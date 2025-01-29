Внутригрупповые займы. Что с ними не так

Данные операции не нарушают российское законодательство. Однако если они есть, вызывают пристальное внимание, не только работников налоговых органов, но и банковской сферы, которые пристально следят за соблюдением положений 115-ФЗ.
Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
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Итак, на что необходимо обратить внимание при оформлении внутригрупповых займов.
1. Размер процентной ставки, под которую выдается займ
Во-первых, она должны быть не меньше, чем действующая на тот момент ставка, по которой можно оформить кредит в банке. Есть выражение «средняя температура по больнице». Вот оно как нельзя лучше характеризует параметр выбора ставки при оформлении займа.
Во-вторых, вам необходимо сравнить процентные ставки по привлеченным и по выданным договорам займа. Если компания привлекает средства в свой бизнес под высокий процент, а выдает «дружественным» компаниям под меньший, возникает вопрос «где логика?». Самая частая претензия налоговых органов связана, с несоответствием процентных ставок по займам, выданным внутри группы компаний, и ставками по привлеченным займам.
Налоговые органы часто рассматривают даже небольшие отклонения, как попытку уклонения от налогов.
2. Реальность деловой цели
Налоговые органы требуют доказательств наличия деловой цели при выдаче займов, особенно если инвестиции направлены в убыточные проекты. Отсутствие детального бизнес-плана и финансовых расчетов значительно снижает шансы на успешную защиту в суде.
3. Ошибки в отражении операций в учете
Чаще всего условия, которые закреплены в договоре, не соответствует тем фактическим действиям, которые можно отследить по движениям на расчетном счете. Например, в договоре прописано условие по выплате процентов, закреплено, что проценты должны начисляться и перечисляться на счет заимодавца «ежемесячно, на последнее число каждого календарного месяца». На деле, никаких процентов на счет не поступает, а отследить и увидеть их можно только при полном погашении займа, единовременно.
Это может говорить только об одном — о фиктивности данного договора. Поскольку условия, прописанные в договоре, должны соблюдаться сторонами.
4. Неверное составление дополнительных соглашений о пролонгации займа
Невозможно бесконечное число раз продлевать срок возврата займа, без уважительных причин. Как будет действовать инспектор. Проверит остаток денежных средств на расчетном счете компании, на момент наступления срока возврата займа, проанализирует размер и сроки погашения кредиторской задолженности. Если денежной массы достаточно для погашения займа в оговоренный в договоре срок, то пролонгация будет признана умышленной.
Из опыта, во внутригрупповом документообороте всегда много ошибок, возможно из-за ощущения «всегда можем исправить и поменять документы».
5. Кассовые разрывы
Использование займов для покрытия кассовых разрывов не допустимо! Как правило, кассовые разрывы возникают из-за различий в условиях отсрочки платежей, которые чаще всего происходят, поскольку предприниматель заранее не просчитал движение денежных потоков.
Если данная схема используется постоянно, налоговыми органами она расценивается как некоммерческая деятельность, что вызывает дополнительные проверки и споры.
Внутригрупповые займы — это сложная тема, требующая внимательного подхода. Важно уделить особое внимание данному вопросу, чтобы избежать ненужных проблем и разногласий с проверяющими и контролирующими органами.
Подведем итоги
Внимательно проверяйте процентные ставки и бизнес-цели.
Деловой план и финансовые расчеты — важны!
Документация должна соответствовать реальным действиям
Избегайте искусственных кассовых разрывов.
Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать неприятных ситуаций.
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Авторский телеграм-канал эксперта практика Оксаны Баркаловой
На канале говорим про налоги, обсуждаем Законы, разбираем судебную практику!
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