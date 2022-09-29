ПИФы. Что такое коллективные инвестиции?

Деятельность такого фонда регулируется законом и находится под контролем государства. Поэтому коллективные инвестиции сочетают в себе относительно невысокие риски и минимальное участие инвесторов в процессе инвестирования. Также коллективные инвестиции могут позволить снизить порог входа в дорогостоящие активы.

Самой популярной формой коллективных инвестиций, является Паевой инвестиционный фонд или сокращенно — ПИФ.

Что такое ПИФ?

Паевые инвестиционные фонды объединяют активы различных инвесторов и позволяют инвесторам коллективно вложить деньги в инвестиционные инструменты.

Управляет имуществом фонда — управляющая компания. От имени фонда она торгует на бирже, сдает в аренду недвижимость, меняет валюту, и совершает иные сделки с имуществом фонда.

Нужно понимать, что услуги, которые предоставляет управляющая компания по управлению имуществом фонда — платные. Управляющей компании выгодно зарабатывать деньги для пайщиков фонда (инвесторов, вложившихся в фонд). То есть увеличивать имущество фонда, так как ее комиссия обычно зависит от стоимости имущества фонда. Для пайщиков выгоден рост имущества фонда, так как если стоимость имущества всего фонда растет, то увеличивается и цена пая.

Управляющая компания отвечает за структуру и наполнение фонда, а специализированный депозитарий контролирует сделки, совершаемые управляющей компанией. Также депозитарий хранит активы фонда, поэтому управляющая компания не может просто продать или куда-либо вывести активы фонда.

Надзор за деятельностью управляющих компаний и специального депозитария, впрочем, как и за другими участниками финансового рынка, осуществляет Банк России.

Состав имущества ПИФа зависит от политики и целей управляющей компании. Если ПИФ достаточно консервативен, то в составе его имущества могут преобладать обычные облигации. Если же ПИФ позиционирует себя, как высокодоходный, то в составе его имущества будут преобладать акции или другие более рисковые активы.

Одним из преимуществ ПИФов является диверсификация, т. е. распределение активов с целью минимизации рисков убытков.

Например, фонд может иметь следующую структуру:

25% — акции российских компаний;

15% — акции иностранных компаний;

20% — золото;

20% — недвижимость;

20% — облигации.

Инвестиционный пай—это именная ценная бумага, которая подтверждает тот факт, что инвестору принадлежит определенная доля в определенном фонде. По-другому, пай — это доля в имущества в ПИФа.

Классификация ПИФов

Паевые инвестиционные фонды, так же имеют разные сроки продажи и покупки паев, а именно:

Открытые фонды (ОПИФ). В них можно покупать и погашать паи каждый рабочий день. Деньги за погашенные паи поступят на счет не сразу, а через несколько дней. Открытые фонды в большинстве случаев инвестируют в проверенные ликвидные активы, то есть в те активы, которые можно быстро продать по рыночной цене. Интервальные фонды. В них можно продать или купить пай только в конкретный промежуток времени, как правило он наступает два раза в год. Интервальные фонды чаще всего вкладываются в менее ликвидные инструменты, которые имеют большую потенциальную доходность, но в то же время и больший риск. Закрытые фонды (ЗПИФ). В этих фондах можно купить паи только при формировании фонда, а продать паи только тогда, когда фонд закрывается.

ПИФы по направлению инвестирования

ПИФы могут классифицироваться по сфере инвестирования. Сейчас наибольшей популярностью пользуются фонды, которые инвестируют в смешанные стратегии. То есть в их состав входит множество различных инвестиционных инструментов, они диверсифицируют, т. е. распределяют свои активы.

Но есть фонды, которые инвестируют исключительно в определенные сферы и не мешают их с другими.

ПИФы облигаций. Эти фонды инвестируют только в долговые ценные бумаги, у которых уже заранее известна доходность. ПИФ облигаций часто сравнивают по надежности с банковскими вкладами, ведь у них низкие риски просадки, а целевая доходность немного выше, чем ставка по депозитам. ПИФы облигаций — это наиболее подходящий вариант для начинающих инвесторов, которые не хотят рисковать и желают получить стабильный доход. ПИФы акций. Это более агрессивный вариант инвестирования с более высокой потенциальной доходностью. Вкладываясь в ПИФы акций, будьте готовы не только к более высокой выгоде, но и к возможным просадкам. Примером такого ОПИФ может выступать фонд «Лалэ», под управлением АК БАРС КАПИТАЛ. Смешанные ПИФы. В состав таких фондов входят акции и облигации. Примером такого ОПИФ может выступать фонд «Максвелл капитал» под управлением АК БАРС КАПИТАЛ. ПИФы недвижимости. Как правило, это закрытые ПИФы, которые инвестируют в коммерческую и жилую недвижимость. ПИФы недвижимости чаще всего закрытые из-за того, что фонд собирает деньги в определенный промежуток времени. И когда собрана вся необходимая сумма, прием новых средств закрывается. Фонд покупает недвижимость и становится её собственником. Через определенное время, как правило это около пяти лет, фонд продает недвижимость. В итоге пайщики зарабатывают на возможном росте стоимости недвижимости. Подобные фонды, могут выплачивать пайщикам доход, который они получают от сдачи недвижимости в аренду.

