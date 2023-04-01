Новый ФСБУ 4/2023 с 2025 года: что должен знать каждый бухгалтер

Основные новшества, которые принес новый федеральный стандарт:

1. В ФСБУ 4/2023 закрепили многие понятия, используемые при ведении бухучета, которые ранее не имели четкого нормативного определения. Например, «раскрытие информации в бухгалтерской отчетности», «промежуточный отчетный период», «актив и пассив баланса», достоверная бухотчетность» и другие.

2. Введены новые формы бухотчетности, именуемые теперь «образцами». По каждой форме приведен минимальный обязательный состав входящих в нее показателей.

3. Установлены детальные правила составления промежуточной бухотчетности. Расширен состав и содержание информации, которую в ней следует отражать (п. 55-57 ФСБУ 4/2023).

4. Сформулирован подход к признанию информации существенной для раскрытия ее в бухотчетности. Организация самостоятельно признает информацию существенной с учетом величины (обычно это стоимостная характеристика) и характера информации, ее возможного влияния на принятие экономических решений пользователями бухотчетности.

5. Конкретизировали условия достоверности бухотчетности, в частности, достоверной признается отчетность (п. 69 ФСБУ 4/2023):

которая содержит информацию, сформированную в соответствии с установленными стандартами (федеральными, отраслевыми) и систематизированную согласно требованиям закона о бухучете № 402-ФЗ.

в которой раскрываемая информация является нейтральной — она не влияет на экономические решения пользователей отчетности;

содержание и формы которой применяются организацией последовательно — от одного отчетного периода к другому;

значения в которой приводятся минимум за два периода — отчетный и аналогичный период предыдущего года.

6. Определили подход к зачетам между показателями бухотчетности — зачет возможен только в случаях, предусмотренных различными ФСБУ. Например, ФСБУ 4/2023 допускает зачет между показателями прочих доходов и прочих расходов. К зачету не относятся показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин — накопленной амортизации, накопленного обесценения, резервов (под обесценение запасов и финвложений, по сомнительным долгам и другие). Эти величины раскрывают в пояснениях к балансу.

7. Правила составления упрощенной отчетности систематизировали, включая состав и содержание раскрываемой в ней информации (п. 51–4 ФСБУ 4/2023).

8. Установлены правила подписания бухотчетности (п. 68 ФСБУ 4/2023):