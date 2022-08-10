Как проанализировать участников логистической цепочки без сервиса аналитики

Недавно один наш клиент рассказал о необычном способе использования электронной транспортной накладной. Мы посовещались с командой и решили, что об этом должны знать всё. Проанализировав данные, которые есть в транспортной накладной, мы написали небольшой гайд о том, как оценивать временные и качественные показатели поставщика, грузчика и водителя.

Что такое ЭТрН?

ЭТрН (электронная транспортная накладная) — это цифровой документ, который подтверждает факт перевозки груза сторонней транспортной компанией. Здесь находится информация об участниках, грузе и всех этапах его передвижения.

Какие KPI есть в ЭТрН?

Внутри электронной транспортной накладной есть два показателя — фактическое время завершения этапа и комментарии. По ним можно оценить скорость работы склада, оперативность и аккуратность доставки груза, а также добросовестность поставщика.

За основу мы взяли истории наших клиентов. Придумали вымышленные имена и делимся с вами, как с помощью ЭТрН можно найти проблему.

Время

История поставщика Пети

У поставщика Пети есть склад, перед которым часто образовывались длинные очереди из грузовиков. Поэтому Петя решил установить время на обслуживание одной машины. В одни дни очередей и правда не было, а в другие водители все равно стояли. Петя не понимал, что происходит, пока не увидел, что грузчик Гриша пьёт чай в то время, когда должен грузить товар. Мораль этой истории такова: нужно следить за грузчиком Гришей.

Чтобы проверить грузчика, сконцентрируемся на времени под двумя этапами — «погрузка» и «груз принят водителем». Вычитаем первое из второго и получаем скорость работы грузчика Гриши.

Теперь создаём таблицу в Excel и заносим туда получившееся время. Таблица наглядно покажет, из-за кого чаще всего образуются очереди. А ещё будет видно, какой склад работает эффективнее и кто станет сотрудником месяца.

История логиста Серёжи

Серёжа работает в крупной логистической компании, он контролирует движение всех водителей. На Серёжу часто ругались магазины, потому что товар не приезжал к ним вовремя. Поэтому Серёжа посчитал время в пути для всех маршрутов и решил, что нужно поощрять водителей, который привозят товар точно в срок.

Оценить, укладывается ли водитель в отведённый промежуток, можно, если отнять время завершения этапа «груз принят водителем» из этапа «выгрузка».

Заносим данные в Excel и анализируем: кто пунктуальный, а кто нет. Здесь тоже можно оценить работу одного водителя или сравнить его с другими.

Логист Серёжа очень обрадовался, потому что один из водителей теперь стал привозить товары гораздо раньше установленного срока. Однако радовался Серёжа недолго, потому что ему стали приходить штрафы за превышения скорости.

Помимо времени в пути, с помощью ЭТрН, можно посчитать и среднюю скорость на маршруте. Для этого нужно вспомнить формулу S = v*t.

Берём количество километров, которое необходимо проехать водителю, делим на фактическое время в пути и получаем среднюю скорость. Сравниваем с правильной скоростью, учитывая глобальные скоростные ограничения (для России — 60 в городе, 90 вне города, 110 на автомагистралях). И понимаем, кто любит нарушать :)

Теперь логист Серёжа поощряет только тех водителей, которые привозят груз вовремя и не нарушают ПДД.

Оговорка! Важно понимать, что средняя скорость на всём пути вычисляется гораздо сложнее, потому что помимо глобальных ограничений, есть и локальные. А также особенности дороги и куча других факторов, влияющих на скорость транспортного средства. Однако, если водитель часто приезжает гораздо раньше запланированного времени, стоит задуматься.

Комментарии

История предпринимателя Светы

У Светы есть свой магазин, она работает с большим количеством поставщиков. В один день к ней в магазин могут приехать несколько групп товаров от разных поставщиков. Света хочет работать только с лучшими поставщиками, поэтому следить за качеством груза. Но Света не всегда успевает сама принимать товар, поэтому иногда ей сложно выбрать лучшего поставщика.

В ЭТрН есть возможно оставлять комментарии при приёме и выгрузке товара. Этот параметр можно проанализировать на количество негативных, нейтральных и положительных комментариев.

Логично будет отфильтровать накладные по поставщику и смотреть комментарии только для одной компании. Если часто встречаются комментарии о сломанном товаре или недостаче, то можно задуматься о смене контрагента.

Подобным образом можно оценить и водителя. Если грузополучатели регулярно оставляют негативные отзывы о товаре, привезённом конкретным водителем, то с ним необходим серьёзный разговор.

Вместо вывода

Такие способы анализа подходят для маленького количества данных, потому что совершаются вручную. При этом они не учитывают сопутствующие факторы. Например, водитель забыл поставить подпись вовремя или у него разрядился телефон. Поэтому важно допускать погрешность и не рубить сплеча.

Подписывайтесь и читайте нас в соцсетях: vk, телеграм.