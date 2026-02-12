Как пополнить ЕА и оплатить подписку EA Play в России в 2026: пошаговая инструкция

EA Play vs EA Play Pro: какую подписку выбрать

Перед тем как пополнить ea и оформить подписку, важно понять разницу между двумя версиями сервиса. EA Play подписка существует в базовом и продвинутом вариантах с разными возможностями и ценой.

Что общего у обеих версий

Обе версии ea play подписки дают одинаковые базовые преимущества: неограниченный доступ к коллекции игр EA из каталога The Play List, ежемесячные внутриигровые награды в популярных проектах, скидку 10% на все цифровые покупки в магазине EA. Эти бонусы работают одинаково независимо от выбранного плана.

EA Play: базовая версия

Стандартная ea play подписка стоит $5.99 в месяц или $39.99 в год. Доступ к новинкам ограничен — можно играть в избранные релизы до 10 часов в режиме раннего доступа. Премиум-издания игр с дополнительным контентом недоступны, только стандартные версии. Подписка работает на ПК, Xbox и PlayStation.

Кому подойдёт: казуальным игрокам, которые хотят попробовать игры EA перед покупкой или поиграть в классику из каталога.

EA Play Pro: продвинутая версия

Расширенная ea play подписка стоит $16.99 в месяц или $119.99 в год. Главное отличие — полный доступ к премиум-версиям новинок с первого дня релиза без ограничения по времени. Все игры доступны в максимальных изданиях с внутриигровыми дополнительными материалами. Важный нюанс: EA Play Pro работает только на ПК через EA App.

Кому подойдёт: хардкорным фанатам EA, которые покупают каждую новинку в день релиза и хотят получать премиум-контент.

Что выбрать для пополнения кошелька EA

Если вы хотите пополнить кошелек ea для разовых покупок или попробовать несколько игр — базовой версии достаточно. Для постоянного доступа к новинкам на ПК выгоднее EA Play Pro, особенно если покупаете больше двух игр EA в год.