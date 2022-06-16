Маркировка в 1С для производителя воды

О клиенте

«ОРОН-ДВ» производит бутилированную воду. Предприятие продает свою продукцию оптом и в розницу. Работает с 2017 года. Производство расположено в городе Уссурийске Приморского края. Для учета компания применяет 1С.

Какую задачу нужно было решить?

В конце марта 2022 года заработала обязательная маркировка воды. Клиенту нужно было срочно внедрять маркировку и передавать сведения в Честный ЗНАК.

Производственных запасов компании хватило бы до конца марта: тянуть было нельзя. Если не сделать всё вовремя — производство могло встать. Это повлекло бы за собой дефицит в продажах и потерю клиентов.

Как внедряли проект

Нужно было не только автоматизировать процессы, но и выполнить все требования законодательства. То есть настроить:

получение кодов маркировки;

генерацию и печать Data Matrix;

контроль печати и создание отчетов об использовании.

Внедрение проекта проходило в несколько этапов:

Настройка и установка программного решения. Интеграция программы с оборудованием. Обучение сотрудников компании. Контрольная проверка и тестирование. Промышленная эксплуатация.

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Какие проблемы возникли и как их решили

Качество печати кода маркировки оказалось низким, так как не совпадал показатель DPI — количество точек на дюйм. Специалисты Docrobot привлекли к решению проблемы поставщиков оборудования. Выяснилось, что проблема в программном обеспечении принтера — выполнили перенастройку.

Другая сложность возникла с размещением данных на этикетке. Часть нужной информации не помещалась и выходила за край. Проблему некорректного позиционирования решили так: указали при печати размер этикетки на 2 мм меньше фактического.

Для клиента было важно печатать только одну товарную позицию кратно 1 500 этикеткам, но в заказе номенклатур могло быть больше.

Поэтому специалисты Docrobot перенастроили управление печатью. В итоге номенклатура, которая выводилась на печать, и диапазон кодов стали выдаваться по очереди.

В начале проекта у клиента еще не было сканера, поэтому эксперты Docrobot внедрили опцию добавления данных из документа. В результате компания смогла отправлять отчет об использовании кодов и вводе их в оборот без специальных устройств.

Результат

Внедрение проекта заняло две недели: приступили к работе 21 марта и закончили 6 апреля. Уже в первые два дня клиент смог самостоятельно заказывать коды маркировки.

Кроме внедрения маркировки, специалисты Docrobot решили еще несколько рутинных задач: