Новый ФСБУ 4/2023 с 2025 года: что должен знать каждый бухгалтер

Нормативная база
ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Он заменит ныне действующее ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина от 06.07.1999 № 43н) и приказ от 02.07.2010 № 66н о формах бухгалтерской отчетности организаций.
С началом действия ФСБУ 4/2023 утратят силу ПБУ 4/99, приказ № 66н, а некоторые другие нормативные акты будут применяться в части, не противоречащей новому стандарту бухучета.
ФСБУ 4/2023 обязателен к применению при составлении промежуточной и годовой отчетности за 2025 год.
Возможность досрочного применения ФСБУ 4/2023 не предусмотрена — годовую отчетность за 2024 год составляйте, используя прежние правила и формы, содержащиеся в ПБУ 4/99 и приказе № 66н.
Что регулирует ФСБУ 4/2023
Новый ФСБУ 4/2023 систематизировал и уточнил правила, по которым составляется бухотчетность организаций.
Стандарт объединил положения, которые прежде содержались в ПБУ 4/99 и приказе № 66н:
содержание и состав информации, раскрываемой в отчетности;
состав приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, а для НКО (некоммерческих организаций) — приложений к балансу и отчету о целевом использовании средств;
состав промежуточной бухотчетности;
условия достоверности отчетности;
образцы отчетных форм.
ФСБУ 4/2023 должны применять все организации, кроме бюджетников и Банка России. Стандарт не действует при составлении консолидированной финансовой отчетности (закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ), внутренней, управленческой отчетности компаний и иной отчетности, составляемой вне требований закона о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Баркаловой Оксаны Ивановны. Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Обо всем понятно и доступно!
Нововведения по ФСБУ 4/2023
Основные новшества, которые принес новый федеральный стандарт:
1. В ФСБУ 4/2023 закрепили многие понятия, используемые при ведении бухучета, которые ранее не имели четкого нормативного определения. Например, «раскрытие информации в бухгалтерской отчетности», «промежуточный отчетный период», «актив и пассив баланса», достоверная бухотчетность» и другие.
2. Введены новые формы бухотчетности, именуемые теперь «образцами». По каждой форме приведен минимальный обязательный состав входящих в нее показателей.
3. Установлены детальные правила составления промежуточной бухотчетности. Расширен состав и содержание информации, которую в ней следует отражать (п. 55-57 ФСБУ 4/2023).
4. Сформулирован подход к признанию информации существенной для раскрытия ее в бухотчетности. Организация самостоятельно признает информацию существенной с учетом величины (обычно это стоимостная характеристика) и характера информации, ее возможного влияния на принятие экономических решений пользователями бухотчетности.
5. Конкретизировали условия достоверности бухотчетности, в частности, достоверной признается отчетность (п. 69 ФСБУ 4/2023):
которая содержит информацию, сформированную в соответствии с установленными стандартами (федеральными, отраслевыми) и систематизированную согласно требованиям закона о бухучете № 402-ФЗ.
в которой раскрываемая информация является нейтральной — она не влияет на экономические решения пользователей отчетности;
содержание и формы которой применяются организацией последовательно — от одного отчетного периода к другому;
значения в которой приводятся минимум за два периода — отчетный и аналогичный период предыдущего года.
6. Определили подход к зачетам между показателями бухотчетности — зачет возможен только в случаях, предусмотренных различными ФСБУ. Например, ФСБУ 4/2023 допускает зачет между показателями прочих доходов и прочих расходов. К зачету не относятся показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин — накопленной амортизации, накопленного обесценения, резервов (под обесценение запасов и финвложений, по сомнительным долгам и другие). Эти величины раскрывают в пояснениях к балансу.
7. Правила составления упрощенной отчетности систематизировали, включая состав и содержание раскрываемой в ней информации (п. 51–4 ФСБУ 4/2023).
8. Установлены правила подписания бухотчетности (п. 68 ФСБУ 4/2023):
Право подписи имеет руководитель компании или иное лицо, если это предусмотрено учредительными документами.
Подпись включает: название должности, собственноручную подпись лица либо иные реквизиты, идентифицирующие личность, расшифровку подписи (инициалы и фамилию).
Указывается дата подписания отчетности.
Состав бухгалтерской отчетности
В целом структура форм бухотчетности останется прежней, но состав годовой и промежуточной отчетности для коммерческих и некоммерческих организаций разграничили и теперь он выглядит так (раздел II ФСБУ 4/2023):
Бухотчетность коммерческих организаций:
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах (ОФР);
приложения:
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств;
пояснения к балансу и ОФР.
Бухотчетность НКО:
бухгалтерский баланс;
отчет о целевом использовании средств;
приложения:
отчет о финансовых результатах (ОФР);
отчет о движении денежных средств;
пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств.
Так как стандарт утвердил конкретный состав, в котором должна представляться бухотчетность, именно в такой комплектности она и должна сдаваться, иначе обязанность компании по раскрытию бухотчетности не будет считаться исполненной (п. 1 Информационного сообщения Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).
Прежде от НКО составление приложений не требовалось — теперь они обязательны. Впрочем, НКО может не составлять ОФР и отчет о движении денежных средств, но тогда раскрываемую в них информацию необходимо включить в пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств.
