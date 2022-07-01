Коды ОКВЭД

Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон

Через современные сервисы зарегистрировать ИП несложно. Но закон требует указать правильные коды ОКВЭД. Предприниматель может вести только ту деятельность, которую он обозначил в реестре, а еще есть ограничения — не все сферы для ИП доступны. ФНС отказывает в регистрации 10% предпринимателей, причины нередко кроются в неправильном выборе кодов.

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Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон

Где сказано, чем ИП не может заниматься?

Определять запрещенные виды деятельности для ИП в 2022 году приходится методом исключения: законодательство не содержит конкретного перечня.

Единого акта — стоп-листа видов деятельности, недоступных для ИП, нет!

Определять допустимые и недопустимые для ИП виды деятельности придется на основании различных нормативных актов, например, закона о лицензировании.

Лицензия — не приговор

Многие считают, что все виды бизнеса, на которые надо получать лицензию, ИП недоступны.

Это не соответствует действительности, ст. 12 закона от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» можно использовать лишь как начальный ориентир.

Далеко не все лицензируемые виды деятельности недоступны для ИП.

Так, однозначно недоступны для ИП производство и торговля лекарствами, алкоголем (кроме пива), услуги страхования, банковская деятельность, открытие ломбардов, туроператорская деятельность (как агент выступать можно), поставка и продажа электроэнергии.

В то же время ИП может получить лицензию (и, соответственно, работать), например, в сфере медицины, частной детективной деятельности, пассажирских перевозок, разработки и изготовления ПО, фонограмм.

Обычно коды ОКВЭД выбирают, пользуясь поиском в интернете или интуитивно подбирая их из справочника. Но ошибка в выборе кода может привести к отказу в регистрации. Например, если ИП собирается продавать пиво, то ему подойдет код 47.25.12 «Торговля розничная пивом в специализированных магазинах», но если он ошибется и выберет другой, к примеру, код 47.25.1 «Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах», то ему откажут, ведь предприниматель продавать алкогольные напитки не может.

Если вы собрались зарегистрировать ИП, лучше воспользуйтесь бесплатными сервисами от банков. Например, в Бланке — современном мобильном банке для бизнеса, мы бесплатно регистрируем ИП и ООО, помогая выбрать коды ОКВЭД (кстати, они ещё влияют на предоставление льгот и субсидий). Срок регистрации — пять дней.

При этом мы:

Для нового бизнеса есть особое предложение — первый год в Бланке бесплатно. На старте всегда приходится нелегко, а так вы сможете существенно сэкономить и использовать все возможности. Например, выводить ежемесячно на карты физлиц до 700 000 рублей без комиссии.

Почему важно не ошибиться с кодами ОКВЭД

Долго решаться, приложить усилия для открытия бизнеса и выяснить, что выбранный вид деятельности не совместим с ИП — обидно.

Еще обиднее — выбрать для себя оптимальный режим налогообложения, например, УСН — и выяснить, что с выбранным видом деятельности (и указанным кодом) «упрощёнка» несовместима.

И, пожалуй, самое обидное: в некоторых регионах именно по кодам ОКВЭД — как правило, по производственной, социальной и научной деятельности, — определяют льготников, которые платят меньше налогов, получают субсидии и т. п. Указать некорректный код и лишиться поддержки, субсидий, грантов — не вдохновляющая перспектива.

Это только несколько примеров, которые подтверждают важность правильного подбора кодов по ОКВЭД при регистрации ИП.

Недостаточно «нарисовать» нужные цифры в заявлении, код в самом деле должен соответствовать вашему бизнесу. Иначе говоря, нельзя заявить, что вы будете выпускать газету, а на деле торговать сахаром.

Учтите также, что опоздание с представлением таких сведений может повлечь за собой предупреждение или наложение штрафа в размере 5 000 руб., непредставление — штраф в 5 000-10 000 руб. (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП).

Такие уникальные коды

Каждый, кто хоть раз определял отрасль работы по ОКВЭД и пытался разобрать коды, шифрующие ту или иную отрасль, сталкивался с недоумением.

Актуальный на сегодня классификатор утвержден Росстатом (приказ от 31.01.2014 № 14-ст), его полное наименование: ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), или просто ОКВЭД 2 (так обозначается вторая редакция данного документа).

Он состоит из 21 раздела, каждому присвоены латинская буква от A до U, а внутри имеются коды по видам деятельности — от двух до шести цифр, где:

  • XX — класс;
  • XX.X — подкласс;
  • XX.XX — группа;
  • XX.XX.X — подгруппа;
  • XX.XX.XX — вид.

Логика распределения кодов не всегда ясна. Например, в Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» включены коды 94 «Деятельность общественных организаций», а в него «вшиты»:

  • 94.1 — деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций;
  • 94.12 — деятельность профессиональных членских организаций;
  • 94.2 — деятельность профессиональных союзов,

а также, что может показаться нелогичным, код 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения».

Поэтому не всегда можно быстро и логично найти в классификаторе нужный код.

Регистрация бизнеса — рутинный, но важный процесс, где нужно правильно сделать всё: от выбора кодов ОКВЭД до заполнения и подачи заявления. Бланк возьмёт на себя всю бюрократию, а вы сможете сконцентрироваться на своём бизнесе.

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