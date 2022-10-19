Инвестиционный портфель: что нужно знать начинающему инвестору

Например: «Я хочу начать инвестировать в 40 лет, чтобы через 20 лет у меня был стабильный пассивный доход от инвестиций, который бы позволил мне не переживать по поводу того, будет ли у меня пенсия или нет». Или: «Сейчас мне 20 лет, к 30 годам с помощью инвестирования, я хочу накопить средства для покупки собственной недвижимости без ипотеки».

Сформулировав цель, у вас будет мотивация инвестировать. Согласитесь, что вам будет легче откладывать деньги не просто, чтобы откладывать, а для какой-нибудь конкретной цели.

Также, перед тем как формировать свой инвестиционный портфель, нужно понимать, что есть инвестиционные риски.

Представьте, что вы пополнили свой брокерский счет на 50 тысяч рублей, купили на эти деньги акции и легли спать. На следующий день вы заходите в приложении и видите, что у вас уже не 50 тысяч, а 45. Акции упали в цене, поэтому и ваш портфель стал стоить меньше. Как вы будете себя вести в случае такой просадки? Вы будете переживать по этому поводу и думать, что бумаги могут снизиться в цене еще больше? Или же вы уверены в том, что эти акции еще обязательно поднимутся в цене, поэтому не стоит переживать.

На бирже риск тесно связан с доходностью. Поэтому, ответьте себе: готовы ли вы рисковать ради большей потенциальной прибыли? Тут нет правильного ответа, совершенно нормально инвестировать в консервативные инструменты, например, в облигации, и не покупать акции.

Поэтому постарайтесь понять, насколько сильно вы готовы рисковать при инвестировании?

Определение риск профиля

Чтобы при составлении инвестиционного портфеля можно было отталкиваться от чего-то конкретного, придумали такое понятие как риск-профиль.

Риск-профиль — это отношение инвестора к риску, на основании которого он выбирает инвестиционные инструменты.

Как правило выделяют три типа риск профиля:

Консервативный. Главная цель консервативного инвестора — это защитить свои сбережения от инфляции и просадок. Такой инвестор не гонится за высокой прибылью, он не склонен рисковать, поэтому большую часть своего портфеля он держит в консервативных инвестиционных инструментах, вроде облигаций от надежных эмитентов. Остальную часть портфеля он может инвестировать в ETF, ПИФ или «голубые фишки». Сбалансированный или умеренный. Инвестор с таким риск-профилем готов принимать незначительные риски ради потенциальной доходности. Умеренный инвестор допускает колебания стоимости капитала в своём портфеле в краткосрочной и среднесрочной перспективе ради потенциального дохода. Как правило инвесторы с сбалансированным риск профилем держат половину своего капитала в консервативных инструментах вроде облигаций. А другую половину инвестируют в акции. Агрессивный. Цель агрессивных инвесторов — максимальная доходность. Подобные инвесторы не беспокоятся по поводу просадок, они осознанно вкладываются в высокорисковые инвестиционные инструменты. Поэтому акции убыточных, но перспективных компаний, IPO (первичное размещение бумаг на рынке) и торговля с плечом — это стихия агрессивных инвесторов. Агрессивные инвесторы могут держать весь свой капитал в акциях или других рискованных инструментах.

Как анализировать рынок?

На рынок в целом влияет множество различных факторов, политических, экономических социальных. Для того чтобы сделать собственный анализ, нужно изучить множество источников информации и сопоставить их.

Если вы сами не обладаете достаточными навыками анализа, то вы можете использовать различные аналитические материалы и прогнозы, в которых уже информация систематизирована. Сейчас многие компании и частные лица предлагают свои прогнозы и аналитику.

На сайте Ак Барс Финанс для всех инвесторов доступны аналитические обзоры рынка, на которые любой желающий может подписаться, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Вам остается только определиться с теми источниками, которым Вы будете доверять.

Важно использовать точную и достоверную информацию, ведь она может повлиять на Ваши инвестиционные решения.

Как выбрать акции?

Желательно не покупать акции и иные финансовые инструменты наугад, а следовать собственной инвестиционной стратегии. Самый знаменитый инвестор в мире Уоррен Баффет настоятельно рекомендует всем инвесторам применять фундаментальный анализ.

Кстати, информация для фундаментального анализа компаний бесплатно доступна на сайте Ак Барс Финанс.

Считается, что существует три уровня анализа компании.

1. Анализ макроэкономической ситуации. Прежде чем искать отчетность компании, нужно попытаться составить общую картину. То есть нужно обращать внимание на общие факторы, такие как инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы и общий тренд рынка.

Конкретно нужно следить за следующими показателями:

Темп роста валового национального продукта в стране.

Темп ожидаемой и реальной инфляции .

Уровень реального дохода населения.

Уровень безработицы в стране.

Общая прибыль корпораций.

Все эти данные ты можешь получить на таких сайтах как: investing.com; smart-lab; Finviz.

Это далеко не все факторы, главное, что надо понять, это подтверждение своего прогноза о движении рынка. То есть, если вы уверены, что рынок растет, статистические данные это подтверждают, то тогда ситуация хорошая и можно продолжать ожидать продолжение роста.

