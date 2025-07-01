Как вернуть переплату с Единого налогового счета (ЕНС)

Кто имеет право вернуть средства с ЕНС

В соответствии со статьей 79 НК, право на возврат переплаты предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Это касается как налогоплательщиков, так и плательщиков страховых взносов, сборов и налоговых агентов, включая тех, кто удерживает НДФЛ.

Вернуть можно только ту сумму, которая соответствует положительному сальдо ЕНС — разнице между общим объемом перечисленных средств и суммой фактических обязательств на текущую дату.

Если сальдо по ЕНС нулевое или отрицательное, вернуть ранее переплаченные налоги за определенный период нельзя. В таких случаях налоговая высылает уведомление об отказе в возврате, ссылаясь на пункт 2 статьи 79 НК.

Перед подачей заявления в налоговую следует убедиться в наличии положительного сальдо. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Данные по ЕНС отображаются на главной странице кабинета в левом верхнем углу, а также в разделе «Единый налоговый счет».

Также есть возможность получить справку о положительном сальдо или об отнесении платежей к ЕНС, направив запрос в налоговый орган. С 8 мая 2025 года такие запросы необходимо подавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@. До этого применялась форма, утвержденная приказом от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.