работ, услуг, переводов людям, организациям и отправки за границу.
Специфика цифрового рубля — в том, что он хранится не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке, который создает Центробанк. Компании будут распоряжаться этими деньгами через приложение банка, подключенного к платформе Центробанка.
Главное преимущество цифрового рубля — это использование без интернета или мобильной связи. Переводы проходят мгновенно, в любое время дня и ночи.
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект открывает перед платежными решениями перспективы, которые кардинально изменят взаимодействие бизнеса с деньгами. Вот некоторые из ключевых направлений:
ИИ анализирует данные о тратах и предпочтениях пользователей, чтобы предлагать им индивидуальные условия и финансовые продукты.
ИИ может предсказывать, когда и где клиенту может понадобиться определенная сумма денег, например, перед выплатой зарплаты или оплатой счета.
ИИ поможет бизнесу планировать свой бюджет, отслеживать расходы и анализировать финансовое состояние.
ИИ распознает лицо, голос или отпечаток пальца предпринимателя или директора для подтверждения личности при оплате.
ИИ выявляет мошеннические операции в режиме реального времени, предотвращая хищение средств.
Криптовалюта
С 1 сентября 2024 года в России будет проходить еще один эксперимент — сделки с цифровой валютой, проще говоря, криптой. Этот эксперимент будет проводиться в разных сферах: в медицине, строительстве, сельском хозяйстве, на финансовом рынке и т.д.
У эксперимента будет три направления:
Внутренние расчеты в криптовалюте. Цель — изучить возможность проведения платежей в криптовалюте через российские платежные системы.
Оплата за рубеж, чтобы проверить, как можно использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг при международной торговле.
Торговля на биржах.
Россия делает шаг навстречу криптовалютам, чтобы посмотреть, как они могут работать в реальной экономике. А бизнес, который будет внедрять расчеты криптой, повысит лояльность подкованных клиентов и минимизирует риски, связанные с трансграничными платежами под санкциями.
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Как компания может принимать оплату уже сейчас
Эквайринг
Эквайринг — способ приема оплат с использованием пластиковых карт. Почти все продавцы товаров и услуг обязаны подключать эквайринг и принимать оплату банковскими картами.
Если речь идет о продажах товаров или услуг через интернет, то на этот случай придумали интернет-эквайринг. Он отличается от обычного тем, что сама карта и кассовый терминал физически в проведении платежа не участвуют, функция использует только реквизиты банковской карты.
Открытые API
API (Application Programming Interfaces) — это как «мостики» между разными компаниями, которые позволяют им быстро и безопасно делиться информацией, в том числе и для проведения платежей.
С помощью Open API можно создавать современные финансовые сервисы как для мелких предпринимателей, так и для крупных компаний. Открытые API — это как готовый ключ, который открывает дверь в мир онлайн-платежей без лишних хлопот и забот.
Например, если интернет-магазину нужна форма для оплаты. С помощью Open API банка компания встраивает форму на сайт, и дело сделано: банк занимается обработкой платежей, а продавец получает деньги и платит банку небольшой процент за услугу.
СБП
Система быстрых платежей — это удобный инструмент, который позволяет компаниям быстро и безопасно принимать платежи от клиентов:
По номеру телефона, к которому привязан счет, через личный кабинет или мобильное приложение банка, в котором у заказчика открыт счет.
По QR-коду. Продавец генерирует QR-код, который можно показать на экране или распечатать, покупатель сканирует код камерой гаджета, проходит по ссылке в банковское мобильное приложение и там уже подтверждает оплату.
Через специальную NFC-табличку. Покупатель просто подносит свой телефон с NFC-функцией к табличке и платеж будет совершен.
Преимущества СБП:
Тарифы за прием платежей по СБП фиксированы: 0, 0,2, 0,4 или 0,7% от суммы операции. Это значительно ниже эквайринговых комиссий, которые доходят до 3% от сделки.
Платежи по СБП проходят моментально и круглосуточно.
Повышение лояльности клиентов. Клиентам не нужно беспокоиться о забытой дома карте или наличных — они могут оплатить покупку прямо со смартфона. Все просто и безопасно — покупателям не нужно вводить реквизиты карт или делиться личной информацией.
Никакое дополнительное оборудование не требуется. Продавец показывает QR-код покупателю на экране любого гаджета или бумаге.
СБП — это ключ к росту онлайн-продаж. QR-код можно разместить на сайте, на странице в социальной сети или отправить сообщением в мессенджере.
Суперапы
«Суперапы» — это модный тренд последних лет, который объединяет множество разных сервисов в одном мобильном приложении с возможностью заказа и оплаты услуг через мобильный телефон. Использование суперапа:
расширяет аудиторию компании;
увеличивает доходы за счет продаж собственных продуктов и комиссий с продаж партнеров, рекламы и подписки;
удерживает внимание клиентов на продуктах одной экосистемы.
Прием платежей в суперапах реализован через интернет-эквайринг, открытые API и СБП.
42Clouds предлагает готовые облачные решения для автоматизации платежных процессов в 1С. Наши продукты помогут вам легко внедрить новые способы оплаты и управлять ими без лишних затрат.
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