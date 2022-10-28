Как устроена торговля на бирже?

Мы будем разбирать фондовый рынок и рассматривать принцип работы рынка на примере Московской биржи.

Фондовый рынок Московской биржи работает с 10:00 до 18:40. Также есть вечерняя торговая сессия с 19:05 до 23:49.

Время с 10:00 до 18:40 называется основной торговой сессией Московской биржи. При этом перед началом торгов за 10 минут до начала основных торгов, открывается возможность оставить заявку на покупку или продажу актива. Это называется «премаркетом» или аукционом открытия.

Во время премаркета продавцы и покупатели не видят реальную рыночную цену. Поэтому они выставляют заявки опираясь исключительно на свои ожидания справедливой цены за какой-либо актив. В конце торговой сессии, в течение 10 минут после основных торгов, проводится аукцион закрытия, или постмаркет. Логика проведения его примерно такая же, как и у аукциона открытия.

Отмечу, что возможность участвовать в торгах на премаркете и постмаркете предоставляет не каждый брокер.

По общему объёму спроса и предложения определяется цена закрытия актива, которую потом будут учитывать. Торги на Московской бирже могут проводится в разных режимах, например, в режиме «Т+2».

Смысл в том, что вы покупаете акции сейчас, а расчеты по этой сделке происходят через два рабочих дня. То есть вы покупаете акции сегодня за 1 000 рублей, но по факту акции станут вашими только через два дня, когда состоятся все расчеты по сделке.

Так же могут быть режимы Т+1 и Т+0, которые работают с меньшей задержкой в расчетах или вообще без неё. Различные режимы торгов вы можете посмотреть на сайте Московской биржи.

Основные термины

Еще раз представим, что мы идем по рынку и решаем купить 10 акций Газпрома. Вот мы подходим к продавцу, и мы можем купить эти десять акций сразу же, по рыночной цене, с помощью рыночной заявки.

Рыночная заявка – это такая заявка на покупку или продажу актива, которая немедленно выполняется брокером по текущей рыночной цене. А можете поступить по-другому и подождать цены в 357 рублей. Таким образом, вы создаете лимитную заявку.

Лимитная заявка – это заявка на покупку или продажу актива, по цене не более – при покупке и не менее – при продаже той цены, которую вы указали заранее.

Как правило, лимитные заявки при покупке устанавливаются меньше текущей рыночной цены. Если же вы наоборот хотите продать какой-либо актив по цене, которая будет превышать рыночную, то создаете лимитную заявку, на более высокую цену.

А что делать, если вы купили акции Газпрома, но боитесь, что они могут вдруг упасть до 350 рублей и не готовы потерять серьезно больше, чем снижение цены до этого уровня? Тогда можно и нужно пользоваться стоп-заявками. Для ограничения потерь от снижения цены на приобретенный актив достаточно выставить заявку стоп-лосс, что в переводе означает «остановить потери».

То есть заявка стоп-лосс – это заявка на продажу актива, в том случае если его цена пойдет вниз. Заявка стоп-лосс бывает двух видов: стоп-лимит и стоп-маркет. Когда цена достигает установленного вами лимита цены, автоматически создается заявка на продажу. В случае стоп-лимит выставляется лимитная заявка по указанной Вами цене.

В случае стоп-маркет выставляется рыночная заявка на продажу.

Например. Вам все-таки удалось купить Газпром по 357 рублей, но вы боитесь, что котировки пойдут вниз и вы потеряете деньги. Тогда вы выставляете стоп-лосс (лимитный) с условием активации на уровне цены 351 рубль за акцию Газпрома и ценой в 350 рублей. То есть при падении цены акций до 351 рубля, будет выставлена лимитная заявка на продажу по 350 рублей.

Почему, не нужно выставлять лимитную заявку на 351 рубль? Потому что существует проскальзывание. Порой акции ведут себя очень резко и если цена быстро пройдет вниз, то ваша лимитная заявка может не исполниться.

Представим, что вы поставили стоп-лосс на 350 рублей и при этом лимитная заявка, так же равна 350 рублям. Если цена акций вдруг резко уйдет вниз с 353 рублей до 347 рублей, вы рискуете не успеть продать свои акции по 350 рублей, так как для выполнения лимитной заявки нужно время.

От проскальзывания защитит выставление стоп-маркет заявки с условием активации на уровне цены 351 рубль за акцию Газпрома. При достижении цены выставится заявка на продажу по рыночной цене, которая исполнится по цене лучшей на этот момент заявки на покупку.

Т. е. вы не знаете точно, по какой цене пройдет продажа, – она может пройти как по 351, так и по 347 (как в примере с проскальзыванием), но если даже цена резко изменится до 347 и будет снижаться дальше, Ваши бумаги будут проданы и Ваш убыток зафиксирован.

Наиболее часто такие резкие движения цен наблюдаются в начале торговой сессии, еще чаще после выходных. Это происходит по той причине, что пока российская биржа отдыхает, на иностранных площадках могут продолжаться торги, которые и приведут к резкому (ступенчатому) изменению цены при открытии биржевых торгов в РФ.

Если вы хотите не пропустить рост цены акций Газпрома до 365 рублей и зафиксировать прибыль, то вам поможет Тейк-профит, что в переводе означает «зафиксировать прибыль».

Тейк-профит – это заявка на продажу актива, которая реализуется, когда актив растет в цене. То есть если цена пойдет вверх, то вы успеете зафиксировать прибыль.

Как сделать заявку без торгового приложения?

Сейчас инвесторы уже привыкли к тому, что через мобильные приложения можно активно торговать ценными бумагами, когда и где ты захочешь. Мобильное приложение является оптимальным инструментом для совершения сделок – оно простое и понятное.

Но торговать можно не только с помощью мобильного приложения. Кроме приложения брокера есть такие программы, которые называются торговыми терминалами. Они, в первую очередь, устанавливаются на компьютеры, но есть и мобильные версии.

Самым популярным торговым терминалом является программа QUIK, интерфейс этой программы, может напугать новичка. Как правило, именно терминалом QUIK пользуются трейдеры (которые нервно смотрят в три монитора одновременно и много думают).

Также заявку на покупку или продажу ценной бумаги можно подать голосом. Вы просто звоните по телефону своему брокеру и сообщаете сотруднику брокера – трейдеру, что и по какой цене вы хотите купить или продать.

Как отменять и изменять заявки?

Если вы вдруг по ошибке создали лимитную заявку, то можно её отменить в случае, если она еще не исполнена. Также необходимо учитывать, что лимитная заявка действует только одну торговую сессию, так как биржа отменяет все неисполненные заявки принудительно перед началом вечернего клиринга (в 18:45).

Но если вы по ошибке создали рыночную заявку, то у вас вряд ли получится её отменить, так как они, как правило, исполняются моментально Лимитные заявки отменяются в таком же порядке, как и ставятся.

Также если вы ошиблись с цифрами в заявке и хотите передвинуть цену активации стоп-лосса со 100 рублей на 80 или изменить количество ценных бумаг в заявке, то эта так же легко можно сделать в приложении. Нужно внимательно проверять количество и цену при выставлении заявок, иначе ошибка может обойтись очень дорого.