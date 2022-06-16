Маркировка товаров

Маркировка в 1С для производителя воды

Расскажем, как мы автоматизировали маркировку на производственном предприятии.

Версия для печати
Маркировка в 1С для производителя воды

О клиенте

«ОРОН-ДВ» производит бутилированную воду. Предприятие продает свою продукцию оптом и в розницу. Работает с 2017 года. Производство расположено в городе Уссурийске Приморского края. Для учета компания применяет 1С.

Какую задачу нужно было решить?

В конце марта 2022 года заработала обязательная маркировка воды. Клиенту нужно было срочно внедрять маркировку и передавать сведения в Честный ЗНАК.

Производственных запасов компании хватило бы до конца марта: тянуть было нельзя. Если не сделать всё вовремя — производство могло встать. Это повлекло бы за собой дефицит в продажах и потерю клиентов.

Как внедряли проект

Нужно было не только автоматизировать процессы, но и выполнить все требования законодательства. То есть настроить:

  • получение кодов маркировки;
  • генерацию и печать Data Matrix;
  • контроль печати и создание отчетов об использовании.

Внедрение проекта проходило в несколько этапов:

  1. Настройка и установка программного решения.
  2. Интеграция программы с оборудованием.
  3. Обучение сотрудников компании.
  4. Контрольная проверка и тестирование.
  5. Промышленная эксплуатация.

Накопились вопросы по маркировке? Наши эксперты ответят на бесплатной консультации.

Получить консультацию

Какие проблемы возникли и как их решили

Качество печати кода маркировки оказалось низким, так как не совпадал показатель DPI — количество точек на дюйм. Специалисты Docrobot привлекли к решению проблемы поставщиков оборудования. Выяснилось, что проблема в программном обеспечении принтера — выполнили перенастройку.

Другая сложность возникла с размещением данных на этикетке. Часть нужной информации не помещалась и выходила за край. Проблему некорректного позиционирования решили так: указали при печати размер этикетки на 2 мм меньше фактического.

Для клиента было важно печатать только одну товарную позицию кратно 1 500 этикеткам, но в заказе номенклатур могло быть больше.

Поэтому специалисты Docrobot перенастроили управление печатью. В итоге номенклатура, которая выводилась на печать, и диапазон кодов стали выдаваться по очереди.

В начале проекта у клиента еще не было сканера, поэтому эксперты Docrobot внедрили опцию добавления данных из документа. В результате компания смогла отправлять отчет об использовании кодов и вводе их в оборот без специальных устройств.

Результат

Внедрение проекта заняло две недели: приступили к работе 21 марта и закончили 6 апреля. Уже в первые два дня клиент смог самостоятельно заказывать коды маркировки.

Кроме внедрения маркировки, специалисты Docrobot решили еще несколько рутинных задач:

  • доработали печать кодов;
  • запустили ввод кодов в оборот;
  • внедрили формирование отчета об их использовании.

 

Docrobot
Docrobot

Повышение квалификации

Налог на имущество организаций

Арендатор должен платить налог на имущество с неотделимых улучшений. Так говорит ФСБУ

Затраты на улучшение арендованных объектов – это капвложения. После их завершения они становятся основными средствами. А за ОС (если это недвижимость) надо платить налог на имущество.

Ведение бизнеса

Наведение и поддержание порядка. В чем разница и особенности?

Наведение порядка в бардаке сродни героическому подвигу, но главное - это процесс конечный! Поэтому, на этот подвиг отваживаются не так уж редко, хотя далеко не всегда доводят дело до какого-то логического конца. А вот постоянное поддержание наведенного порядка - это дело совсем иного рода. Тут требуются другие качества.

Наведение и поддержание порядка. В чем разница и особенности?

Мероприятия

Разместить
Декларация по налогу на имущество

ФНС разъяснила, когда льготу по налогу на имущество придется заявлять в декларации

С 2023 года не надо будет сдавать декларации по налогу на имущество за 2022 год, если оно облагается по кадастровой стоимости. Но в течение 2022 года декларацию придется сдать, например, при ликвидации или реорганизации фирмы.

Декларация по НДС

Контрольные соотношения в декларации по НДС. На что обратить внимание

Налоговики вправе не принять декларацию по НДС из-за несоответствия показателей контрольным соотношениям (п. 4.1 ст. 80 НК). Чтобы избежать подобных проблем, важно разобраться, как проверяют декларацию по НДС и на какие контрольные соотношения необходимо обратить особое внимание.

Контрольные соотношения в декларации по НДС. На что обратить внимание