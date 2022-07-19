Финансовый анализ

Зачем бухгалтеру в ритейле аналитика по заказам и как ее получать

Аналитика по заказам помогает прогнозировать спрос, контролировать производство и сделать учет документов прозрачным. Рассказываем, какие данные можно собирать и как это упростит работу бухгалтера.

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Зачем бухгалтеру в ритейле аналитика по заказам и как ее получать

Зачем анализировать данные по заказам

Понимать прогноз спроса

В ритейле понимать прогноз спроса особенно важно — это позволяет оценить нужный объем предложения и составить расписание поставок.

Для розничных точек это чрезвычайно актуально, потому что из-за отсутствия больших складов товар часто выставляют на полках. Здесь важно найти точку баланса: с одной стороны, нехватка товаров в условиях повышенного спроса приводит к потери прибыли, с другой — просроченные товары приходится утилизировать и бизнес теряет деньги.

Контролировать производство

Корректный прогноз спроса помогает понять, сколько товара нужно произвести для реализации.

Простой пример: перед новогодними праздниками спрос традиционно растет, производителям нужно к этому готовиться. В начале января покупательская способность снижается, поэтому производственные мощности можно сократить.

Сделать учет прозрачнее

EDI-обмен в ритейле делает документооборот проще и понятнее, но не всегда дает полную картину по цепочкам документов. Аналитика, которая строится на EDI-данных, позволяет получать информацию по статусам УПД, находить расхождения, сопоставлять поставки и видеть причины недопоставок.

Все эти данные можно отслеживать ежедневно, чтобы всегда держать руку на пульсе.

Сервис «Аналитика и отчеты» собирает EDI-данные, анализирует их и представляет в виде понятных графиков. Получите бесплатный демо-доступ и посмотрите, как это работает.

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Какие данные анализировать бухгалтеру

Лучше концентрироваться на данных, которые влияют на порядок в документах. Например, отслеживать:

  • цепочку документов ORDER → ORDRSP → DESADV → RECADV → УПД.
  • актуальные статусы УПД;
  • количество заказанной продукции в разрезе торговых сетей и точек доставки;
  • расхождения в поставках;
  • причины недопоставок.

Так вы будете знать, по каким заказам документооборот завершен, а по каким требуется внимание контрагента. Это позволит избежать дебиторской задолженности, ведь пока документооборот не завершен, оплата не поступит. А еще — точно понимать, есть ли расхождения, чтобы своевременно их устранять и соблюдать порядок в учете.

Аналитика помогает видеть причины недопоставок — они могут быть связаны со слабыми местами в бизнес-процессах. Если анализировать такие данные своевременно, можно найти точки роста для масштабирования бизнеса.

Как собирать данные для аналитики

Если обрабатываете заказы на бумаге, собирать и анализировать данные по ним удобно в Excel. Так вы сможете консолидировать только значимую информацию, но сбор и аналитика будут отнимать время. Это подходящий вариант, если заказов немного, а отчеты несложные.

Когда важно получать глубокую аналитику, процесс лучше автоматизировать. Например, сервис «Аналитика и отчеты» может предоставить сразу несколько вариантов отчетов. Однако использовать его можно только если работа с заказами переведена в электронный формат и подключен EDI-обмен.

Сервис берет EDI-данные, обрабатывает их и представляет в виде графиков и диаграмм. Работать с ним можно любым удобным способом:

  • при помощи аналитической платформы или дашборда. Это простой вариант, который подходит пользователям любого уровня.
  • при помощи аналитического конструктора. Вариант для продвинутых пользователей, который предполагает добавление нужных данных из витрины.

Дополнительно можно настроить получение отчетов в Excel по электронной почте. Приходить они будут в оговоренное время: например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Получите демо-доступ к сервису «Аналитика и отчеты» и посмотрите, как вам поможет аналитика заказов.

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Какие отчеты полезны бухгалтеру в ритейле

Отчет по дисциплине поставок

Позволяет отслеживать всю цепочку документов: от заказа до УПД. Показывает расхождения в суммах и количествах документов. Помогает определить, все ли в порядке с расчетами и когда ждать оплату.

Отчет по статусам УПД

Собирает информацию по всем УПД в единую таблицу, показывает актуальные статусы документов. Помогает контролировать документооборот и поддерживать порядок в учете.

Отчет по заказам

Консолидирует информацию по количеству заказанной продукции в разрезе торговых сетей и точек доставки. Помогает определять спрос и координировать под него производство.

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