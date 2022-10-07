Драгоценные металлы

Защитные активы — это такие инвестиционные инструменты, цена которых может долгое время оставаться неизменной. Как правило, защитные активы приносят доходность, которая равняется, или немного обгоняет инфляцию.

Поэтому такие активы покупают не только для того, чтобы приумножить свой капитал, но и для того, чтобы сохранить сбережения и диверсифицировать риски от инвестирования.

Человечество пользуется золотом уже не одну сотню лет, поэтому у многих людей есть убеждение, что золото — это очень надежный актив.

Считается, что инвестировать в золото лучше в стабильное время, по той причине, что цены на него растут во время кризиса, потому что инвесторы хотят вложиться в более надежные инвестиционные инструменты. Они продают рисковые активы вроде акций и покупают более консервативные инструменты, такие как золото.

А во время растущего тренда цены на золото низкие из-за того, что инвесторы уходят из консервативных активов в более рисковые.

Чаще всего золото покупают как своего рода защитный актив и используют для диверсификации портфеля. Подобное правило не может быть аксиомой и всегда нужно отталкиваться от собственной инвестиционной стратегии.

Какие металлы представлены на бирже?

На сайте Московской биржи есть вся информация, связанная с драгоценными металлами. На Московской бирже можно торговать в обезличенном виде золотом и серебром на секции, которая называется «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов».

Если брать мировой рынок, то кроме золота и серебра на биржах проводятся торги платиной и палладием. Они вошли в мировой оборот только в последние сто лет и по объемам торгов пока что заметно отстают от золота и серебра.

Платина и палладий используются в промышленности, поэтому спрос и цена на них растет во время общего экономического подъема. Также на платину и палладий очень сильно влияют различные производственные факторы, вроде объема добычи, промышленного потребления, спроса в автомобильной индустрии и прочее.

Поэтому, прогнозируя цену на них, нужно учитывать факторы, которые не относятся к финансовому рынку напрямую.

Покупка драгметаллов на бирже

На Московской Бирже можно покупать, как обезличенное золото и серебро, так и фьючерсы на них, а также на платину и палладий, либо акции отраслевых компаний (например, тех, которые занимаются добычей металлов).

Фьючерс — производный финансовый инструмент, торгуемый на бирже, представляющий собой договор купли-продажи базового актива (драгоценного металла, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры базового актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации и являются стандартными для всех участников торгов.

Участники торгов покупают золото и серебро на бирже, потому что это удобнее и дешевле, чем покупка в банке слитков, монет или покупка драгоценного металла через обезличенный металлический счет в банке. У покупки драгметаллов через биржу есть следующие преимущества:

Более узкий спред (разница) между покупкой и продажей, чем у банков. Происходит это по той причине, что банк сам устанавливает цену, с которой вы можете согласиться или нет.

На бирже же предполагается конкуренция между заявками многих участников, потому что купля/продажа осуществляется в форме встречного двустороннего анонимного аукциона, т. е. через биржевой стакан (где все желающие продать и купить конкретный актив).

Возможность осуществлять торговлю «с плечом»: то есть торговать с помощью заемных средств, предоставленных брокерами. Но такую возможность могут давать не все брокеры и не всем клиентам.

Важно! Для того чтобы купить фьючерс или для торговли «с плечом» все новые инвесторы с 01 октября 2021 года должны пройти процедуру тестирования на знание данных инструментов. Клиенты АК БАРС Финанс могут пройти тестирование через бесплатное мобильное приложение AK BARS Assessment или личный кабинет клиента.

Что влияет на стоимость драгметаллов?

Прежде всего влияют рыночные факторы, которые формируют баланс спроса и предложения. То есть это объемы добычи металла с одной стороны и спрос среди инвесторов, производителей, ювелиров и других людей, которые используют этот металл в своём производстве.

Открытие новых месторождений, истощение старых, внедрение новых технологий добычи или улучшение технологий переработки. Все эти факторы влияют на любой из драгоценных металлов.

Также не стоит забывать про колебания курса доллара, так как мировые цены на драгоценный металл в основном устанавливаются в долларах. У некоторых инвестиционных аналитиков даже есть правило: если доллар дешевеет, то драгоценные металлы дорожают.

Общее положение дел на фондовом рынке также влияет на стоимость драгоценных металлов.

Отдельно можно выделить конкретные решения, которые принимают различные производители драгоценных металлов. К примеру, крупные производители могут принять стратегическое решение и договориться о приостановке добычи металла, для того, чтобы рыночная стоимость их продукции стала выше. Подобную стратегию применяют производители нефти на нефтяном рынке.

Риски, связанные с инвестированием в драгоценные металлы

Лучший эффект от вложения в драгоценные металлы наблюдается спустя годы. Также стоит помнить про низкую прибыльность инвестирования в драгоценные металлы.

Еще надо принимать риск того, что золото или серебро могут расти в цене не так активно, как хотелось бы. К тому же нужно помнить обо всех тех факторах, которые влияют на общий баланс спроса и предложения на рынке.

Как купить драгоценные металлы?

На секции «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов» Мосбиржи купить золото или серебро.

При этом физическая поставка производиться не будет, но покупка будет учитываться у брокера и у клиринговой организации на обезличенных металлических счетах с обеспечением реальным металлом, находящимся в специальных хранилищах. Расчеты осуществляются в режиме TOM — на следующий рабочий день. Минимальный объем для золота — 10 грамм, а для серебра — 100 грамм.

Ак Барс Финанс предоставляет всем своим клиентам доступ на рынок драгоценных металлов Московской биржи.

Покупка фондов, связанных с драгоценными металлами.

Можете купить пай или акцию в ETF, котировки которого будут полностью состоять из золота, поэтому их курс может повторять рыночные движения курса золота. К примеру, на московской бирже торгуется ETF, который называется FXGD. Этот фонд постоянно увеличивает количество золотых слитков в своих запасах и на данный момент у них 2 657 килограмм золота.

Покупая ETF, которые связаны с драгоценными металлами, управляющие компании берут комиссии за обслуживание фонда. К тому же кроме ETF, вы можете вкладываться в ПИФы, которые связаны с драгоценными металлами. Так на Мосбирже есть один БПИФ, который привязан к серебру, он называется AMSL.

Покупка акций компаний, связанных с добычей драгоценных металлов.

К примеру лидерами по добыче палладия и платины на российском рынке является компания «Норникель».

Покупка фьючерсов на драгметаллы.

Курс фьючерса повторяет динамику металла на мировом рынке. Доход или убыток образуется за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи контракта. Нужно помнить, что фьючерсы — это очень рискованный инструмент, для торговли которым требуется опыт и знания.

Комиссии

За сделки с драгметаллами на Московской бирже брокером взимается комиссия.

Например, комиссии Ак Барс Финанс за совершение сделок купли-продажи драгоценных металлов составляют от 0,01% до 0,7% и зависят от конкретного тарифного плана. Помимо комиссии от брокера взимается комиссия самой биржи за совершение операции, а также ежемесячная комиссия клирингового центра за хранение обезличенного металла.

Налогообложение

При торговле драгоценными металлами у частного инвестора возникает налог на доход (НДФЛ) в размере 13%. В отличие от торговли на фондовом рынке или срочном рынке, при торговле драгоценными металлами в обезличенном виде на «Валютном рынке и рынке драгоценных металлов» брокер не выступает налоговым агентом для инвестора при операциях с драгоценными металлами!

Но предоставляет всю необходимую документацию для подачи налоговой декларации формы 3-НДФЛ. При нахождении драгоценного металла на банковском счете более трех лет доход освобождается от уплаты НДФЛ.