Маркировка воды и DDoS-атаки

О клиенте
«Смайл Плюс» — торгово-производственное предприятие. Выпускает безалкогольные газированные напитки по ГОСТу и питьевую воду. Сотрудничает с лидерами сетевой торговли: Х5 Retail Gгоuр, «Дикси», SPAR, «Тандер». Поставляет продукцию во все российские регионы.
На предприятии трудится больше 30 работников, выручка — 250 млн рублей в год.
Какую задачу нужно было решить?
В сентябре 2021 года клиент решил подготовить предприятие к внедрению маркировку и начал подбирать подходящее решение.
Возник ряд вопросов:
- Как работает обязательная маркировка?
- В какие сроки можно ее внедрить?
- Сколько это стоит?
Сформулировать задачу было непросто. У компании не было четкого понимания:
- как работает маркировка, какие бизнес-процессы она затрагивает, и как их адаптировать;
- в какие сроки нужно перейти на маркировку;
- по каким критериям выбирать поставщика программного решения;
- какое нужно оборудование и у кого его купить.
Как внедряли проект
Специалисты работали со всеми подразделениями клиента.
Сначала составили план проекта и набрали команду. В нее вошли сотрудники всех заинтересованных подразделений клиента. Каждый участник понимал, каких действий он должен выполнять и как они влияют на ход проекта.
На этапе оценки проекта было решено обновить IT-инфраструктуру: увеличили объем жестких дисков и оперативной памяти.
Работу вели параллельно: пока поставщик собирал заказ и доставлял новое оборудование, Docrobot устанавливал и настраивал программное решение для обмена данными с ЦРПТ.
Docrobot.Маркировка — комплексное решение по маркировке товаров для торговых сетей и производителей продукции. Мы знаем все о маркировке!
Какие нюансы учитывали при внедрении проекта?
- Печать кодов маркировки клиент заказывает в типографии, самостоятельная распечатка — запасной вариант.
- Коды хранятся на внутреннем ресурсе: это позволит оперативно получать данные и корректно вести учет, если соединения с Честным ЗНАКОМ не будет.
- Заполнить отчета об использовании кодов можно тремя путями: автоматически по данным о заказанных кодах, через ручной сканер, на основе данных производственного оборудования.
- Заказы и отгрузки работают в привычном режиме, но с добавлением новой операции (создание задания на отбор) и функции формирования УПД в объемно-сортовом и поэкземплярном учете.
Маркировку внедряли поэтапно. И так же последовательно обучали персонал клиента. Сначала пользователи наработали первый опыт, а потом — расширили экспертизу.
Как справились с DDoS-атакой
Были и сложности.
Запуск запланировали на 7 апреля. И именно в этот день сервер ЦРПТ попал под DDoS-атаку. Обошлось без неприятных последствий: эксперты Docrobot подробно инструктировали сотрудников клиента, как устранить последствия атаки на ЦРПТ.
Результат
Специалисты Docrobot решили все поставленные задачи:
- Проанализировали каждый бизнес-процесс клиента в отношении маркировки: заказ кодов DataMatrix, нанесение их на продукцию, передача данных в Честный ЗНАК.
- Составили перечень нужного оборудования: аппликатор, камера технического зрения, ПО для загрузки и выгрузки данных.
- Сформулировали требования к поставщику оборудования и проанализировали рынок.
- Выявили бизнес-процессы, которые затронет обязательная маркировка.
- Составили критерии для выбора поставщика программного решения для передачи данных в ЦРПТ и подобрали подходящие варианты.
- Запустили работу с маркировкой.
«Смайл Плюс» стала заказывать коды маркировки в типографии уже через три дня с начала работ. Одновременно специалисты Docrobot интегрировали решение с оборудованием клиента.
Систему установили на сервер, протестировали взаимодействие между оборудованием и ЦРПТ, ввели в оборот коды.
10 апреля в Честный ЗНАК уже были переданы первые коды маркировки. А 15 апреля — сформирован и отправлен первый УПД с данными в объемно-сортовом учете.