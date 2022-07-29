Дьявол в деталях — особенности устава для ООО с двумя учредителями

Устав ООО, согласно пункту 1 статьи 12 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, должен содержать ряд положений в императивном порядке. Без них этот устав недействителен.

Что должен содержать устав

Итак, в обязательном порядке устав должен содержать:

Полное и сокращенное фирменное наименование ООО . Без фирменного наименования устав налоговая может завернуть. Зато если нет сокращенного фирменного наименования — так можно.

Сведения о месте нахождения ООО . Это город, населенный пункт. Адрес вплоть до номера дома, корпуса, помещения, офиса и пр. — указывать необязательно, но можно.

Сведения о размере уставного капитала . Указывать конкретных участников и размер доли каждого необязательно.

Сведения о порядке хранения документов общества , о порядке предоставления обществом информации его участникам и иным лицам.

Иные сведения, предусмотренные законом . Например, о сроках проведения годового собрания участников; срок, на который избирается единоличный исполнительный орган (генеральный директор), и количество голосов для его избрания; наличие печати (если печати нет, в уставе это писать не надо). Или срок, на который регистрируется общество ( ст. 2 ФЗ «Об ООО» ).

Отдельно вынесем сведения, которые касаются участников ООО. Их наличие в уставе также является императивом:

Сведения о составе и компетенции органов ООО , в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников, о порядке принятия участниками ООО решений, в том числе о вопросах, которые принимаются единогласно или квалифицированным числом голосов.

Здесь стоит остановиться подробнее. Так как чаще всего у двух участников доли в уставном капитале разделены пополам, то это неминуемо, в случае корпоративного конфликта, приведет к тупиковой ситуации. Потому к созданию компаний из двух участников нужно подходить с осторожностью. Либо одному прописывать долю больше, либо все важные решения принимать единогласно.

Если вы собираетесь регистрировать новое юрлицо, то в качестве альтернативы можете выбрать один из типовых уставов. Для его выбора можно использовать сервис ФНС. При этом стоит учесть, что типовые уставы нельзя изменять, они очень упрощены и не учитывают особенностей вашей будущей деятельности, поэтому стоит все же составить собственный вариант.

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Почему положения устава влияют на деятельность

Например, увеличение уставного капитала по закону предполагает для принятия решения не менее 2/3 голосов. Но в случае с двумя участниками стоит сделать принятие этого решения единогласным.

Кстати, тут стоит вспомнить показательный случай, с которым разбирался Верховный Суд (дело № 306-ЭС14-14). Там два участника с долями по 50% пытались каждый назначить своего директора, скручивали друг другу номера с автомобилей, делали каждый свою печать для ООО, потом стали судиться.

Одна инстанция исключила одного участника, вторая — другого, в конце концов ВС посоветовал: не можете договориться — ликвидируйте компанию. Или пусть один уже решится и выйдет из ООО с выплатой ему действительной стоимости доли.

На старте не хочется мыслить негативно и думать, что будет, если два участника поссорятся из-за раздела прибыли, назначения руководителя или смены деятельности. Но «на берегу» проще договориться, чем решать такие вопросы в суде.

На что еще обратить внимание:

Права и обязанности участников общества .

Статьи 8 и 9 закона 14-ФЗ позволяют включить в устав дополнительные права и обязанности участников ООО. Пример таких прав — закрепление за конкретным участником права контроля за товарным знаком или определенным активом компании (недвижимостью, дорогостоящим оборудованием). Это может быть в том числе то имущество, которое участник внес в качестве вклада.

Также можно предусмотреть особый порядок распределения чистой прибыли (дивидендов) — непропорционально долям в уставном капитале.

Сведения о порядке выхода участника из общества, последствия этого выхода, если право на выход из ООО предусмотрено его уставом.

Если при написании устава выход из ООО не предусмотрен — писать об этом не обязательно. Важно закрепить именно возможность выхода, а не запрет на него.

Сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале ООО . Можно позволить или запретить переход доли самому обществу или третьим лицам. Кстати, наследование долей тоже к этому относится.

Если переход долей уставом разрешен, преимущественное право у другого участника на покупку продаваемой доли будет по умолчанию, прекратить его нельзя.

Отдельно стоит остановиться на решении об одобрении крупной сделки. Участников двое, им придется это согласовывать. По умолчанию, ст. 46 ФЗ «Об ООО» крупной признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), если компанией продается или покупается имущество стоимостью более 25% от балансовой стоимости активов компании.

Как правило, в уставе просто дают отсылку на данную статью — «крупные сделки согласовываются согласно ст. 46 закона «Об ООО».

Как проверить будущего партнера

Если же вы являетесь единственным участником и планируете ввести в общество второго участника, советуем предварительно провести его проверку. Тщательно стоит проверять не только будущего партнера — «физика», но и организацию.

В Бланке работает бесплатный сервис для проверки контрагентов, который позволяет онлайн получить все необходимые сведения. Критичными будут сведения о наличии дисквалификации руководителя компании, которая собирается получить долю в вашем бизнесе, или самого будущего участника. Также стоит обратить внимание на наличие судебных разбирательств, исполнительных производств и другие данные, которые могут говорить о неблагонадежности будущего участника.

Например, он может попытаться внести в качестве вклада имущество, на которое имеют права (или претендуют) третьи лица. Кстати, в устав также можно включить условие том, что имущество, вносимое в виде вклада, свободно от подобных претензий и предусмотреть принудительное исключение из общества недобросовестного партнера.