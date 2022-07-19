Зачем бухгалтеру в ритейле аналитика по заказам и как ее получать

Зачем анализировать данные по заказам
Понимать прогноз спроса
В ритейле понимать прогноз спроса особенно важно — это позволяет оценить нужный объем предложения и составить расписание поставок.
Для розничных точек это чрезвычайно актуально, потому что из-за отсутствия больших складов товар часто выставляют на полках. Здесь важно найти точку баланса: с одной стороны, нехватка товаров в условиях повышенного спроса приводит к потери прибыли, с другой — просроченные товары приходится утилизировать и бизнес теряет деньги.
Контролировать производство
Корректный прогноз спроса помогает понять, сколько товара нужно произвести для реализации.
Простой пример: перед новогодними праздниками спрос традиционно растет, производителям нужно к этому готовиться. В начале января покупательская способность снижается, поэтому производственные мощности можно сократить.
Сделать учет прозрачнее
EDI-обмен в ритейле делает документооборот проще и понятнее, но не всегда дает полную картину по цепочкам документов. Аналитика, которая строится на EDI-данных, позволяет получать информацию по статусам УПД, находить расхождения, сопоставлять поставки и видеть причины недопоставок.
Все эти данные можно отслеживать ежедневно, чтобы всегда держать руку на пульсе.
Сервис «Аналитика и отчеты» собирает EDI-данные, анализирует их и представляет в виде понятных графиков. Получите бесплатный демо-доступ и посмотрите, как это работает.
Какие данные анализировать бухгалтеру
Лучше концентрироваться на данных, которые влияют на порядок в документах. Например, отслеживать:
- цепочку документов ORDER → ORDRSP → DESADV → RECADV → УПД.
- актуальные статусы УПД;
- количество заказанной продукции в разрезе торговых сетей и точек доставки;
- расхождения в поставках;
- причины недопоставок.
Так вы будете знать, по каким заказам документооборот завершен, а по каким требуется внимание контрагента. Это позволит избежать дебиторской задолженности, ведь пока документооборот не завершен, оплата не поступит. А еще — точно понимать, есть ли расхождения, чтобы своевременно их устранять и соблюдать порядок в учете.
Аналитика помогает видеть причины недопоставок — они могут быть связаны со слабыми местами в бизнес-процессах. Если анализировать такие данные своевременно, можно найти точки роста для масштабирования бизнеса.
Как собирать данные для аналитики
Если обрабатываете заказы на бумаге, собирать и анализировать данные по ним удобно в Excel. Так вы сможете консолидировать только значимую информацию, но сбор и аналитика будут отнимать время. Это подходящий вариант, если заказов немного, а отчеты несложные.
Когда важно получать глубокую аналитику, процесс лучше автоматизировать. Например, сервис «Аналитика и отчеты» может предоставить сразу несколько вариантов отчетов. Однако использовать его можно только если работа с заказами переведена в электронный формат и подключен EDI-обмен.
Сервис берет EDI-данные, обрабатывает их и представляет в виде графиков и диаграмм. Работать с ним можно любым удобным способом:
- при помощи аналитической платформы или дашборда. Это простой вариант, который подходит пользователям любого уровня.
- при помощи аналитического конструктора. Вариант для продвинутых пользователей, который предполагает добавление нужных данных из витрины.
Дополнительно можно настроить получение отчетов в Excel по электронной почте. Приходить они будут в оговоренное время: например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Получите демо-доступ к сервису «Аналитика и отчеты» и посмотрите, как вам поможет аналитика заказов.
Какие отчеты полезны бухгалтеру в ритейле
Отчет по дисциплине поставок
Позволяет отслеживать всю цепочку документов: от заказа до УПД. Показывает расхождения в суммах и количествах документов. Помогает определить, все ли в порядке с расчетами и когда ждать оплату.
Отчет по статусам УПД
Собирает информацию по всем УПД в единую таблицу, показывает актуальные статусы документов. Помогает контролировать документооборот и поддерживать порядок в учете.
Отчет по заказам
Консолидирует информацию по количеству заказанной продукции в разрезе торговых сетей и точек доставки. Помогает определять спрос и координировать под него производство.