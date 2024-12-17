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Как принимать платежи в интернете без штрафов: интернет-эквайринг и облачная касса

При приеме платежей в интернете важно соблюдать закон 54-ФЗ, чтобы избежать штрафов. В статье разберемся, как связаны облачная касса с интернет-эквайрингом и как правильно принимать оплату в интернет-магазине, на сайте, в соцсетях. 

Что такое интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг является банковской услугой для приема безналичных оплат в интернете. Он обеспечивает перевод средств со счета покупателя на расчетный счет продавца. 

Как работает интернет-эквайринг:

  1. Оформление заказа. Покупатель на сайте или в приложении нажимает кнопку «Оплатить».

  2. Ввод данных. Покупатель указывает в специальной форме номер карты, срок действия, имя владельца и CVV-код.

  3. Передача данных. Эти данные передаются платежному шлюзу (интерфейсу, который обрабатывает платежи).

  4. Проверка карты. Платежный шлюз отправляет запрос в банк через систему эквайринга.

  5. Подтверждение транзакции. Банк проверяет, достаточно ли средств на карте, отправляет ответ.

  6. Результат платежа. Если платеж одобрен, деньги списываются с карты покупателя и зачисляются на расчетный счет продавца. 

За каждый платеж банк взимает комиссию — это плата за обработку безналичных платежей с банковских карт. Она устанавливается в процентах от суммы каждой транзакции, варьируется в зависимости от банка и способа расчета (примерно 2,5%–3,5%).

Не знаете, какой интернет-эквайринг подключить? Бизнес.Ру Онлайн-Чеки является партнером популярных банков и платежных систем. Специалисты компании помогут подобрать эквайринг с выгодной комиссией и подадут заявку в банк за вас. 

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Для чего нужна облачная касса

Облачная касса — вид онлайн-кассы, формирующей электронные фискальные чеки за платежи в интернете. Облачная касса работает через подключение к сети, данные о чеках хранятся на фискальном накопителе и в личном кабинете ККТ. 

Особенности виртуальной кассы:

  • Чеки автоматически отправляются покупателям на почту/в СМС-сообщения и в ФНС через ОФД. 

  • Формирует только электронные фискальные чеки. 

Электронные чеки юридически равнозначны бумажным, содержат все обязательные реквизиты по закону 54-ФЗ

  • Интегрируется с разными сервисами: интернет-эквайрингами, платежными системами, CMS, CRM и т.д. 

  • Оформляется чаще всего в аренду и хранится в дата-центре у компании-арендодателя. 

  • Формирует любые виды чеков: аванса, предоплаты, полного расчета, с данными агента, чек коррекции.

  • Поддерживает работу с маркировкой и разными ФФД.

Обслуживанием и решением возможных сбоев в цепочке оплат и формирования чека занимается, как правило, провайдер, а не предприниматель. 

Как работает облачная касса и формируется электронный чек:

  1. Касса получает данные о платеже от интернет-эквайринга и формирует на их основании электронный чек. 

  2. Фискальный накопитель присваивает чеку фискальный признак. Чек становится законным. 

  3. ОФД получает чек, проверяет его на ошибки и отправляет в ФНС и покупателю. 

Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Кому подходит облачная касса? Облачную кассу могут использовать все ИП и юрлица, принимающие платежи в интернете от физлиц: 

  • через сайты;

  • через интернет-магазины;

  • через соцсети и мессенджеры;

  • через мобильные приложения и т.д. 

Настроим отправку фискальных электронных чеков по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.  Помощь в подборе интернет-эквайринга и мониторинг чеков входят в тариф. 

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Нужна ли касса для интернет-эквайринга 

Да, для законной оплаты покупок в интернете и формирования чека нужна и облачная касса, и интернет-эквайринг. 

Интернет-эквайринг позволяет принимать онлайн-платежи, а облачная касса обеспечивает оформление и фискализацию этих операций в соответствии с законом 54-ФЗ. Несмотря на их взаимосвязь, интернет-эквайринг не может полностью заменить облачную кассу.

Почему интернет-эквайринг не заменит облачную кассу:

  • Согласно закону 54-ФЗ каждый платеж в интернете должен быть фискализирован, а фискальный чек передан в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД).

