Маркировка товаров

Маркировка воды и DDoS-атаки

Расскажем, как мы внедрили решение по маркировке у крупной компании, несмотря на хакерские атаки.

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Маркировка воды и DDoS-атаки

О клиенте

«Смайл Плюс» — торгово-производственное предприятие. Выпускает безалкогольные газированные напитки по ГОСТу и питьевую воду. Сотрудничает с лидерами сетевой торговли: Х5 Retail Gгоuр, «Дикси», SPAR, «Тандер». Поставляет продукцию во все российские регионы.

На предприятии трудится больше 30 работников, выручка — 250 млн рублей в год.

Какую задачу нужно было решить?

В сентябре 2021 года клиент решил подготовить предприятие к внедрению маркировку и начал подбирать подходящее решение.

Возник ряд вопросов:

  • Как работает обязательная маркировка?
  • В какие сроки можно ее внедрить?
  • Сколько это стоит?

Сформулировать задачу было непросто. У компании не было четкого понимания:

  • как работает маркировка, какие бизнес-процессы она затрагивает, и как их адаптировать;
  • в какие сроки нужно перейти на маркировку;
  • по каким критериям выбирать поставщика программного решения;
  • какое нужно оборудование и у кого его купить.

Как внедряли проект

Специалисты работали со всеми подразделениями клиента.

Сначала составили план проекта и набрали команду. В нее вошли сотрудники всех заинтересованных подразделений клиента. Каждый участник понимал, каких действий он должен выполнять и как они влияют на ход проекта.

На этапе оценки проекта было решено обновить IT-инфраструктуру: увеличили объем жестких дисков и оперативной памяти.

Работу вели параллельно: пока поставщик собирал заказ и доставлял новое оборудование, Docrobot устанавливал и настраивал программное решение для обмена данными с ЦРПТ.

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Какие нюансы учитывали при внедрении проекта?

  • Печать кодов маркировки клиент заказывает в типографии, самостоятельная распечатка — запасной вариант.
  • Коды хранятся на внутреннем ресурсе: это позволит оперативно получать данные и корректно вести учет, если соединения с Честным ЗНАКОМ не будет.
  • Заполнить отчета об использовании кодов можно тремя путями: автоматически по данным о заказанных кодах, через ручной сканер, на основе данных производственного оборудования.
  • Заказы и отгрузки работают в привычном режиме, но с добавлением новой операции (создание задания на отбор) и функции формирования УПД в объемно-сортовом и поэкземплярном учете.

Маркировку внедряли поэтапно. И так же последовательно обучали персонал клиента. Сначала пользователи наработали первый опыт, а потом — расширили экспертизу.

Как справились с DDoS-атакой

Были и сложности.

Запуск запланировали на 7 апреля. И именно в этот день сервер ЦРПТ попал под DDoS-атаку. Обошлось без неприятных последствий: эксперты Docrobot подробно инструктировали сотрудников клиента, как устранить последствия атаки на ЦРПТ.

Результат

Специалисты Docrobot решили все поставленные задачи:

  1. Проанализировали каждый бизнес-процесс клиента в отношении маркировки: заказ кодов DataMatrix, нанесение их на продукцию, передача данных в Честный ЗНАК.
  2. Составили перечень нужного оборудования: аппликатор, камера технического зрения, ПО для загрузки и выгрузки данных.
  3. Сформулировали требования к поставщику оборудования и проанализировали рынок.
  4. Выявили бизнес-процессы, которые затронет обязательная маркировка.
  5. Составили критерии для выбора поставщика программного решения для передачи данных в ЦРПТ и подобрали подходящие варианты.
  6. Запустили работу с маркировкой.

«Смайл Плюс» стала заказывать коды маркировки в типографии уже через три дня с начала работ. Одновременно специалисты Docrobot интегрировали решение с оборудованием клиента.

Систему установили на сервер, протестировали взаимодействие между оборудованием и ЦРПТ, ввели в оборот коды.

10 апреля в Честный ЗНАК уже были переданы первые коды маркировки. А 15 апреля — сформирован и отправлен первый УПД с данными в объемно-сортовом учете.

 

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Docrobot
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