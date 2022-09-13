Как найти клиентов в соцсетях. Топ-7 советов бухгалтеру

Тогда система поиска клиентов будет работать лучше.

Собственный блог — игра в долгую

Совет номер один и он звучит как аксиома. Заведите свою страницу в социальных сетях. Оформите профиль. Поставьте привлекательную аватарку в деловом формате, вы ведь здесь по делу. Напишите, кто вы и чем занимаетесь, расскажите о своих услугах.

Начинайте работать с теми сетями, где, прежде всего, вам будет комфортно и интересно. Добавляйте по мере возможности аккаунты на других площадках.

Интересный блог бухгалтера — это ваше личное пространство для продвижения, как специалиста. Место, где вы можете поделиться своими знаниями, интересными кейсами, опытом работы.

Блог это не только ваша виртуальная визитка, это то место, где бухгалтер, юрист, налоговый консультант, да по сути любой эксперт работающий с бизнесом, могут сформировать доверие к себе.

В моих соцсетях суммарно более 150 тысяч подписчиков. Я всегда говорила о том, что через социальные сети приходит самая лояльная и горячая аудитория — вам не придётся уговаривать такую аудиторию у вас купить. Сами придут и сами купят.

Что необходимо для ведения блога:

собственное время на написание контента и постинг;

навыки копирайтинга;

способность создавать интересный контент в разных форматах (тексты, сторис, фото, видео, прямые эфиры);

ежедневная работа по привлечению аудитории в блог и продвижению своих услуг.

Но живая, вовлеченная собственная аудитория всегда способна закрыть ваши потребности в клиентах. Создавая свой блог в любой социальной сети, помните, что это игра в долгую. И сиюминутного результата здесь не получится.

Вебинар «Бухгалтер в контакте» основателя онлайн-школы BIZNESINALOGI Евгении Мемрук — отличный старт развития бухгалтера в социальной сети VК. Личный блог в сети помогает специалисту найти новых клиентов, установить деловые связи, повысить свой доход.

Где ловить крупных и мелких клиентов

Совет номер два. Ищите клиентов там, где они водятся в сети. Идите в сообщества, группы. Становитесь активным участником. Для этого необходимо точно понимать, кто ваша целевая аудитория. Что этим людям интересно? Как вы можете решить их проблему и, таким образом, получить клиентов.

Это могут быть группы предпринимателей вашего города, собственников бизнеса по отраслям, где вы уже имеете опыт работы. Там часто всплывают вопросы про учет, налоги и нововведения в законодательстве. Ваша задача быть активными. Комментируйте, пишите свои экспертные посты с разъяснениями по вашей теме. Это может принести вам подписчиков, узнаваемость и самое главное, клиентов.

Данный способ может сработать буквально с первого поста или комментария. Способен принести бухгалтеру клиентов на консультации и на долгосрочное обслуживание. Все будет зависеть от вашей вовлеченности в работу сообщества, профессиональных навыков и способности коммуницировать с будущими клиентами.

Это отличный способ для формирования репутации, привлечения новых подписчиков и расширения контактов с коллегами.

Зачем бухгалтеру писать экспертные посты

Совет номер три и он тоже связан с группами и сообществами. Подружитесь с админами профильных групп и предложите им интересный контент на тему налогов, ведения бухгалтерии и отношений с проверяющими. В группах всегда есть нехватка хорошего контента. Владельцы будут вам благодарны, если вы сможете его создать за них.

Правда, в ряде случаев за пост могут попросить денег и сделать пометку реклама. Суммы будут зависеть от тематики группы, размера аудитории и условий публикаций.

Способ рабочий. Дает достаточно быстрый эффект и приносит узнаваемость, подписчиков, подрядчиков и заказы на услуги бухгалтера.

Пиар бухгалтера в новом формате

Совет номер четыре — используйте взаимный пиар. Найдите в сети экспертов, у которых с вами есть пересечения по аудитории. Например, юристы, маркетологи тоже работают на аудиторию предпринимателей и самозанятых. Договоритесь с ними о совместном эфире. Придите на гостевой эфир к блогеру. Поделитесь с его аудиторией своим опытом. Сделайте ответный, когда другой специалист придет к вам в качестве гостя на эфир.

Как правило, делается анонс эфира за 2-3 дня до даты. Напоминание в сторис за сутки о том, что завтра будет эфир в сети. После эфира публикация записи, где отмечаем своего партнера, а он вас.

Совместные эфиры — это прекрасный способ привлечь подписчиков, продемонстрировать свою компетентность как бухгалтера, дать возможность познакомиться с вами будущим клиентам.