  • Интернет-эквайринг сам по себе не выполняет эту функцию. Он обрабатывает платежи, но не формирует и не отправляет фискальные чеки.

  • Облачная касса берет на себя эту задачу: после оплаты она формирует чек и передает данные в ОФД.

Квитанция интернет-эквайринга, которая отправляется покупателю после оплаты, не является фискальным чеком и не может заменить его

Таким образом, чтобы принимать платежи в интернете по закону 54-ФЗ и без штрафов, ИП и юрлица должны подключить интернет-эквайринг и облачную кассу. Фискальный чек оплаты формируется только через облачную кассу

Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут подобрать интернет-эквайринг с выгодной ставкой по комиссии, подберут тариф облачной кассы, настроют отправку электронных чеков по закону 54-ФЗ

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Инструкция: как принимать платежи в интернете по 54-ФЗ 

Пошагово расскажем, как работать с оплатой в интернете и отправлять чеки законно. 

  • Шаг 1. Выберите провайдера облачной кассы. Обращайте внимание на то, сколько лет компания находится на рынке и что включено в тариф аренды. Выгодно, когда в оплату входит поддержка, интеграция с интернет-эквайрингом, помощь в работе с ФНС и ОФД и т.д. 

О лучших облачных кассах для интернет-платежей рассказали в статье: Топ-15 облачных касс.

  • Шаг 2. Купите фискальный накопитель (срок ФН зависит от системы налогообложения) и заключите договор с ОФД. 

О том, как выбрать фискальный накопитель читайте в статье: Что такое фискальный накопитель для онлайн-кассы.

  • Шаг 3. Зарегистрируйте кассу в ФНС. 

  • Шаг 4. Выберите интернет-эквайринг и проведите интеграцию с облачной кассой. 

  • Шаг 5. Настройте обязательные реквизиты в чеке, соответствующие вашему типу бизнесу. 

  • Шаг 6. Проведите тестовый платеж. Касса готова к работе! 

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Штрафы за нарушение 54-ФЗ

Работа без облачной онлайн-кассы, в случаях, когда ее использование обязательно согласно 54-ФЗ, может повлечь серьезные штрафы для бизнеса. Ответственность регулируется КоАП (статья 14.5):

  1. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц: штраф от 25% до 50% суммы расчетов, проведенных без кассы, но не менее 10 000 рублей.

  2. Для юридических лиц: штраф от 75% до 100% суммы расчетов, проведенных без кассы, но не менее 30 000 рублей.

  3. Повторные нарушения могут привести к приостановлению деятельности на срок до 90 дней.

Дополнительно предприниматели обязаны учитывать, что отсутствие онлайн-кассы и чека может снизить доверие клиентов и создать трудности с налоговыми органами.

Также штраф может быть назначен за:

  • Непробитие чека: штраф для ИП 2000 ₽, для юрлица 10 000 ₽ (ч. 6 ст. 14.5).

  • Игнорирование просьб и запросов от ФНС: штраф для ИП 1 500-3 000 ₽, для юрлиц 5 000-10 000 ₽  (ч. 5 ст. 14.5).

  • Нарушение кассовой дисциплины, неправильную регистрацию или нарушение правил использования: штраф для ИП 1 500-3 000 ₽, для юрлиц 5 000-10 000 ₽  (ч. 4 ст. 14.5).

Соблюдайте требования и помните, что недостаточно наличия интернет-эквайринга и кассы. Важно применять их при каждом расчете, формировать фискальные чеки и отправлять их в ФНС и клиентам. 

Итог 

Таким образом, для законного приема платежей в интернете ИП и юрлицам нужно:

  • подобрать интернет-эквайринг

  • заключить договор с ОФД

  • арендовать облачную кассу;

  • купить фискальный накопитель.

Мы выяснили, что интернет-эквайринг и облачная касса — разные услуги, необходимые для работы по закону 54-ФЗ. Эквайринг отвечает за перевод денег со счета покупателя на счет продавца, ККТ за формирование фискального чека и его отправку ОФД. 

При несоблюдении требований 54-ФЗ ИП и ООО грозят штрафы, регулируемы КоАП (статья 14.5). 

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