Амнистия по дроблению бизнеса: ответы на частые вопросы

Налоговые органы находят дробление при проверках — как камеральных, так и выездных. Основные признаки дробления выработаны судебной практикой. В акте проверки указываются основания, по которым инспекция сделала вывод о применении схемы.

Важно: амнистия применяется независимо от того, использованы ли в акте проверки слова «дробление бизнеса». Главное — чтобы в результате проверки были доначислены налоги на основании консолидации доходов всех подразделений.