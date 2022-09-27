Пять способов потерять контрагента: вредные советы от Docrobot

Вас приветствует команда Docrobot.

Если вы открыли эту статью, значит вы уже приняли решение перейти на электронный документооборот. И теперь вы столкнулись с проблемой — контрагенты подписывают всё на бумаге. Вам предстоит длинный и серьёзный разговор с партнёрами, чтобы уговорить их подключиться к вашему оператору.

Чтобы встреча прошла успешно и вы не потеряли контрагента, важно правильно подойти к разговору.

Мы собрали для вас несколько правил, как делать не стоит, дабы избежать горьких слёз.

Совет № 1. Не давайте время подумать

Вернитесь на некоторое время назад и вспомните, когда вы начали подготовку к переходу на ЭДО. Наверняка вы анализировали существующие маршруты документов в компании, готовили сотрудников, создавали ответственную группу, тестировали нововведение и устраняли ошибки. Согласитесь, партнёры не нуждаются в этом?

Процесс подготовки и адаптации обычно занимает несколько месяцев. Поэтому если вы попросите своего контрагента подключится к ЭДО завтра, затея вряд ли увенчается успехом.

Как только начнёте внедрение электронного оборота в своей компании, выделите слоты на разговор с контрагентами, чтобы у них тоже было время подумать, подготовиться и безболезненно настроить свой документооборот.

Совет № 2. Сообщите о переходе на ЭДО в голосовом

В какой-то параллельной вселенной человеческая память достигла таких безграничных возможностей, что предприниматели запоминают все голосовые сообщения и договорённости в них. Но это в параллельной вселенной. У нас же все действия между контрагентами должны подкрепляться официальными письмами и документами.

Переход на ЭДО не исключение. Плохая затея, сообщить Иван Иванычу в Telegram, что вы теперь не будете отправлять им бумаги с курьером, и ждать, когда он тоже решит подключиться к оператору ЭДО. Высока вероятность, что он даже не увидит этого сообщения. Отправьте Иван Иванычу официальное письмо от имени руководителя организации. Лучше даже в двух форматах: электронном и бумажном.

Написать в нём можно что угодно, но мы рекомендуем сделать акцент на следующих пунктах:

список документов, которыми вы предлагаете обмениваться через ЭДО;

правовая база перехода на ЭДО;

какую выгоду принесёт переход;

порядок подключения к системе.

Совет № 3. Не оставляйте контрагенту выбора

Один из методов убеждения, которым можно воспользоваться, — это ультиматум. Возможно, в ситуации, когда все способы испробованы, он сыграет вам в плюс.

Но в большинстве случаев, когда человеку не дают возможности выдвинуть свои условия, обдумать предложения и принять самостоятельное взвешенное решение, то ситуация складывается не в лучшую сторону для его оппонента.

Задача — не запугать коллег, а обрисовать им ситуацию со всех сторон. Расскажите об альтернативах, и какие издержки они за собой влекут.

Например, дублирование документов в электронном и бумажном формате увеличит время работы над одним экземпляром в два раза.

Дайте возможность партнёру самостоятельно оценить варианты и принять решение. Так вы не просто сохраните контрагента, но и тёплые взаимоотношения с ним.

Совет № 4. Забудьте про аргументы

При столкновении с чем-то новым и непонятным всегда появляется множество страхов и возражений, которые партнёр будет высказывать вам. И сказать: «да всё нормально, не парься» — плохая стратегия. Оттого, как вы обработаете все страхи, зависит исход. Поэтому первым делом позаботьтесь об аргументах.

Вспомните, какие вопросы были у вас, какие на них были ответы. Спросите о возражениях у контрагента и подготовьте ответы на них совместно со своим оператором ЭДО. Выстраивайте с партнёром диалог, где на каждый вопрос есть уверенный и исчерпывающий ответ.

Делимся с вами наиболее популярными тезисами, которые можно использовать в своей линии защиты:

ЭДО — это тренд . В ближайшем будущем все современные и технологичные организации будут использовать его. Соответственно, искать новых партнёров, согласных на бумажный обмен, будет сложнее.

. В ближайшем будущем все современные и технологичные организации будут использовать его. Соответственно, искать новых партнёров, согласных на бумажный обмен, будет сложнее. Чтобы перейти на ЭДО не нужны специальные знания , все операторы предоставляют подробные инструкции. А если внедрить платформу в свою учётную систему, то переучиваться нет необходимости.

, все операторы предоставляют подробные инструкции. А если внедрить платформу в свою учётную систему, то переучиваться нет необходимости. С использованием ЭДО документооборот значительно ускоряется и упрощается , при этом уменьшаются затраты компании.

, при этом уменьшаются затраты компании. Тренд последних лет — ESG-трансформация компаний. Переход на электронный документооборот — первый шаг на пути внедрения принципов устойчивого развития. Уменьшая использование бумаги, компания вносит вклад в заботу о деревьях и экологии.

Совет № 5. Закрепите все договорённости на мизинчиках

Как мы уже упомянули ранее, все договорённости в бизнесе где-то фиксируются. В случае с электронным документооборотом — это соглашение об ЭДО. Это та бумага, в которой будут прописаны все условия. К ней вы сможете возвращаться при возникновении спорных ситуаций или проблем.

Соглашение может быть отдельной бумагой или дополнительной к действующему договору, а ещё в виде раздела основного договора. Основную часть стороны могут определить самостоятельно. Но есть и обязательные положения.

Что важно прописать в документе:

Возможность сочетания бумажного документооборота с электронным. То есть может ли часть документов отправляться курьером, а часть через платформу ЭДО. Можно ли отправлять некоторые документы с помощью электронной почты, или обмен осуществляется только через оператора ЭДО. Список документов, переведённых в цифру, и их формат. В этом пункте зафиксируйте перечень документов, которые теперь будут передаваться в электронном формате. Здесь можно уточнить, какой формат файла необходим, какие должны быть разделы. Степень детализации информации может быть различной. Способы создания, направления и получения электронных документов, способы подтверждения отправления и получения электронного документа. Очерёдность направления документов и их подписания участниками. Виды подписей, которые будут использовать при подписании электронных документов. Порядок действий в форс-мажорных ситуациях. Например, что делать при технических проблемах, как уведомить контрагента и в каком формате предоставить документ, в течение какого срока. Перечень лиц, ответственных за организацию ЭДО и разрешение форс-мажорных ситуаций.

Резюмируя

Если вы хотите избавиться от нынешних контрагентов, слепо следуйте советам выше. Чтобы выстроить прочные и долгосрочные отношения со всеми партнёрами, делайте всё ровно наоборот.

На первый взгляд может показаться, что переубедить контрагентов тяжело. Но основная задача — честно, красочно и подробно описать все преимущества электронного документооборота, которые вы уже ощутили на себе.

И не бойтесь обращаться за помощью к оператору, специалисты провели массу переговоров и помогут вам договориться с контрагентами.

Наши соцсети: vk | телеграм.