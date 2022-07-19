Зачем бухгалтеру в ритейле аналитика по заказам и как ее получать

Зачем анализировать данные по заказам

Понимать прогноз спроса

В ритейле понимать прогноз спроса особенно важно — это позволяет оценить нужный объем предложения и составить расписание поставок.

Для розничных точек это чрезвычайно актуально, потому что из-за отсутствия больших складов товар часто выставляют на полках. Здесь важно найти точку баланса: с одной стороны, нехватка товаров в условиях повышенного спроса приводит к потери прибыли, с другой — просроченные товары приходится утилизировать и бизнес теряет деньги.

Контролировать производство

Корректный прогноз спроса помогает понять, сколько товара нужно произвести для реализации.

Простой пример: перед новогодними праздниками спрос традиционно растет, производителям нужно к этому готовиться. В начале января покупательская способность снижается, поэтому производственные мощности можно сократить.

Сделать учет прозрачнее

EDI-обмен в ритейле делает документооборот проще и понятнее, но не всегда дает полную картину по цепочкам документов. Аналитика, которая строится на EDI-данных, позволяет получать информацию по статусам УПД, находить расхождения, сопоставлять поставки и видеть причины недопоставок.

Все эти данные можно отслеживать ежедневно, чтобы всегда держать руку на пульсе.

Сервис «Аналитика и отчеты» собирает EDI-данные, анализирует их и представляет в виде понятных графиков. Получите бесплатный демо-доступ и посмотрите, как это работает. Демо-доступ

Какие данные анализировать бухгалтеру

Лучше концентрироваться на данных, которые влияют на порядок в документах. Например, отслеживать:

цепочку документов ORDER → ORDRSP → DESADV → RECADV → УПД.

актуальные статусы УПД;

количество заказанной продукции в разрезе торговых сетей и точек доставки;

расхождения в поставках;

причины недопоставок.

Так вы будете знать, по каким заказам документооборот завершен, а по каким требуется внимание контрагента. Это позволит избежать дебиторской задолженности, ведь пока документооборот не завершен, оплата не поступит. А еще — точно понимать, есть ли расхождения, чтобы своевременно их устранять и соблюдать порядок в учете.

Аналитика помогает видеть причины недопоставок — они могут быть связаны со слабыми местами в бизнес-процессах. Если анализировать такие данные своевременно, можно найти точки роста для масштабирования бизнеса.

Как собирать данные для аналитики

Если обрабатываете заказы на бумаге, собирать и анализировать данные по ним удобно в Excel. Так вы сможете консолидировать только значимую информацию, но сбор и аналитика будут отнимать время. Это подходящий вариант, если заказов немного, а отчеты несложные.

Когда важно получать глубокую аналитику, процесс лучше автоматизировать. Например, сервис «Аналитика и отчеты» может предоставить сразу несколько вариантов отчетов. Однако использовать его можно только если работа с заказами переведена в электронный формат и подключен EDI-обмен.

Сервис берет EDI-данные, обрабатывает их и представляет в виде графиков и диаграмм. Работать с ним можно любым удобным способом:

при помощи аналитической платформы или дашборда. Это простой вариант, который подходит пользователям любого уровня.

при помощи аналитического конструктора. Вариант для продвинутых пользователей, который предполагает добавление нужных данных из витрины.

Дополнительно можно настроить получение отчетов в Excel по электронной почте. Приходить они будут в оговоренное время: например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Получите демо-доступ к сервису «Аналитика и отчеты» и посмотрите, как вам поможет аналитика заказов. Демо-доступ

Какие отчеты полезны бухгалтеру в ритейле

Отчет по дисциплине поставок

Позволяет отслеживать всю цепочку документов: от заказа до УПД. Показывает расхождения в суммах и количествах документов. Помогает определить, все ли в порядке с расчетами и когда ждать оплату.

Отчет по статусам УПД

Собирает информацию по всем УПД в единую таблицу, показывает актуальные статусы документов. Помогает контролировать документооборот и поддерживать порядок в учете.

Отчет по заказам

Консолидирует информацию по количеству заказанной продукции в разрезе торговых сетей и точек доставки. Помогает определять спрос и координировать под него производство.