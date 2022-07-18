Маркировка товаров

С 1 сентября изменятся правила продажи молочной продукции через кассу

Что поменяется и как подготовиться?

Версия для печати
С 1 сентября изменятся правила продажи молочной продукции через кассу

Кого касаются изменения

Изменения затронут всех, кто продает молочную продукцию за наличную оплату или оплату по терминалу.

Напомним, что сейчас маркировке подлежит вся молочная продукция, а исключений немного — детское питание и товары с массой меньше 30 граммов.

Что меняется при розничной продаже с 1 сентября

Продавцу предстоит сканировать коды маркировки при продаже в розницу

Розница, которая продает маркированную продукцию, должна с 1 сентября начать сканировать коды на кассе. Напрямую передавать данные о них в Честный ЗНАК не нужно, это сделает оператор фискальных данных.

№ ФЗ-54 может освобождать от использования онлайн-касс. Тогда сведения можно передавать напрямую при помощи документа «Вывод из оборота» по причине «Розничная продажа», в личном кабинете Честного ЗНАКа или с помощью сервиса для работы с маркированным товаром.

Docrobot.Маркировка — комплексное решение для маркировки товаров, одобренное Честным ЗНАКом. Оно позволяет:

  • работать с маркировкой прямо из учетной системы;
  • автоматически проверять входящие документы на корректность;
  • сверять коды маркировки на товарах и в документах, и многое другое.

Запишитесь на бесплатное демо, чтобы получить ответы на все вопросы о маркировке.

Запись на демо

Предстоит подключиться к системе ЭДО

Если пока не работаете с оператором электронного документооборота (ЭДО), к 1 сентября лучше выбрать подходящего и подключиться к системе. Покупка маркированного товара сопровождается получением входящего УПД, содержащего сведения о маркировке.

Чтобы принять его, потребуется подключение к системе ЭДО.

Как готовиться к изменениям

Если вы уже продаете маркированный товар в розницу (например, табачную продукцию), потребуется только добавить новую товарную группу в личном кабинете Честного ЗНАКа.

Если нет, следуйте алгоритму.

  1. Получите усиленную квалифицированную подпись на имя руководителя компании или ИП.
  2. Зарегистрируйтесь в национальной системе маркировки Честный ЗНАК.
  3. Подготовьте онлайн-кассу и программное обеспечение к новому сценарию работы. Обычно поставщики оборудования предлагают бесплатные обновления, которые поддерживают требования законодателя. Уточните это у своего поставщика.
  4. Подключите 2D сканер или скачайте бесплатное приложение Честного ЗНАКа для сканирования кодов маркировки.
  5. Обратитесь к оператору ОФД, чтобы подключить передачу данных в Честный ЗНАК.
  6. Подключитесь к оператору электронного документооборота. Например, к платформе Docrobot.

Что будет, если с 1 сентября работать по-старому

Тех, кто не успеет перестроить бизнес-процессы, ждут штрафы.

Ст. 15.12 КоАП устанавливает санкции за нарушение правил работы с маркировкой. Для должностных лиц штраф может составлять до 10 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

Как упростить внедрение маркировки

У Docrobot есть готовые решения, которые одобрены ЦРПТ и позволяют полноценно взаимодействовать с Честным ЗНАКом. С ними производители, поставщики и дистрибьюторы легко интегрируют все процессы по маркировке в свою учетную систему, передают сведения в Честный ЗНАК и автоматизируют рутину.

Запишитесь на бесплатное демо, чтобы узнать, подлежат ли ваши товары маркировке, как наносить коды и на чем можно сэкономить.

 

Docrobot
Docrobot

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики запретили самим себе запрашивать слишком много документов для вычетов по НДФЛ

Опять пошли проблемы с упрощенными вычетами по НДФЛ. Пока власти наперебой обещают давать вычеты за 15 дней, налоговики на местах просят горы документов и пояснений. ФНС сказала, что так нельзя.

«Ночной бухгалтер». Налоговики запретили самим себе запрашивать слишком много документов для вычетов по НДФЛ
НДС

Снятие вычетов по НДС. Как избежать проблем

Вопрос о проверке контрагентов стал актуальнее с запуском в «промышленную» эксплуатацию СУР АСК НДС-2, которая в автоматическом режиме выявляет разрывы в цепочках НДС. Даже тот факт, что у вас все в порядке, не помешает налоговикам предъявить претензии и предложить отказаться от вычетов. Но сначала несколько слов о теории, тесно связанной с практикой.

Снятие вычетов по НДС. Как избежать проблем
Читать еще