Пояснения компаниям разрешили составлять в том виде, который им удобен: в табличном или текстовом, либо совмещая оба варианта. При этом содержание пояснений должно соответствовать требованиям, установленным стандартом (п. 44–0, 66 ФСБУ 4/2023).
Состав упрощенной бухотчетности теперь тоже определен стандартом. В него входит (п. 52 ФСБУ 4/2023):
для коммерческих организаций — бухгалтерский баланс, ОФР и пояснения;
для НКО — бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств и пояснения.
Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Баркаловой Оксаны Ивановны
Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Понятно и доступно!
Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения
Бухгалтерскую отчетность следует составлять на основе форм (образцов) из приложений № 3–9 к ФСБУ 4/2023. Составу и содержанию информации, раскрываемой в них, посвящен раздел III стандарта.
Отдельно приведены образцы заголовочной части для отчетности, представляемой в ИФНС, статистику и другие госорганы (приложение № 2), и для отчетности, представляемой иным пользователям (приложение № 1). Порядок формирования заголовочной части подробно рассмотрен в п. 58–61 ФСБУ 4/2023.
В отдельном приложении № 10 к ФСБУ № 4/2023 собраны коды строк для всех форм бухотчетности. Кодировку указывают в отдельной графе отчетных форм, следующей после графы «Наименование показателя».
Показатели, отсутствующие у организации, в отчетности не приводятся. При этом содержать указание на их отсутствие бухотчетность не должна.
В самих формах произошло немало изменений — некоторые строки убрали или переименовали, некоторые добавили, например:
В активе бухгалтерского баланса появились строки «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже», а в пассиве — «Накопленная дооценка внеоборотных активов».
В отчете о финансовых результатах переименовали строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» — теперь она называется «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения». Дополнительно выделили отдельную строку для прибыли (убытка) от прекращаемой деятельности.
Также в стандарте сформулировали более четкие критерии выделения в балансе оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств (п. 14–20 ФСБУ 4/2023):
Актив признают оборотным, если он соответствует хотя бы одному из условий:
Актив предназначен для потребления или продажи в течение периода менее 12 месяцев или обычного операционного цикла свыше 12 месяцев.
Актив предназначен для продажи, включая внеоборотные активы к продаже.
Погашение актива предусмотрено в течение обычного операционного цикла или 12 месяцев после отчетной даты.
Активом являются денежные средства (денежные эквиваленты).
Как оборотный актив в балансе отражается и краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений. Остальные активы, авансы, предоплаты поставщикам и подрядчикам в связи с покупкой или созданием внеоборотных активов, в балансе отражают как внеоборотные.
Обязательства отражаются как краткосрочные, если соблюдено любое из условий:
Обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Независимо от срока погашения — если обязательство связано с обычным операционным циклом (дебиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, долги по зарплате, авансы и предоплата полученные и т.п.);
У компании нет безусловного права на отсрочку погашения обязательства на 12 месяцев и более.
В краткосрочные включается и часть долгосрочного обязательства, которое подлежит погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, а также обязательство, которое должны погасить в течение 12 месяцев после отчетной даты, но по которому до даты составления бухотчетности заключили соглашение о реструктуризации долга на период, превышающий эти 12 месяцев. Остальные обязательства в балансе относят к долгосрочным.
Промежуточная бухотчетность
Промежуточная отчетность компаний составляется нарастающим итогом с 1 января по отчетную дату соответствующего периода, включительно (п. 55 ФСБУ 4/2023).
Согласно ФСБУ 4/2023 формировать промежуточную отчетность следует в том же объеме, что и годовую (прежний ПБУ 4/99 разрешал включать в ее состав только баланс и ОФР).
В промежуточной бухотчетности должна раскрываться информация, указанная в п. 56, 57 ФСБУ 4/2023. Действуют правила:
В промежуточных формах должны отражаться наименования и значения итоговых показателей из бухотчетности за предшествующий год.
Показатели отчетности можно объединять, если по ним не было существенных изменений в отчетном промежуточном периоде. Существенно изменившиеся показатели можно отражать обособленно.
Информация должна раскрываться непосредственно в формах промежуточной отчетности, либо путем отсылок на публичные источники информации, где она содержится. При этом у пользователей отчетности должен быть доступ к таким источникам.
Восполните пробелы в знаниях по бухгалтерскому и налоговому учету — пройдите курс «Главный бухгалтер коммерческого предприятия».
Наш курс точно подойдет тем, кто:
Претендует на позицию главного бухгалтера, но не уверен в своих силах.
Уже работает главным бухгалтером компании, но хочет упорядочить и систематизировать свои знания и получить новые.
Хочет сменить отрасль или перейти в другую функцию.
Не чувствует свою ценность как специалиста и сомневается, что достоин большего.
Курс «Главный бухгалтер коммерческого предприятия» — это 560 академических часов обучения, в которые включены живые встречи с преподавателем, видеоуроки, методические материалы, практические занятия.
Ознакомьтесь с программой курса и оставьте заявку на обучение.
Главный бухгалтер коммерческого предприятия
Для людей работающих и знакомых с бухгалтерским и налоговым учетом, но имеющие пробелы в знаниях, не видящих полную картинку
Реклама: ООО «Клуб бухгалтеров», ИНН 5406760731, erid: LjN8K4RSw
Начать дискуссию