Платежные решения: что внедрить сейчас и что ждать в будущем 

Цифровой рубль — это не криптовалюта, а третий вид денег наравне с наличными деньгами, которые компании держат в кассе, и безналичными деньгами, которые хранятся на банковском счете. Для участников запущенного в 2023 году пилотного проекта цифровой рубль — не будущее, а настоящее. Участники эксперимента используют его как обычные деньги для оплаты товаров, работ, услуг, переводов людям, организациям и отправки за границу.

Специфика цифрового рубля — в том, что он хранится не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке, который создает Центробанк. Компании будут распоряжаться этими деньгами через приложение банка, подключенного к платформе Центробанка.

Главное преимущество цифрового рубля — это использование без интернета или мобильной связи. Переводы проходят мгновенно, в любое время дня и ночи.