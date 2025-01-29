Внутригрупповые займы. Что с ними не так

Данные операции не нарушают российское законодательство. Однако если они есть, вызывают пристальное внимание, не только работников налоговых органов, но и банковской сферы, которые пристально следят за соблюдением положений 115-ФЗ.

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Итак, на что необходимо обратить внимание при оформлении внутригрупповых займов.