Как принимать платежи в интернете без штрафов: интернет-эквайринг и облачная касса

Что такое интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг является банковской услугой для приема безналичных оплат в интернете. Он обеспечивает перевод средств со счета покупателя на расчетный счет продавца.
Как работает интернет-эквайринг:
Оформление заказа. Покупатель на сайте или в приложении нажимает кнопку «Оплатить».
Ввод данных. Покупатель указывает в специальной форме номер карты, срок действия, имя владельца и CVV-код.
Передача данных. Эти данные передаются платежному шлюзу (интерфейсу, который обрабатывает платежи).
Проверка карты. Платежный шлюз отправляет запрос в банк через систему эквайринга.
Подтверждение транзакции. Банк проверяет, достаточно ли средств на карте, отправляет ответ.
Результат платежа. Если платеж одобрен, деньги списываются с карты покупателя и зачисляются на расчетный счет продавца.
За каждый платеж банк взимает комиссию — это плата за обработку безналичных платежей с банковских карт. Она устанавливается в процентах от суммы каждой транзакции, варьируется в зависимости от банка и способа расчета (примерно 2,5%–3,5%).
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Для чего нужна облачная касса
Облачная касса — вид онлайн-кассы, формирующей электронные фискальные чеки за платежи в интернете. Облачная касса работает через подключение к сети, данные о чеках хранятся на фискальном накопителе и в личном кабинете ККТ.
Особенности виртуальной кассы:
Чеки автоматически отправляются покупателям на почту/в СМС-сообщения и в ФНС через ОФД.
Формирует только электронные фискальные чеки.
Электронные чеки юридически равнозначны бумажным, содержат все обязательные реквизиты по закону 54-ФЗ.
Интегрируется с разными сервисами: интернет-эквайрингами, платежными системами, CMS, CRM и т.д.
Оформляется чаще всего в аренду и хранится в дата-центре у компании-арендодателя.
Формирует любые виды чеков: аванса, предоплаты, полного расчета, с данными агента, чек коррекции.
Поддерживает работу с маркировкой и разными ФФД.
Обслуживанием и решением возможных сбоев в цепочке оплат и формирования чека занимается, как правило, провайдер, а не предприниматель.
Как работает облачная касса и формируется электронный чек:
Касса получает данные о платеже от интернет-эквайринга и формирует на их основании электронный чек.
Фискальный накопитель присваивает чеку фискальный признак. Чек становится законным.
ОФД получает чек, проверяет его на ошибки и отправляет в ФНС и покупателю.
Кому подходит облачная касса? Облачную кассу могут использовать все ИП и юрлица, принимающие платежи в интернете от физлиц:
через сайты;
через интернет-магазины;
через соцсети и мессенджеры;
через мобильные приложения и т.д.
Настроим отправку фискальных электронных чеков по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Помощь в подборе интернет-эквайринга и мониторинг чеков входят в тариф.
Нужна ли касса для интернет-эквайринга
Да, для законной оплаты покупок в интернете и формирования чека нужна и облачная касса, и интернет-эквайринг.
Интернет-эквайринг позволяет принимать онлайн-платежи, а облачная касса обеспечивает оформление и фискализацию этих операций в соответствии с законом 54-ФЗ. Несмотря на их взаимосвязь, интернет-эквайринг не может полностью заменить облачную кассу.
Почему интернет-эквайринг не заменит облачную кассу:
Согласно закону 54-ФЗ каждый платеж в интернете должен быть фискализирован, а фискальный чек передан в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД).
Интернет-эквайринг сам по себе не выполняет эту функцию. Он обрабатывает платежи, но не формирует и не отправляет фискальные чеки.
Облачная касса берет на себя эту задачу: после оплаты она формирует чек и передает данные в ОФД.
Квитанция интернет-эквайринга, которая отправляется покупателю после оплаты, не является фискальным чеком и не может заменить его.
Таким образом, чтобы принимать платежи в интернете по закону 54-ФЗ и без штрафов, ИП и юрлица должны подключить интернет-эквайринг и облачную кассу. Фискальный чек оплаты формируется только через облачную кассу.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут подобрать интернет-эквайринг с выгодной ставкой по комиссии, подберут тариф облачной кассы, настроют отправку электронных чеков по закону 54-ФЗ.
Инструкция: как принимать платежи в интернете по 54-ФЗ
Пошагово расскажем, как работать с оплатой в интернете и отправлять чеки законно.
Шаг 1. Выберите провайдера облачной кассы. Обращайте внимание на то, сколько лет компания находится на рынке и что включено в тариф аренды. Выгодно, когда в оплату входит поддержка, интеграция с интернет-эквайрингом, помощь в работе с ФНС и ОФД и т.д.
О лучших облачных кассах для интернет-платежей рассказали в статье: Топ-15 облачных касс.
Шаг 2. Купите фискальный накопитель (срок ФН зависит от системы налогообложения) и заключите договор с ОФД.
О том, как выбрать фискальный накопитель читайте в статье: Что такое фискальный накопитель для онлайн-кассы.
Шаг 3. Зарегистрируйте кассу в ФНС.
Шаг 4. Выберите интернет-эквайринг и проведите интеграцию с облачной кассой.
Шаг 5. Настройте обязательные реквизиты в чеке, соответствующие вашему типу бизнесу.
Шаг 6. Проведите тестовый платеж. Касса готова к работе!
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Штрафы за нарушение 54-ФЗ
Работа без облачной онлайн-кассы, в случаях, когда ее использование обязательно согласно 54-ФЗ, может повлечь серьезные штрафы для бизнеса. Ответственность регулируется КоАП (статья 14.5):
Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц: штраф от 25% до 50% суммы расчетов, проведенных без кассы, но не менее 10 000 рублей.
Для юридических лиц: штраф от 75% до 100% суммы расчетов, проведенных без кассы, но не менее 30 000 рублей.
Повторные нарушения могут привести к приостановлению деятельности на срок до 90 дней.
Дополнительно предприниматели обязаны учитывать, что отсутствие онлайн-кассы и чека может снизить доверие клиентов и создать трудности с налоговыми органами.
Также штраф может быть назначен за:
Непробитие чека: штраф для ИП 2000 ₽, для юрлица 10 000 ₽ (ч. 6 ст. 14.5).
Игнорирование просьб и запросов от ФНС: штраф для ИП 1 500-3 000 ₽, для юрлиц 5 000-10 000 ₽ (ч. 5 ст. 14.5).
Нарушение кассовой дисциплины, неправильную регистрацию или нарушение правил использования: штраф для ИП 1 500-3 000 ₽, для юрлиц 5 000-10 000 ₽ (ч. 4 ст. 14.5).
Соблюдайте требования и помните, что недостаточно наличия интернет-эквайринга и кассы. Важно применять их при каждом расчете, формировать фискальные чеки и отправлять их в ФНС и клиентам.
Итог
Таким образом, для законного приема платежей в интернете ИП и юрлицам нужно:
подобрать интернет-эквайринг
заключить договор с ОФД
арендовать облачную кассу;
купить фискальный накопитель.
Мы выяснили, что интернет-эквайринг и облачная касса — разные услуги, необходимые для работы по закону 54-ФЗ. Эквайринг отвечает за перевод денег со счета покупателя на счет продавца, ККТ за формирование фискального чека и его отправку ОФД.
При несоблюдении требований 54-ФЗ ИП и ООО грозят штрафы, регулируемы КоАП (статья 14.5).
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