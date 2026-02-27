Как купить подписку Xbox Game Pass в России в 2026

Xbox Game Pass - это формат, при котором платишь один раз и получаешь доступ к сотням игр без отдельных покупок. В 2026 году интерес среди российских геймеров только вырос: каталог регулярно пополняется, новинки Microsoft Studios появляются в день релиза, а формат xbox game pass ultimate закрывает сразу все игровые сценарии - консоль, ПК, облако и онлайн. Платить за каждый тайтл отдельно при таком раскладе попросту нет смысла.

Прямая оплата через Microsoft Store с российских карт недоступна с 2022 года, однако рабочие сценарии как купить xbox game pass в России существуют и в 2026-м - и каждый из них ведёт к одному результату: активный доступ к каталогу на вашем аккаунте.

В этой статье разберём, что входит в xbox gaming pass, какие игры доступны, как купить xbox pass в России пошагово и какой вариант оформления выбрать в зависимости от ситуации.