Личные границы при работе с клиентами

Личные границы – о чем это

Личные границы – это некоторый набор правил, который позволяет установить безопасные пределы поведения окружающих. Это те допустимые для вас нормы, которые вы готовы принимать безболезненно и которые сохранят ваше психическое спокойствие.

В бизнесе все то же самое – это правила, которые нельзя нарушать в отношении клиентов и не стоит допускать их нарушение в отношении вас.

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Правила, которые нельзя нарушать

Звонки в нерабочее время

Это один из самых распространенных приемов нарушения личных границ. Часто клиенты могут звонить, писать в мессенджеры в вечернее время, выходные дни или отпуск. Особенно раздражительными являются звонки в нерабочее время по вопросам, которые могут подождать.

Приступая к сотрудничеству с новым клиентом, лучше сразу обсудить приемлемое время для звонков и переписки.

Голосовые сообщения

Написание текста – это своего рода дисциплина. Прежде чем отправить текстовое сообщение, человек чаще всего его проверит, исправит ошибки, уточнит суть. Голосовые сообщения часто сбивчивы, прерываются паузами. В запись могут попасть посторонние звуки, которые не всегда нужно слышать собеседнику. Кроме того, у адресата может просто не быть времени или возможности это сообщение прослушать.

Чтобы избежать недопонимания, обсудите со своими клиентами, устроит ли вас и их подобный формат общения.

Общение на «ты»

Многие привыкли общаться с клиентами и сотрудниками на «ты» – это прямое нарушение личных границ. Пока человек официально не разрешил вам обращаться к нему на «ты» никто не может переходить на такой формат общения самостоятельно.

Тем не менее, даже если человек позволяет называть себя на «ты» в общении между собой, на людях следует продолжать общаться на «вы», показывая таким образом уважительное отношение друг к другу.

Сбивание цены

Специалист не может и не должен работать бесплатно. Заказчик, который без конца сбивает цену – «токсичный» клиент, который, скорее всего, доставит вам много неприятностей и не принесет ожидаемого дохода. Старайтесь выбирать клиентов, которые знают цену экспертности и качеству и готовы за них платить.

Личные вопросы

Деловые отношения называются деловыми, потому что все вопросы, которые могут возникать, относятся исключительно к делу и бизнесу. Любые попытки спросить о личной жизни, о политических взглядах и т. д. лучше сразу пресекать.

Шутки, насмешки, сарказм

Юмор помогает в работе – с этим трудно поспорить. Однако иногда шутки становятся двусмысленными, носят странный подтекст. Насмешки, сарказм в деловых отношениях недопустимы.

Как выстроить личные границы

Для того, чтобы выстроить границы, нужно время.

Определитесь с тем, что вы считаете допустимым по отношению к себе, а что нет. Не выстраивайте границы во время конфликта, они не будут замечены. Все разговоры о личном пространстве и границах нужно вести только в спокойном режиме. Будьте конкретными, говорите прямо, что вас не устраивает и почему вы не хотите, чтобы кто-то делал так. Особенно это важно, когда вы общаетесь с человеком противоположного пола, ведь мужчины и женщины по-разному воспринимают информацию. Будьте последовательны и сами соблюдайте личные границы собеседника.

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