Данный прием бесплатный. Однако гарантий, что у вас вырастет аудитория нет. Какие-то эфиры будут удачными, а какие-то буквально провальными по отдаче. Но главное правильно выбирать себе партнеров и проверять, нет ли накруток по аудитории у них в аккаунте. Если вы нашли хороший блог с активной аудиторией, то результат будет буквально сразу.

Чтобы стимулировать клиентов обратиться к вам за услугами — предложите им какой-то бонус как подписчикам другого блогера. Скидку, консультацию по теме эфира используйте в качестве первого входного продукта. Пиар для бухгалтера полезен, уж поверьте.

Нишевание

Когда-то я стала самым известным бухгалтером для бьюти-индустрии: меня звали выступать на конгрессы и форумы, а 8 из 10 новых клиентов владели салонами красоты.

Нишевание хорошо работает для продвижения — вас могут пригласить прочитать какой-нибудь вебинар про налоги на курсе про маркетплейсам, а слушатели курса станут вашими клиентами в будущем (не все, но какая-то часть точно).

С чего начать? Пишите нишевые посты. Например, какую систему налогообложения лучше выбрать репетитору или парикмахеру. Этот пост начнёт собирать реакции и комментарии от интересующейся аудитории, а главное, его будут отправлять коллегам. Можете нативно рассказывать про эти посты а профессиональных чатах — рано или поздно вас заметят.

Клиентов в социальных сетях можно купить

Совет номер шесть стоит денег. Подключите платную рекламу. Создайте и наполните официальную страницу либо группу, настройте рекламный кабинет и запустите таргетированную рекламу. Трафик можно вести в официальный паблик или на сайт компании.

Позаботьтесь о том, чтобы официальная страница была должным образом оформлена и заполнена. Добавьте описание ваших услуг. Расскажите о том, как вы работаете и с какими клиентами. Настройте отправку сообщений в СРМ и т. д. С сайтом та же задача. Он должен быть готов к тому, что на него придет трафик и клиенты смогут оставить заявку или связаться с вами удобным для них способом.

С настройкой и наполнением официальной страницы, группы можно, конечно, разобраться самостоятельно, но лучше доверить это опытным SMM-специалистам. Работа с рекламным кабинетом для новичка — это квест. Тут можно по неопытности сразу слить весь бюджет.

Будьте готовы к тому, что у вас появится новая статья расходов — бюджет на рекламу. Она, в свою очередь, будет состоять из оплаты услуг подрядчиков и денег на показ рекламных объявлений.

Таргетированная реклама не дешевый способ привлечения клиентов. Зато его можно быстро подключить, делегировать и не тратить много времени на ведение социальных сетей.

Главное понимать сколько должен стоить лид в вашем бухгалтерском бизнесе и внимательно следить за каждой заявкой и конверсией в оплаты услуг. Все вложения в данный способ продвижения должны окупаться и приносить прибыль.

Нет времени на свой блог — идите к блогерам за рекламой

Совет номер семь тоже платный. Используйте рекламу у блогеров. Кто-то уже собрал большую аудиторию и готов ее монетизировать. Платные посты с нативной рекламой у блогеров — достаточно быстрый способ получить клиентов на бухгалтерские услуги.

Только тут снова надо выбирать блогеров с умом. Чтобы не было ботов и накруток в аккаунте. Должно быть совпадение по портрету аудитории и тематике. Конечно, можно использовать и блог мамочки-блогера, только в этом случае надо делать, например отзыв о том, как бухгалтер помог с отчетностью в налоговую. Потому, что мама-блогер еще и предприниматель и годовая отчетность должна быть сдана в срок.

Ценовая вилка у блогеров огромная. От 5 тысяч рублей у микроблогеров до миллионных интеграций, если вы идете на канал к раскрученному блогеру рекламировать свою бухгалтерскую контору. За ваши деньги блогер будет вам должен пост согласно графику публикаций и определенное количество охватов. Отчет предоставит со статистикой. А вот результат вам никто не гарантирует. Поэтому лучше размещайте рекламу через агентства.

Отзывы в интернете лучшее социальное доказательство

Всегда собирайте отзывы. Вот вам восьмой совет. Публикуйте их в социальных сетях в своем аккаунте и на официальной странице. Просите клиентов дать отзыв у себя в социальных сетях и поставить ссылку на вас. Размещайте отзывы в любой форме.

Это самое лучшее и самое неопровержимое доказательство того, что вы честный и порядочный бухгалтер. Вам доверяют бизнесмены свои деньги. Вас благодарят за то, что бухгалтерия — это легко и все по полочкам. За бизнес без страха перед налоговой.

Обязательно пишите про своих клиентов и подкрепляйте слова отзывами. Они всегда приносят новых клиентов.

В арсенале онлайн-школы BIZNESINALOGI много актуальных для бухгалтера обучающих курсов и вебинаров в записи. С помощью представленных материалов можно: