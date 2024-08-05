АУСН для продавцов на маркетплейсах: как это будет работать с 2025 года

АУСН: что это за спецрежим

Эксперимент с внедрением автоматизированной упрощенки (АУСН) проводится с 1 июля 2022 до конца 2027 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане (закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Цель его введения — снижение налоговой нагрузки с микропредприятий.

Перейти на спецрежим могут ИП и компании, у которых:

годовой доход от бизнеса не превышает 60 млн руб.;

численность сотрудников — не более 5 человек.

На автоупрощенке есть возможность выбрать выгодный налоговый объект:

«доходы» со ставкой налога 8%;

«доходы минус расходы» со ставкой налога 20% и уплатой минимального налога в размере 3% от выручки, если налог, рассчитанный по ставке 20%, окажется меньше.

На этом спецрежиме не платят: страховые взносы, включая фиксированные взносы ИП, НДС (кроме ввозного), налоги на имущество, на прибыль организаций и НДФЛ с доходов от бизнеса ИП. За работников нужно перечислять только взнос на «травматизм» в фиксированной сумме (при любом числе сотрудников — 2040 руб. плюс ежегодная индексация). В 2024 году размер взносов с учетом индексации составляет 2 434 руб. (п. 1 постановления Правительства от 08.12.2023 № 2085).

На АУСН не ведется КУДиР и отсутствует декларация, не нужно отчитываться по НДФЛ и страховым взносам.

Все расчеты делает ИФНС, уведомляя «автоупрощенца» о налоговой базе и налоге к уплате ежемесячно до 15 числа.

Вместе с тем на АУСН действуют жесткие ограничения, вот лишь некоторые из них:

АУСН несовместима с другими налоговыми режимами.

Остаточная стоимость ОС не может превышать 150 млн руб.

Нельзя привлекать к работе физлиц-нерезидентов.

Оплата работникам должна быть только безналичной.

На АУСН «доходы минус расходы» через онлайн-кассу нужно проводить и наличные расходы.

Ограничен выбор банков — расчетные счета разрешено открывать исключительно в уполномоченных банках из специального реестра ФНС.

Запрещено вести бизнес посредством заключения посреднических договоров — комиссии, поручения, агентских.

Начиная работу на АУСН, ИП или компания должны открыть счет в уполномоченном банке и установить онлайн-кассу. От банка и от оператора фискальных данных, через которого чеки передаются в ИФНС, налоговики автоматически получают сведения о доходах автоупрощенца и начисляют налог.

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Маркетплейсы и автоупрощенцы в 2024 году

В настоящее время торговля через маркетплейсы автоупрощенцам недоступна.

Как правило, маркетплейсы в отношениях с селлерами (продавцами) выступают агентами или комиссионерами, заключая соответствующие договоры, и получая от продавца вознаграждение за посредничество. Но ведение бизнеса через агентские и комиссионные договоры на АУСН прямо запрещено законом № 17-ФЗ. Поэтому продавцам, работающим на автоупрощенке, путь на маркетплейс в 2024 году закрыт.

Что изменится для продавцов на АУСН с 1 января 2025 года

Согласно принятому законопроекту, с 1 января 2025 года:

С принципалов, доверителей и комитентов снимается запрет на применение АУСН.

Маркетплейсы смогут передавать в ФНС информацию о расчетах с продавцами-автоупрощенцами, которые ведут торговлю на их площадках.

То есть, с нового года, помимо уполномоченных банков и ОФД, функцией передачи данных наделяются торговые электронные площадки, через которые смогут торговать продавцы на АУСН.

Передача маркетплейсами данных о сделках продавца будет производиться добровольно — разрешение на такую передачу площадке предоставит сам продавец. При этом маркетплейс должен входить в реестр операторов электронных площадок ФНС и отвечать установленным критериям.

Число маркетплейсов, с которыми таким образом сможет работать автоупрощенец, не ограничено. Если какая-либо из площадок не подключена к электронному обмену с ФНС, продавец через «Личный кабинет налогоплательщика» будет сам передавать в налоговую сведения о совершенных на ней операциях.

Маркетплейс должен передавать сведения в налоговую по завершении месяца, в котором произведена торговая операция — не позже 10 числа.

Нужно учитывать, что выручка не поступает селлеру напрямую от покупателей. Оплату за товары принимает маркетплейс, который и перечисляет деньги продавцу в сроки, установленные договором. При этом, условия договора могут предусматривать, что:

маркетплейс сам удерживает из полученной от покупателя суммы оплаты свою комиссию и прочие вознаграждения за услуги, и только потом отправляет уменьшенную сумму оплаты продавцу;

маркетплейс перечисляет продавцу всю сумму, оплаченную покупателем, а продавец после получения денег на свой счет рассчитывает и перечисляет маркетплейсу его вознаграждение.

С 2025 года в ФНС от маркетплейсов будут поступать сведения двух видов:

О зачетах встречных требований, произведенных с селлером, если выручка поступает ему уже за вычетом комиссий и вознаграждений маркетплейсу. О полученных от селлера суммах агентского вознаграждения, которые он перечисляет маркетплейсу отдельным платежом.

При любом порядке расчетов продавец в целях налогообложения должен учитывать в выручке полную сумму поступлений от покупателей без уменьшения их на вознаграждения маркетплейсу. Датой получения автоупрощенцем дохода считается день поступления денег от маркетплейса на расчетный счет.

Такие новшества ждут автоупрощенцев в 2025 году. Законопроект уже прошел третье чтение, осталось дождаться его подписания.

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