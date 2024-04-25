Уменьшение патента на взносы, если у ИП несколько патентов

Не самая справедливая тема, а что делать. Вы знаете (я надеюсь) что патент можно уменьшать на фиксированные взносы ИП, а еще на взносы с зарплаты работников. И правила очень похожи на уменьшение упрощенки на взносы, но, как говорится, есть нюанс.

Патент с работниками, так же как и УСН Доходы, можно уменьшить максимум на 50%, а патент без работников, соответственно, можно уменьшить до нуля.

А нюанс заключается в том, что патентов у нас может быть несколько.

Причем, они могут идти как друг за другом, так и пересекаться по времени. Могут быть в одном регионе, а может быть в разных. И, наконец, самое главное — один патент может быть с работниками, а другой — без.

И как тогда определять правила уменьшения этих патентов на взносы?

Первое — мы можем уменьшить налог по патенту без ограничения, если в налоговом периоде его действия у ИП не было других патентов с работниками.

Второе — территория действия патента не имеет значения.

Пример: у ИП есть патент с работниками с 1 января по 31 марта и патент без работников с 1 марта по 30 апреля. Эти два патента пересекаются в марте, значит, второй патент мы будем уменьшать с ограничением в 50% несмотря на то, что он без работников.

Пример 2: если у ИП есть патент с работниками с 1 января по 31 марта и патент без работников с 1 апреля по 30 июня, то второй патент можно уменьшать без ограничений, так как в период его действия у ИП не было работников, занятых в деятельности по патенту.

Даже если у ИП из всего срока действия патента работники были всего один день — то уменьшаем налог по патенту с ограничением в 50%.

Важно — не путайте с сотрудниками на УСН, потому что, если у ИП сотрудники на УСН, а на патенте сотрудников нет, то патент можно уменьшать без ограничений.

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