2. Анализ отрасли. Как вы понимаете, мы идем от общего к частному и начинаем оценивать отрасль. Сравнивая отрасли между собой, инвестор может увидеть изменения, оценить их влияние и разглядеть привлекательный для вложений сегмент, даже в условиях экономических кризисов. При анализе отрасли нужно смотреть на такие факторы как:

Тип рынка . Это может быть: монополия, свободная конкуренция, олигополия. Еще нужно оценивать порог входа на рынок, могут ли туда зайти новые компании с небольшим капиталом? Также оценивайте емкость рынка, а именно потенциал роста рынка и степень его насыщения в текущий момент

. Это может быть: монополия, свободная конкуренция, олигополия. Еще нужно оценивать порог входа на рынок, могут ли туда зайти новые компании с небольшим капиталом? Также оценивайте емкость рынка, а именно потенциал роста рынка и степень его насыщения в текущий момент Степень влияния государственного регулирования на отрасль, а также общая политическая и экономическая ситуация в стране эмитента.

на отрасль, а также общая политическая и экономическая ситуация в стране эмитента. Стадия развития отрасли : происходит её зарождение, бурный рост, выход из кризиса или упадок.

: происходит её зарождение, бурный рост, выход из кризиса или упадок. Наличие конкурентов или товаров заменителей.

или товаров заменителей. Насколько отрасль зависит от экономической цикличности

3. Анализ компании. На последнем этапе анализируем финансовую ситуацию в компании, закредитованность, ее позиции на рынке, показатели деятельности, стратегию развития и потенциал будущего роста.

В идеале инвестор, должен самостоятельно рассчитывать справедливую стоимость акций на основе мультипликаторов и бухгалтерской отчетности. Таким образом, инвестор понимает, переоценена или недооценена акция выбранной компании.

Кроме этого нужно держать руку на пульсе: регулярно читать отчетность компаний и быть в курсе последних политических и корпоративных новостей, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг компании.

Кроме фундаментального анализа существуют и другие типы анализов, такие как «технический анализ», «волновой анализ» и другие. Ни один из типов анализа не ответит со 100% вероятностью на вопрос о том, будет ли цена падать или расти. Результатом анализа будет лишь вероятность того, что цена двинется в том или ином направлении.

Зачем диверсифицировать портфель?

Диверсификация — это формирование своего портфеля из различных инструментов, отраслей и секторов экономики, компаний и даже стран.

Диверсифицировать свой портфель нужно для того, чтобы в периоды падения или стагнации рынка, ваш портфель проседал как можно меньше. При этом, нужна максимальная диверсификация во всем.

К примеру, если инвестировать только в акции, то инвестируйте в акции различных компаний, в разных странах и в разных отраслях. Таким образом вы минимизируете риски того, что все они вдруг внезапно пойдут вниз.

Также диверсифицируйте инвестиционные инструменты. Не нужно хранить всё в акциях или все в облигациях. Помните, что хорошо диверсифицированный портфель может обладать невысокой волатильностью, даже если он состоит из высокорисковых инструментов.

Поэтому, разумно комбинируя даже рисковые активы, можно добиться хороших результатов.

Психология в инвестировании

Неопытные инвесторы регулярно попадаются в такую ловушку: они тут же продают свои активы при просадке и покупают их обратно при росте цен. Таким образом новички теряют деньги и нервы, к тому же они не получают никакого удовольствия от инвестирования, разочаровываются в рынке и возвращаются к банковским депозитам.

В книге «Подлые рынки и мозг ящера» говорится о том, что нашему мозгу намного сложнее смириться с болью потери, чем с выигрышем.

Если говорить конкретно, то потеряв 100 долларов, вам нужно будет заработать 250, чтобы прийти в баланс. Поэтому нужно уметь грамотно реагировать на просадки активов и помнить, про собственную инвестиционную стратегию.

Поэтому не пугайтесь просадок. Если вы инвестируете с умом, то должны принимать все риски и видеть перспективы. До начала инвестирования у вас должен быть план того, как вы будете действовать, если цена актива пойдет в ту или иную сторону. Решения, принимаемые в моменте, когда цена уже изменилась, будут подвержены эмоциям, а в инвестировании все решения надо принимать «с холодной головой».

Собираем портфель

Примеры портфелей:

1. Консервативный портфель:

35% — ОФЗ;

35% — государственные облигации США;

20% — драгоценные металлы (золото и серебро);

10% — голубые фишки.

2. Умеренный портфель:

25% — корпоративные облигации с рейтингом не менее АА;

25% — государственные облигации США;

20% — акции крупных компаний с высокой капитализацией;

20% — акции мелких компаний с высоким потенциалом;

10% — валюта.

3. Агрессивный портфель:

70% — акции небольших компаний с высоким потенциалом;

30% — акции крупных компаний с высокой капитализацией.

Не обязательно формировать свой портфель самостоятельно, выбирать активы, изучать отчетность. На рынке такие услуги оказывают инвестиционные консультанты, которые на основании вашего риск-профиля подберут конкретные активы, которые можно будет добавить в ваш инвестиционный портфель.

Опять же — это только рекомендация, а финальное решение о совершении сделки с предложенным инструментом, конечно же, остается за вами.

В Ак Барс Финанс есть такая услуга — «Инвестиционный советник», вы подробнее можете ознакомиться с ней на сайте.