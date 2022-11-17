ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом

И как поступить правильно, чтобы не переплачивать налоги.

Общие положения патентной системы налогообложения

Сущность ПСН

Применять патентную систему налогообложения (ПСН) могут только ИП. Причем данную систему предприниматели совмещают с другими налоговыми режимами (УСН, ОСНО).

Когда у ИП несколько направлений бизнеса, то патент нужно получить на каждый вид деятельности отдельно. То есть в этой ситуации у ИП будет несколько патентов.

Применение ПСН освобождает предпринимателя от следующих налогов в рамках деятельности, переведенной на патент:

НДС;

НДФЛ;

налог на имущество.

Вместо них оплачивается стоимость патента. В рамках применения ПСН предприниматель не сдает налоговую декларацию и не ведет учет расходов. По системе налогообложения УСН или ОСНО, применяемой наряду с патентом, нужно будет отчитаться. Между тем сохраняется требование к ИП вносить все сведения о доходах от реализации в Книгу учета доходов.

Патент покупают на срок от 1 месяца до 12 месяцев. При этом он действителен только в том субъекте РФ, где был получен.

Какие виды деятельности подпадают под ПСН

Виды деятельности, которые попадают под патент, поименованы в НК (п. 2 ст. 346.43). Список рекомендованный и не является закрытым. Актуализированный перечень видов деятельности для ПСН по конкретной территории закрепляется на уровне законодательства регионов. Причем в этот перечень могут включаться все позиции из НК или только их часть, а также могут быть добавлены новые виды деятельности по усмотрению региона.

Кроме того, НК перечисляет направления бизнеса, в отношении которых запрещено применять патент.

Чтобы разобраться, можно ли применять патент к конкретному виду деятельности в вашем регионе нужно:

на сайте налоговой выбрать раздел Патентная система налогообложения; в шапке страницы выбрать в переключателе интересующий регион; в разделе Особенности регионального законодательства найти ответ на вопрос.

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Блок для бухгалтера:

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пояснит, что делать при смене адреса или физического показателя и как взаимодействовать с налоговой.

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Как скорректировать работу с патентом

Рассмотрим ситуацию, с которой часто можно столкнуться на практике. Индивидуальный предприниматель получает доходы от деятельности на патенте. Когда ИП вставал на учет в налоговой, он одновременно подал уведомление о переходе на УСН. ИП решает поменять направление своего бизнеса. Что в таком случае делать с уже действующим патентом.

План действий зависит от того, какой вид деятельности предприниматель выбрал для дальнейшей работы. Здесь могут быть два варианта:

Новый вид деятельности не подпадает под условия ПСН. ИП будет работать в рамках налогообложения по совмещению, в нашем случае – УСН.

Новый вид деятельности соответствует требованиям для работы с патентом. ИП оформит патент на выбранный вид деятельности.

В любом случае в отношении патента по виду деятельности, с которой предприниматель больше не планирует работать, необходимо совершить мероприятия по прекращению его действия:

Подать заявление в налоговую , в которой оформляли патент. Заявление подается по форме, утвержденной приказом ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@ . Сделать это необходимо не позже десяти календарных дней с момента прекращения деятельности по патенту. Таким образом ФНС узнает, что вы больше не будете работать в рамках этого патента. На основании заявления в отношении данного вида деятельности ФНС снимет ИП с учета по ПСН . Также в налоговой произведут перерасчет стоимости патента с учетом фактически отработанного времени. Это мероприятие длится не более 5 рабочих дней. Провести сверку с налоговой для уточнения суммы переплаты. Решить, что делать с переплатой . В случае возврата денежных средств необходимо заполнить и отправить в ФНС заявление ( Приложение № 8 к приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@) . А в случае зачета средств в счет уплаты иных налоговых платежей подать другое заявление ( Приложение № 9 к приказу № ММВ-7-8/182@ ). Существует несколько способов подать заявление в ФНС: лично в налоговую на бумажном носителе, через личный кабинет ИП на портале ФНС с применением усиленной электронной подписи, посредством ЭДО также с применением УКЭП. В том случае, если стоимость патента не была оплачена , то придется внести денежные средства за ту часть патента, когда деятельность фактически осуществлялась.

