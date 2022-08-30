Какие инструменты на каком рынке торгуются?

Многообразие инструментов позволяет подразделять финансовый рынок на фондовый, срочный и валютный. На фондовом рынке приобретаются акции и облигации, на срочном — фьючерсы и опционы, а на валютном рынке происходит торговля валютами и драгоценными металлами. Московская биржа предоставляет доступ и к фондовом, и к срочному, и к валютному рынку.

Как выглядит торговля на бирже, когда продавать и когда покупать?

Мы уже упоминали, о том, что биржа очень похожа на простой рынок. У каждой биржи есть свои рабочие часы.

Время работы фондового рынка Московской биржи: основная торговая сессия — с 10:00 до 18:40.

На Московской бирже есть валютные, срочные и товарные рынки, расписание которых может отличаться. Также в различные праздники биржа может работать по-разному. Поэтому, если инвестор активно торгует, то надо смотреть актуальное расписание на сайте Московской биржи.

Чтобы лучше понять, как выглядит торговля на бирже, разберем торговый день на Московской бирже.

Основная торговая сессия начинается в 10 утра. Участники торгов посылают свои ордера на совершение сделок. Ордер состоит из цены ценной бумаги и количества бумаг. Если продавец и покупатель послали заявки по одинаковой цене, то происходит сделка.

Биржа собирает все ордера в общий «биржевой стакан», который видят все участники торгов. Именно с помощью биржевого стакана можно определить спрос и предложение на любые бумаги в онлайн режиме.

Торги ценными бумагами заканчиваются в 18:39:59, потом наступает время аукциона закрытия. Таким образом, покупать и продавать ценные бумаги можно в течение торгового дня.

Как открыть инвестиционный счет?

Различные брокеры могут предъявлять дополнительные требования, но есть ряд общих процедур, которых придерживаются все брокеры.

Сначала следует заполнить общую информацию о себе:

ФИО;

телефон;

почта;

адрес и прочие.

Затем надо подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Сейчас многие брокеры используют верификацию через сайт Госуслуг: сайт брокера может взять всю нужную информацию оттуда, если вы дадите свое согласие на это. Многие брокеры уже отменили минимальные суммы для открытия инвестиционного (брокерского) счета. Это позволяет инвестировать, выделяя на это даже небольшие суммы.

К слову, брокерский счет бесплатно и без ограничения по сумме можно открыть в Ак Барс Финанс.

Какие бывают типы инвестиционных счетов?

Начать торговать можно с помощью таких инвестиционных счетов как брокерский счет или ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). По сути они одинаковы.

Инвестиционный счет — это специальный счет, открываемый брокером при заключении договора, позволяющий торговать ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами и биржевыми товарами на организованных торгах.

Фактически, инвестиционный счет — это личный кошелек для хранения денежных средств и информации о сделках, хранимый у брокера. Без брокерского счета нельзя совершать сделки с ценными бумагами.

Основное отличие ИИС от брокерского счета в том, что ИИС предоставляет клиенту определенные налоговые преференции. Про особенности ИИС мы поговорим позже.

На сайте Ак Барс Финанс вы можете выбрать тариф, который подойдет именно вам.

Сколько по времени открывается инвестиционный счет?

Как правило, в Ак Барс Финанс, инвестиционный счет открывается в течение 10 минут после подачи онлайн заявки.

Как пополнить инвестиционный счет?

В Ак Барс Финанс можно пополнить инвестиционный счет на сайте с карты любого Банка, через мобильное приложение Ак Барс Онлайн или переводом из другого банка по реквизитам.

Какие расходы несет клиент, имея брокерский счет?

Обычно ведение брокерского счета бесплатно, как, например, в Ак Барс Финанс. Но у ряда брокеров так называемая комиссия/абонентская плата за обслуживание брокерского счета встречается.

В любом случае нужно платить брокеру вознаграждение за совершение сделки купли-продажи биржевого актива, которое зависит от суммы сделки или выбранного вами тарифного плана.

В Ак Барс Финанс комиссии минимальны и начинаются от 0.01%.

Кто такие НКЦ и НРД? Чем занимается регистратор?

Организация, которая хранит ценные бумаги и ведет строгий учет их владельцев, называется депозитарий или регистратор.

Главное, что нужно запомнить — депозитарий или регистратор являются хранилищем информации о ценных бумагах: как только ценные бумаги переходят от одного владельца к другому, депозитарий или регистратор в своих записях меняет информацию об их владельце.

В России депозитарием может стать юридическое лицо с лицензией от Центрального Банка. Как правило, у крупных брокеров есть свои депозитарии, но над всеми ними стоит Центральный депозитарий, который называется Национальный расчетный депозитарий (НРД). НРД упрощает обслуживание ценных бумаг между регистраторами и депозитариями.

Регистратор— это еще одна специальная компания, которая, как и депозитарий, ведет учет прав владельцев ценных бумаг. Регистратор также является лицензированным участником рынка. При желании вы можете проверить лицензию регистратора или депозитария на сайте ЦБ.Также есть такая организация, как национальный клиринговый центр. Она проверяет, достаточно ли денег и ценных бумаг на счетах брокеров, и подсчитывает, кто, кому и сколько должен.

Пример

Допустим вы создали ордер в приложении брокера, в котором указали, что хотите купить десять акций Сбербанка по цене Х. Брокер проверяет, достаточно ли у вас денег, и создает заявку на Московской бирже. Биржа сводит воедино заявки покупателей и, если ваша цена нашла аналогичную встречную, то биржа регистрирует сделку и передает эту информацию в НКЦ, который проверяет и подсчитывает итоги торгов по ценным бумагам и деньгам.

Затем НКЦ передает информацию по бумагам в НРД, а по деньгам расчеты осуществляет сам как кредитная организация. НРД учитывает информацию о владении ценными бумагами. Затем информация идет в обратном порядке: от НРД и НКЦ к брокерам и депозитариям, и далее к клиентам, в том числе к вам.

В результате вы получаете на свой счет акции, а продавец получает на свой счет деньги.

Вопрос выбора депозитария и брокера является очень важным по той причине, что, в случае выбора иностранных брокеров, вы должны разбираться в законодательстве другой страны и знать, что нужно делать в случае закрытия брокера.

А российские брокеры имеют лицензию от Центрального Банка (регулятора) и строго контролируются им.