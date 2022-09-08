Как я однажды ошиблась с облачной кассой

Расскажу историю, как я однажды по своему незнанию попала на некую сумму денег.

Мне было необходимо подключить для себя облачную кассу, чтобы выдавать чеки ученикам, которые покупают мои курсы. Курсы продаются на сайте, который находится на Tilda (это конструктор сайтов). Вы его видели — это сайт biznesinalogi.ru

Но сама оплата проходит не на этом сайте — на странице каждого курса мы вставляем специальный код, который отсылает на сайт GetCourse — это площадка для проведения и продажи курсов, где мы выкладываем тренинги, делаем рассылки ученикам, принимаем разные виды оплат и проводим вебинары. Этот сайт вы тоже видели.

Это называется CMS — Content Management System, система управления сайтом, то есть, некая оболочка сайта, как конструктор. Есть CMS битрикс, есть Тильда, есть WordPress и т. д. Вот у нас платежи проходят на CMS GetCourse.

К сайту на геткурсе привязаны разные типы оплат — оплата по безналу, оплата в кредит, оплата с помощью эквайринга Тинькофф и оплата с помощью Юкассы.

В обычной жизни варианта прицепить кассу два: можно привязать кассу к эквайрингу, причём одну кассу к нескольким системам сразу — к Тинькофф и Юкассе, например. Тогда при успешной транзакции эквайринг будет отправлять сигнал на облачную кассу и передавать ей данные адреса электронной почты клиента, а касса будет присылать ему кассовый чек.

Второй вариант — привязать кассу напрямую к системе сайта, то есть (как в нашем случае) к CMS GetCourse. Тогда сайт будет получать сигнал от эквайринга об удачной транзакции и сам сайт будет посылать сигнал в онлайн-кассу, которая далее будет отправлять чек клиенту.

И вот тут была загвоздка. В интернете очень мало информации об этих интеграциях, мне пришлось тыкаться, как слепому котёнку. И это стоило мне денег.

Я купила сервис Ferma от OFD.RU — это сервис по обычным онлайн-кассам. И начала процесс подключения кассы к эквайрингу Тинькофф, так как в списке совместимых решений он присутствовал. Напрямую к Геткурсу подключить ферму было нельзя — на геткурсе нет интеграции с этим сервисом. Но я думала, что обхитрю систему, привязав кассу к эквайрингу.

После пары дней попыток интеграционных тестов я долго разговаривала с менеджером. Оказалось, что при работе именно с геткурсом касса должна быть привязана не к эквайрингу, а строго к сайту.

В итоге мне пришлось регистрировать Атол-онлайн (это уже другой сервис кассовый) и привязывать к геткурсу его. Вот такая поучительная история получилась. Я потеряла около 30 тысяч рублей в итоге.

С тех пор прошло уже больше года, мой опыт в облачных кассах сильно расширился, а клиентов с разными вариантами интеграций прибавилось.

15 сентября я проведу вебинар по онлайн-кассам (уже шестой поток). Сперва мы разберём очень много базовых и важных понятий, разберём всю теорию и перейдём к практике. Говорить будем и о физических кассах и торговли, оборудовании и об облачных кассах, а также интеграциях с ним.

Я занимаюсь кассами с 2017 года — я очень рада, что тогда вписалась в эту гонку. Это круто, когда ты не отправляешь клиента куда-то на сторону с этим вопросом, а закрываешь его самостоятельно.

Мы получали много клиентов на обслуживание именно потому, что они приходили к нам за кассовым решением. Потому что поистине сложно найти хорошего бухгалтера, который бы «ел кассы на завтрак».

И на моем вебинаре вы гарантированно станете именно таким специалистом 🙃