Все, готово! Проделав указанные шаги, предприниматель отказался от действующего патента на деятельность, которую он решил прекратить. Рассмотрим дальнейшие сценарии развития событий у ИП. В данных обстоятельствах их два.

Сценарий № 1. Новый вид деятельности не подпадает под патент

Если деятельность, в пользу которой ИП сделал выбор, не удовлетворяет условиям возможности применения патента, то придется работать на УСН или ОСНО. Причем, отказавшись от патента по деятельности, которую ИП прекратил, предприниматель автоматом остается на сопутствующем налоговом режиме. В нашем случае – УСН.

Соответственно ИП должен будет платить налоги, сдавать отчетность и вести КУДиР в рамках упрощенной системы налогообложения.

Но есть один важный нюанс! Отказаться от действующего патента, до момента его окончания, можно только в следующих ситуациях:

ИП слетает с патента, то есть утрачивает право применять данный режим налогообложения,

ИП прекращает деятельность, по которой получил патент.

Наш случай подходит под второй пункт.

Рассмотрим еще ситуацию. ИП оформил патент на сдачу недвижимости в аренду. Срок действия патента – с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2022 года. В августе предприниматель решил, что патент ему по данному виду деятельности все-таки не нужен. Хочет от него отказаться и вести дальше деятельность в рамках упрощенки. Это возможно, так как в законодательстве нет запрета на совмещение УСН с патентом. А также в законе нет запрета на то, чтобы досрочно прекратить патент и продолжить работать по этому объекту на упрощенке. Ведь деятельность прекращена на патенте, а не в целом по ИП.

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Сценарий № 2. Новый вид деятельности подпадает под патент

Если новый вид деятельности предусматривает возможность работы с патентом, то ИП должен совершить следующие действия:

Заполнить заявление по форме № 26.5-1 ( приказ ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ ) и подать в налоговую по месту ведения деятельности. Можно воспользоваться следующими способами подачи документа: прийти лично в налоговую с бумажным вариантом, отправить почтовым отправлением с описью вложения, подать через личный кабинет ИП на портале ФНС или через ТКС в электронном формате. Последние два варианта требуют наличия электронной подписи. Подать заявление нужно за 10 рабочих дней до начала действия патента.

приказ ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ Не позднее чем через 5 рабочих дней после получения заявления предприниматель получит патент или уведомление об отказе.

Оплатить новый патент нужно в полном размере в период его действия, если патент оформлен на срок менее 6 месяцев. А если патент оформили на период от 6 месяцев до года, то сначала можно внести ⅓ часть стоимости в период 90 дней с момента начала действия патента, а потом оставшиеся ⅔ суммы до даты окончания действия патента.

Завести Книгу доходов по новому виду деятельности и вносить в нее сведения.

Если предприниматель отказался от патента по виду деятельности досрочно или же утратил право на ПСН, то вновь перейти на патент по тому же виду деятельности ИП сможет только в следующем календарном году (п. 8 ст. 346.45 НК).

А если предприниматель меняет место ведения деятельности, то это уже будет другая деятельность. При этом закон не запрещает сначала оформить патент по новому адресу, а потом отказаться от старого. В таком случае предприниматель не нарушает закон, и у налоговиков не будет права лишить его нового патента или признать утратившим право на патент.

Подведем итог. ИП принимает решение поменять вид деятельности, которую вел в рамках ПСН, то есть прекратить текущую деятельность и выбрать новое направление бизнеса. Чтобы не переплачивать налоги, стоимость действующего патента необходимо пересчитать, путем подачи соответствующего заявления в ФНС. Инспекция произведет перерасчет стоимости патента по фактически отработанному времени в рамках данного режима.

﻿А далее, после проведения сверки с налоговой, ИП решит, как распорядиться рассчитанной переплатой. Отказавшись от патента ИП автоматом переходит на УСН (если он заявлял ее ранее) или ОСНО. Новый вид деятельности предприниматель сможет вести в рамках УСН, ОСНО или оформить новый патент (если новая деятельность попадает под ПСН).

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