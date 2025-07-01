Как вернуть переплату с Единого налогового счета (ЕНС)

Если сумма поступлений на ЕНС превышает совокупную налоговую обязанность, образуется положительное сальдо, которое налогоплательщик вправе вернуть. Рассказали, в каких случаях возможен возврат переплаты и как это сделать.
Кто имеет право вернуть средства с ЕНС
В соответствии со статьей 79 НК, право на возврат переплаты предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Это касается как налогоплательщиков, так и плательщиков страховых взносов, сборов и налоговых агентов, включая тех, кто удерживает НДФЛ.
Вернуть можно только ту сумму, которая соответствует положительному сальдо ЕНС — разнице между общим объемом перечисленных средств и суммой фактических обязательств на текущую дату.
Если сальдо по ЕНС нулевое или отрицательное, вернуть ранее переплаченные налоги за определенный период нельзя. В таких случаях налоговая высылает уведомление об отказе в возврате, ссылаясь на пункт 2 статьи 79 НК.
Перед подачей заявления в налоговую следует убедиться в наличии положительного сальдо. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Данные по ЕНС отображаются на главной странице кабинета в левом верхнем углу, а также в разделе «Единый налоговый счет».
Также есть возможность получить справку о положительном сальдо или об отнесении платежей к ЕНС, направив запрос в налоговый орган. С 8 мая 2025 года такие запросы необходимо подавать по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@. До этого применялась форма, утвержденная приказом от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.
Пользователи решений 1С могут отслеживать свое сальдо прямо из программ 1С и не заходить на сайт ФНС. Это возможно, если подключен сервис 1С-Отчетность и открыто направление «ФНС». Данные отображаются в разделе «Единый налоговый счет»: «Главное — Сервис — Личный кабинет ЕНС».
Возможности налогоплательщика при положительном сальдо
Выявив положительное сальдо, налогоплательщик может либо оставить средства на счете для будущих налоговых платежей, либо запросить их возврат на банковский счет.
Действующее налоговое законодательство не ограничивает период, в течение которого можно вернуть переплату (письмо ФНС от 17.05.2023 № БС-4-11/6167@). Это означает, что возврат положительного сальдо возможен вне зависимости от того, когда произошла переплата.
Как подать заявление на возврат переплаты с ЕНС
Возврат переплаты осуществляется по заявлению. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на сайте налоговой службы или на бумаге.
Чтобы заполнить заявление в личном кабинете ЕНС, в меню «Распорядиться сальдо» выберите «Заявление о распоряжении путем возврата». В заявлении необходимо указать сумму к возврату и реквизит счета.
Основная форма подачи заявления утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Она подходит для возврата любых переплат, зачисленных на ЕНС в виде единого налогового платежа — НДФЛ, налога на прибыль, страховых взносов, налога на имущество, транспортного налога и других.
Особая форма применяется, если речь идет о налогах, не включаемых в общую налоговую обязанность и не поступивших через ЕНС. Она утверждена письмом ФНС от 09.12.2024 № КЧ-4-8/13931@ и используется для возврата следующих налогов и сборов:
НДФЛ за иностранных граждан по патенту;
налог на профессиональный доход (НПД);
сборы за пользование объектами животного мира;
сборы за пользование водными биоресурсами;
налог на сверхприбыль;
страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение летных экипажей;
страховые взносы на дополнительное социальное обеспечение работников угольной отрасли.
В обоих случаях в заявлении необходимо указать сумму возврата и реквизиты банковского счета.
Заявление можно подать:
лично в налоговую по месту учета (или месту жительства для физлиц и ИП);
через ТКС с оператором ЭДО;
через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Процедура возврата: сроки и порядок действий
После получения заявления налоговая обязана принять решение о возврате и направить поручение в территориальное отделение казначейства. Если сумма, указанная в заявлении, превышает фактическое положительное сальдо, возвращается только доступная часть (абз. 2 п. 2 ст. 79 НК).
Налоговая инспекция должна направить поручение в казначейство на следующий рабочий день после получения заявления. Само казначейство перечисляет деньги налогоплательщику не позднее следующего дня после получения поручения (п. 6 ст. 79 НК). Таким образом, общая продолжительность процедуры не должна превышать трех рабочих дней.
Если деньги не поступят налогоплательщику в течение 10 дней с даты подачи заявления, налоговый орган обязан дополнительно выплатить проценты на сумму возврата. Проценты начисляются по ключевой ставке Банка России за каждый день просрочки, начиная с одиннадцатого календарного дня (п. 9 ст. 79 НК).
Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С
Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска
Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:
Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFJVbezt
Начать дискуссию