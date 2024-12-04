Амнистия по дроблению бизнеса: ответы на частые вопросы

Дробление бизнеса — это способ разделения единого предприятия на несколько мелких для оптимизации налогов. Налоговые органы давно знают про подобные схемы и довольно успешно борются с ними.
Новый закон (подробные пояснения перечислены в письме от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@) предусматривает амнистию за дробление, а налоги за 2022, 2023 и 2024 годы можно будет списать. Однако списание налогов не произойдет автоматически, нужно выполнить определенные действия.
Что такое амнистия по дроблению бизнеса?
Амнистия — это возможность списать долги по налогам, штрафам и пеням за три года (2022, 2023, 2024), которые образовались из-за дробления бизнеса. Однако для участия в амнистии бизнесу нужно отказаться от подобной практики (частично или полностью) в 2025 и 2026 годах.
Как понять, что бизнес использовал схему дробления?
Дробление бизнеса предполагает деление единой компании на несколько формально независимых ИП или юрлиц, которые применяют упрощенные налоговые режимы — УСН, патент или ЕСХН. При этом бизнес остается под общим контролем одних и тех же лиц.
Примеры дробления:
Кафе на патенте. ИП арендует зал на 300 квадратных метров, но патент позволяет работать только на площади до 150 квадратных метров. Для оптимизации налогов предприниматель регистрирует двух сотрудников как ИП и арендует на них площади по 100 метров. Но фактически кафе остается единым: один вход, одна кухня, одна концепция, одна касса.
Интернет-магазин на УСН. ООО превысило лимит дохода для УСН (265,8 млн руб. на 2024 год). Чтобы избежать перехода на общую систему налогообложения, учредитель регистрирует ИП на УСН и часть выручки переводит на него.
Кто такие контролирующие лица?
Это физические лица, которые фактически управляют всеми подразделениями и получают прибыль. Например, в случае с кафе контролирующим лицом будет первый ИП, а в случае с интернет-магазином — учредитель ООО.
Как отказаться от дробления добровольно?
Отказ предполагает переход на честную уплату налогов с суммарного дохода всех единиц бизнеса. Для этого можно:
Перейти всем подразделениям на общую систему налогообложения (до 15 января нужно уведомить налоговую об отказе от УСН).
Свести всю деятельность к одной юридической единице.
Объединить несколько компаний в одну.
Продать бизнес одному лицу.
Как налоговая выявляет дробление?
Налоговые органы находят дробление при проверках — как камеральных, так и выездных. Основные признаки дробления выработаны судебной практикой. В акте проверки указываются основания, по которым инспекция сделала вывод о применении схемы.
Важно: амнистия применяется независимо от того, использованы ли в акте проверки слова «дробление бизнеса». Главное — чтобы в результате проверки были доначислены налоги на основании консолидации доходов всех подразделений.
Когда амнистия невозможна?
Амнистия не применяется, если:
Бизнес продолжит использовать схему дробления в 2025 и 2026 годах.
Схема выявлена за периоды до 2021 года.
Решение о доначислении налогов вступило в силу до 12.07.2024.
Какие налоги не подлежат амнистии?
Списание не коснется налогов, которые не связаны с дроблением. Например:
НДФЛ и взносов, начисленных на серые зарплаты или за неоформленных работников;
налога на прибыль и НДФЛ, начисленных за сокрытие доходов;
взносов, начисленных из-за незаконного применения льготных тарифов;
НДС, если общепит превысил льготный порог выручки в 2 млрд руб.;
налога на полезные ископаемые.
Что делать, если проверка за 2022–2024 годы уже выявила дробление?
Решения о доначислениях заморозятся автоматически, а долгов на Едином налоговом счете не будет. Однако налоговая не будет присылать уведомлений о заморозке. Если от дробления не отказаться, долги вернут и спишут со счетов.
Можно ли получить амнистию, если отказаться от дробления после начала выездной проверки?
Амнистия будет возможна за 2022 и 2023 годы, если до вынесения решения налоговой:
отказаться от дробления за 2024, 2025 и 2026 годы,
подать уточненные декларации и доплатить налоги,
то штрафы и пени за 2024–2026 годы списаны не будут, но их можно снизить.
Как быть, если доход за 2024 год больше 60 млн руб., но меньше 450 млн руб.?
Можно оставить бизнес на УСН, но перейти на уплату НДС (5–7% или 20%).
Нужно ли уведомлять ФНС об отказе от дробления?
Такой обязанности нет. Но налоговая проверит факт отказа при выездной проверке.
Может ли налоговая провести проверку за 2025 и 2026 годы?
Проверка могут провести до 2029 года. Если ее не будет, долги спишут с 01.01.2030.
Как заранее узнать о рисках дробления?
Можно уточнить риски дробления в рамках камеральной проверки или на встрече с инспекцией.
Что такое частичный отказ от дробления?
В этом случае только часть подразделений бизнеса начинает платить налоги правильно. Например, из трех ООО два объединили, а третье осталось на УСН. В этом случае амнистия будет пропорциональна доле отказа.
Что будет, если бизнес закрыть или обанкротить?
Ликвидация бизнеса засчитывается как отказ от дробления.
Что будет, если не отказываться от дробления?
Решения по проверкам разморозят, долги спишут со счетов. Если сумма долгов подходит под уголовную статью, материалы передадут следствию. Для ИП порог — 2,7 млн руб., для компаний — 15 млн руб.
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