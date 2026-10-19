Персональные данные в 2026 году: что проверить бухгалтеру, чтобы избежать штрафов

Почему бухгалтерия тоже отвечает за работу с персональными данными

При расчёте заработной платы бухгалтер использует Ф. И. О., СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и другие сведения о сотрудниках. Кадровая служба хранит паспортные данные, трудовые договоры и документы, связанные с трудовой деятельностью.

Эта информация относится к персональным данным, а действия с ней — к обработке.

Основные правила установлены Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Оператором персональных данных может быть организация или индивидуальный предприниматель, определяющие цели и порядок обработки информации о физических лицах.

При этом обработкой признаётся не только передача сведений третьим лицам. Хранение документов, внесение информации в бухгалтерскую программу, исправление реквизитов и удаление записей также подпадают под действие закона.

Поэтому даже небольшая организация, которая ведёт бухгалтерский и кадровый учёт, должна оценить соблюдение требований 152-ФЗ.