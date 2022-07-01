Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон

Где сказано, чем ИП не может заниматься?

Определять запрещенные виды деятельности для ИП в 2022 году приходится методом исключения: законодательство не содержит конкретного перечня.

Единого акта — стоп-листа видов деятельности, недоступных для ИП, нет!

Определять допустимые и недопустимые для ИП виды деятельности придется на основании различных нормативных актов, например, закона о лицензировании.

Лицензия — не приговор

Многие считают, что все виды бизнеса, на которые надо получать лицензию, ИП недоступны.

Это не соответствует действительности, ст. 12 закона от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» можно использовать лишь как начальный ориентир.

Далеко не все лицензируемые виды деятельности недоступны для ИП.

Так, однозначно недоступны для ИП производство и торговля лекарствами, алкоголем (кроме пива), услуги страхования, банковская деятельность, открытие ломбардов, туроператорская деятельность (как агент выступать можно), поставка и продажа электроэнергии.

В то же время ИП может получить лицензию (и, соответственно, работать), например, в сфере медицины, частной детективной деятельности, пассажирских перевозок, разработки и изготовления ПО, фонограмм.

Обычно коды ОКВЭД выбирают, пользуясь поиском в интернете или интуитивно подбирая их из справочника. Но ошибка в выборе кода может привести к отказу в регистрации. Например, если ИП собирается продавать пиво, то ему подойдет код 47.25.12 «Торговля розничная пивом в специализированных магазинах», но если он ошибется и выберет другой, к примеру, код 47.25.1 «Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах», то ему откажут, ведь предприниматель продавать алкогольные напитки не может.

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Почему важно не ошибиться с кодами ОКВЭД

Долго решаться, приложить усилия для открытия бизнеса и выяснить, что выбранный вид деятельности не совместим с ИП — обидно.

Еще обиднее — выбрать для себя оптимальный режим налогообложения, например, УСН — и выяснить, что с выбранным видом деятельности (и указанным кодом) «упрощёнка» несовместима.

И, пожалуй, самое обидное: в некоторых регионах именно по кодам ОКВЭД — как правило, по производственной, социальной и научной деятельности, — определяют льготников, которые платят меньше налогов, получают субсидии и т. п. Указать некорректный код и лишиться поддержки, субсидий, грантов — не вдохновляющая перспектива.

Это только несколько примеров, которые подтверждают важность правильного подбора кодов по ОКВЭД при регистрации ИП.

Недостаточно «нарисовать» нужные цифры в заявлении, код в самом деле должен соответствовать вашему бизнесу. Иначе говоря, нельзя заявить, что вы будете выпускать газету, а на деле торговать сахаром.

Учтите также, что опоздание с представлением таких сведений может повлечь за собой предупреждение или наложение штрафа в размере 5 000 руб., непредставление — штраф в 5 000-10 000 руб. (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП).

Такие уникальные коды

Каждый, кто хоть раз определял отрасль работы по ОКВЭД и пытался разобрать коды, шифрующие ту или иную отрасль, сталкивался с недоумением.

Актуальный на сегодня классификатор утвержден Росстатом (приказ от 31.01.2014 № 14-ст), его полное наименование: ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), или просто ОКВЭД 2 (так обозначается вторая редакция данного документа).

Он состоит из 21 раздела, каждому присвоены латинская буква от A до U, а внутри имеются коды по видам деятельности — от двух до шести цифр, где:

XX — класс;

XX.X — подкласс;

XX.XX — группа;

XX.XX.X — подгруппа;

XX.XX.XX — вид.

Логика распределения кодов не всегда ясна. Например, в Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» включены коды 94 «Деятельность общественных организаций», а в него «вшиты»:

94.1 — деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций;

94.12 — деятельность профессиональных членских организаций;

94.2 — деятельность профессиональных союзов,

а также, что может показаться нелогичным, код 95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения».

Поэтому не всегда можно быстро и логично найти в классификаторе нужный код.

Регистрация бизнеса — рутинный, но важный процесс, где нужно правильно сделать всё: от выбора кодов ОКВЭД до заполнения и подачи заявления. Бланк возьмёт на себя всю бюрократию, а вы сможете сконцентрироваться на своём бизнесе.

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