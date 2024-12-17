Как принимать платежи в интернете без штрафов: интернет-эквайринг и облачная касса

Да, для законной оплаты покупок в интернете и формирования чека нужна и облачная касса, и интернет-эквайринг.

Интернет-эквайринг позволяет принимать онлайн-платежи, а облачная касса обеспечивает оформление и фискализацию этих операций в соответствии с законом 54-ФЗ. Несмотря на их взаимосвязь, интернет-эквайринг не может полностью заменить облачную кассу.

Почему интернет-эквайринг не заменит облачную кассу:

Согласно закону 54-ФЗ каждый платеж в интернете должен быть фискализирован, а фискальный чек передан в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД).

Интернет-эквайринг сам по себе не выполняет эту функцию. Он обрабатывает платежи, но не формирует и не отправляет фискальные чеки.

Облачная касса берет на себя эту задачу: после оплаты она формирует чек и передает данные в ОФД.

Квитанция интернет-эквайринга, которая отправляется покупателю после оплаты, не является фискальным чеком и не может заменить его.

Таким образом, чтобы принимать платежи в интернете по закону 54-ФЗ и без штрафов, ИП и юрлица должны подключить интернет-эквайринг и облачную кассу. Фискальный чек оплаты формируется только через облачную кассу.