Риски, связанные с инвестированием в ПИФы

Доход не гарантирован

Любые инвестиции связаны с риском, поэтому если вдруг случится мировой кризис, то все индексы (значение вычисляемое на основе цен определенной группы ценных бумаг) просядут и ПИФ, в который вы вложились, вряд ли будет исключением.

Риск изменения комиссий и законов

В последние пять лет ЦБ все время ужесточает требования к управляющим компаниям. С одной стороны это хорошо и повышает надежность инвестирования в ПИФы, но с другой стороны УК вынуждены расширять штат сотрудников и повышать расходы.

Риск связанный с отзывом лицензии

Если у Управляющей компании Банк России отзовет лицензию, то пайщикам придется искать другого доверительного управляющего.

Если будет аннулирована лицензия специального депозитария, то УК придется переоформлять огромный пакет документов. Это может привести к срыву сделок и как следствие — к потерям доходов.

Но если управляющая компания по каким-то причинам прекращает свою работу, то ЦБ назначает конкурсного управляющего, к которому переходят под управление активы фонда.

Отсутствие страховки

В отличие от банковских депозитов, вложение в ПИФы никак не застрахованы со стороны государства. Этот риск может многих напугать, но не стоит забывать про широкую диверсификацию внутри фондов, которая позволяет сократить данный риск (даже если один из эмитентов внутри фонда обанкротится, это не приведет к тому, что фонд прекратит свою работу).

Какие расходы несет инвестор при инвестировании в ПИФ?

Для обеспечения своей деятельности управляющая компания взимает комиссию за управление фондом. Эта комиссия берется из активов фонда независимо от финансового результата, достигнутого управляющей компанией. А ее размер раскрывается в Правилах фонда.

При покупке инвестиционных паев на брокерский счет инвестор оплачивает комиссию за сделки. Эта комиссия зависит от суммы сделки. Аналогичная комиссия за сделки есть и при погашении инвестиционных паев.

Стоит отметить, что при инвестировании через брокерский счет есть ряд преимуществ, потому что инвестор может покупать другие активы (например, акции, облигации и т. д).

При покупке инвестиционных паев напрямую через управляющую компанию инвестор платит надбавку (это сумма, на которую увеличивается фактическая стоимость инвестиционных паев). А при погашении стоимость инвестиционных паев уменьшается на скидку.

Надбавки и скидки устанавливаются управляющей компанией, фиксируются в Правилах фонда и могут меняться в зависимости от конкретного фонда.

Процедура покупки ПИФа, где искать информацию про ПИФы?

Купить паи ПИФ можно у управляющей компании или у брокера.

Если приобретать инвестиционные паи у Брокера, то надо открыть брокерский счет и подать поручение на покупку инвестиционных паев. Это легко можно сделать в несколько шагов на сайте Ак Барс Финанс , а также перевести денежные средства для покупки инвестиционных паев с карты любого банка.

Если приобретать инвестиционные паи через управляющую компанию, то надо подать заявку на приобретение паёв и оплатить их.

Если инвестиционные паи обращаются на бирже, то их можно продать на бирже, как и иные ценные бумаги через любого брокера.

Если инвестиционные паи не обращаются на бирже, то их можно погасить по цене рассчитываемой управляющей компанией ежедневно. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или брокеру, через которых вы приобретали инвестиционные паи.

Налогообложение

НДФЛ при росте стоимости активов не нужно платить независимо от срока владения паями. Налог придется платить только в случае, если вы продали паи раньше, чем через три года после покупки. Если продать паи по истечении трех лет, то налог платиться только с суммы превышения вашего дохода уровня 3 млн. руб. в год.

То есть при непрерывном владении в течение трех лет активами можно не платить НДФЛ с суммы дохода, если он меньше или равен 9 млн руб.

Почему ПИФы привлекательны для начинающего инвестора?

Паевые инвестиционные фонды интересны начинающим инвесторам, потому что они имеют низкий порог входа.

К примеру, купить паи под управлением АК БАРС КАПИТАЛ на брокерский счет, открытый в Ак Барс Финанс , можно от 30 000 рублей. То есть вы можете вложиться во множество разных инвестиционных инструментов, купив всего несколько паев. Таким образом, в отличии от покупки облигации или акции, вы вложитесь сразу во множество сфер и диверсифицируйте свой портфель.

Также многие начинающие инвесторы не хотят тратить много времени на управление своими активами, по той причине, что не разбираются в них.

Если вы доверяете управляющей компании, то можете купить пай фонда под их управлением и просто ждать, пока стоимость пая вырастет. В итоге, вы экономите свои нервы и время.

Паевые инвестиционные фонды, довольно интересный инструмент для инвестора, который хочет сэкономить время и диверсифицировать свой портфель.