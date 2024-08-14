Налоговая реформа 2025: как бизнесу на УСН работать в новых реалиях

Закон о налоговой реформе принят, и уже с 2025 года бизнес ощутит ее последствия (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Разбираемся, по каким правилам будут работать с нового года упрощенцы.

Повышенные ставки УСН отменят, а лимиты повысят

С 2025 года «упрощенный» налог будет рассчитываться по базовым ставкам:

на УСН «доходы» — 6%;

на УСН «доходы минус расходы» — 15%.

Регионы могут снижать эти ставки соответственно до 1% и до 5% своими законами.

При этом отменяются повышенные ставки 8% и 20%, которые сейчас действуют при численности сотрудников 101-130 человек, или при доходе с начала года свыше 199,35 млн до 265,8 млн руб.

Максимальный доход, который можно получить на упрощенке, вырастет более чем вдвое — до 450 млн руб., умноженных на коэффициент-дефлятор. Допустимая средняя численность работников остается прежней – не более 130 человек.

При превышении любого из лимитов ИП или компания «слетает» с упрощенки с начала квартала, в котором это произошло.

Лимиты вырастут и для тех, кто только собирается перейти на УСН с 2025 года:

Доходы компаний за 9 месяцев года, предшествующего переходу, не должны превышать 337,5 млн руб. , проиндексированных на коэффициент-дефлятор. Это доходы, учитываемые для налога на прибыль, кроме курсовых разниц и субсидий при передаче государству имущества в безвозмездном порядке (пп. 11 п. 2 ст. 250, п. 4-1 ст. 271 НК).

«Переходная» средняя численность работников увеличена до 130 человек .

Остаточная стоимость основных средств увеличена до 200 млн руб., причем она тоже будет ежегодно индексироваться на коффициент-дефлятор.

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Утратившим право на УСН дадут шанс

Для тех, кто в 2024 году заработал с начала года более 265,8 млн руб., в связи с чем «слетел» с упрощенки и перешел на ОСНО, приняли специальное переходное положение.

По правилам НК, утратив право на УСН, снова перейти на этот спецрежим можно минимум через год (п. 7 ст. 346.13 НК).

Но, если за 9 месяцев 2024 г. доход ИП или компании составит не более 337,5 млн руб. (плюс индексация на коэффициент-дефлятор), снова вернуться к упрощенке они вправе уже с 1 января 2025 года (п. 11 ст. 8 закона № 176-ФЗ).

При определении размера дохода за 9 месяцев 2024 г. учитываются поступления от деятельности на УСН и ОСНО.

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На УСН станут платить НДС

Сейчас на УСН действует освобождение от уплаты НДС, кроме «ввозного», но с 2025 года все изменится.

Если доходы упрощенца за 2024 год превысили 60 млн руб. (ИП, совмещающие УСН и ПСН, включают сюда и «патентные» доходы), у него возникает обязанность уплаты НДС с начала 2025 года (ст. 2 закона № 176-ФЗ). Но будет доступен выбор:

Платить НДС по общим ставкам — 10% или 20% , и принимать к вычету входной НДС.

Или платить НДС по сниженным ставкам — 5% при доходе от 60 млн до 250 млн руб., и 7% при доходе от 250 млн до 450 млн руб., но без права на вычет входного налога. Применять такие ставки надо минимум 3 года подряд.

Став плательщиками НДС, упрощенцы выставляют счета-фактуры (указывая в них соответствующую ставку), ведут книги продаж/покупок, сдают ежеквартально декларации.

Упрощенцев, которые в предыдущем году получат менее 60 млн руб. доходов, от уплаты НДС и сдачи декларации по налогу в следующем году освободят автоматически. Но они будут выставлять счета-фактуры, указывая в них «Без налога (НДС)», и вести книгу продаж.

Платить НДС таким компаниям и ИП надо со следующего месяца после того, как их доход «перешагнет» за 60 млн руб.

Это же правило касается новых ИП и организаций, которые будут созданы в 2025 году и перейдут на УСН с момента госрегистрации. Платить НДС они не будут до тех пор, пока их доходы с начала года не превысят 60 млн руб.

Налоговая реформа по УСН: для кого выгодна?

Увеличение доходных лимитов позволит оставаться на упрощенке ИП и организациям с высокими доходами — свыше 265,8 млн руб. в год. С 2025 года они могут увеличивать объем своих поступлений практически вдвое, не боясь утраты права на спецрежим — до 450 млн руб. плюс индексация на коэффициент-дефлятор. При этом ставка «упрощенного» налога для них не вырастет, а фактически даже снизится, но придется платить еще и НДС.

Для тех же, у кого доходы не превышают 60 млн руб. в год, в целом все останется по-прежнему.

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